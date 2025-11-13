România mai are câteva luni pentru a evita o mare recesiune: “Va fi începutul sfârșitului. Riscăm depreciere de monedă spre 6 lei”

România este pe primul loc în Uniunea Europeană de aproape un an la inflație: se apropie de 10%. Foto: Getty Images

România mai are la dispoziție mai puțin de un an pentru a evita o recesiune puternică și adoptarea unor măsuri de austeritate foarte dure, este avertismentul transmis de economistul Iancu Guda, într-o intervenție pentru Antena 3 CNN.

Potrivit acestuia, Guvernul trebuie să adopte pachetele 3 și 4 de reformă până cel târziu iunie 2026. În caz contrar, agențiile de rating vor retrograda România la categoria “junk”, ceea ce ar fi “începutul sfârșitului” din punct de vedere economic:

“România mai are din punctul meu de vedere încă nouă luni. România mai are timp de încredere din partea instituțiilor de credite internaționale până la sfârșitul primului semestru din 2026. De ce? Au fost crescute taxele în primă fază, ca să recredibilizăm România, să ne păstrăm ratingul de țară, să nu trecem în junk și să mai câștigăm timp. Cu aceste creșteri de taxe noi nu am rezolvat cauza, am mai câștigat niște timp, posibil până în vara anului viitor, ca să facem reforme și să convingem pe termen lung creditorii care cumpără obligațiunile de stat și finanțează deficitul fiscal, că România se reformează nu doar prin creșteri de taxe, ci și prin scăderi de cheltuieri și colectarea eficientă, digitalizarea ANAF, reducerea corupției și reducerea economiei subterane. Dacă noi nu facem aceste măsuri, Pachetele 3 și 4, până în luna mai-iunie anul viitor pur și simplu riscăm să trecem în junk”.

Ce presupune trecerea României în categoria "junk"

Economistul a spus că retrogradarea României va atrage creșterea costului de finanțare, un deficit care nu mai poate fi finanțat, din cauza ratelor uriașe ale dobânzilor

“O să vină alții, FMI sau cine o să ne dea bani condiționat de reforme. Nu e un lucru neapărat tragic, dar ar fi mai înțelept să intervenim noi, local, chirurgical și să nu vină creditorii internaționali să impună reforme gândite mai superficial din afară”.

Iancu Guda a mai spus că investitorii reevaluează la fiecare trei luni și stabilesc clasa de risc la fiecare 6 luni. Următoarea reevaluarea serioasă va fi făcută în vara anului viitor.

“O trecere în zona nerecomandată investițiilor înseamnă o scumpire a dobânzzilor la care se împrumută statul cu 2-3% adică depășim 10%. 70% din datoria statului este tranzacționabilă la bursă, vor fi retrageri de capital, riscăm depreciere de monedă până spre 6 lei, asta înseamnă inflație foarte mare pentru că avem foarte multe importuri care se vor scumpi.

O să avem un puseu inflaționist atât de mare și o recesiune atât de dură cu dobânzi foarte mari care vor descuraja creditele, încât austeritatea din semestrul 2 2026 va fi mult mai dură dacă nu facem pachetele 3 și 4 acum, până în vara 2026. Ulterior va trebui să facem pachete de austeritate mult mai dure pentru că se vor suprapune și problemelor din economie”, a avertizat Iancu Guda.

Cât mai durează valul inflației

În ceea ce privește inflația, economistul a precizat că aceasta va continua să fie ridicată, până la începutul anului viitor, când firmele se vor trezi cu lipsa vânzărilor, prin urmare creșterea costurilor nu va putea să mai fie în continuare transferată către cumpărători:

“Cred că suntem deja pe acest vârf cu o inflație aproape de 10%. Creșterea TVA din august, de la 19% la 21% și liberalizarea prețurilor la energie sunt principalii doi factori care au dus la creșterea prețurilor în această perioadă, deși paradoxal, când cererea scade prețurile scad și avem o scădere a cererii pentru dpuă luni consecutive, deoarece salariul crește de două ori mai lent decât inflația. Scade puterea de cumpărare, populația pe medie sărăcește cu 5% pentru că ai la inflație creștere medie de 10% și salariul crește cu 5%, dar avem pe termen scurt, 3-4 luni, o inflație de cost, adică o creștere a costurilor companiilor cu taxele, cu energia, cu salariile și asta se vede imediat în preț”.

Potrivit economistului, aceste creșteri de prețuri nu pot fi susținute în acest ritm:

“În primă fază au scumpit produsele finale pentru că a crescut TVA, dar și companiile vor trebui să renunțe să absoarbă o parte din aceste costuri pentru că scumpind prețurile finale și transferând către clienți care au putere de cumpărare în scădere vor rămâne cu marfa blocată. Vedem deja oc reștere a stocurilor companiilor. În perioada următoare vom începe să vedem o temperare a creșterii prețurilor”.

Iancu Guda estimează că până la sfârșitul anului, de sărbători rămânem cu o inflație de 10%, urmând ca începând din ianuarie anul viitor gradual până în august să vedem o frânare a inflației până spre 4-5%.

Economistul a precizat că este nevoie totodată de reforme serioase la nivelul administrației publice:

“Unde nu văd eu că se suferă suficient și proporțional este administrația publică, în special amânarea reformelor din pachetele 3 și 4 și cred că este vital pentru echilibrul social ca sectorul privat să vadă și o reducere a costurilor proporțională și în partea de administrație publică.

Sectorul privat a suferit deja și suferă. Companiile o să înceapă să sufere pentru că taxele mai mari s-au transferat în prețuri, deci în inflație și vedem în primul trimestru sau în al doilea trimestru de anul viitor o altă majorare de taxe? Poate TVA la 23-24%? Este inacceptbil! Între timp trebuie să vedem reforme consistente pe partea de salarizare, pensii speciale, companiile de stat și reformă în administrația locală și centrală, astfel încât să se pună în aplicare acest program de guvernare”.