Aur și haine, găsite în case din Vaslui, la membrii unei bande care jefuiau bogați în Germania. Printre victime, un fost manager de F1

Aur, haine și bani, găsite în locuințe din Vaslui, la membrii unei bande care jefuiau în Germania. FOTO: Poliția Română

Mai multe percheziții au avut loc joi în Vaslui și în Franța, în baza unei colaborări între anchetatori din România și Germania, vizată fiind o grupare suspectată de tâlhării violente. Victimele ar fi din Germania și Franța, iar presa germană scrie că printre acestea s-ar afla și Willi Weber, fost manager de Formula 1, care ar fi fost atacat în vila sa din Stuttgart în decembrie 2025.

Polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR și ai IPJ Vaslui, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au efectuat șapte percheziții domiciliare în județul Vaslui, într-un dosar deschis la solicitarea autorităților germane, privind constituirea unui grup infracțional organizat și tâlhărie calificată cu consecințe deosebit de grave. Acțiuni similare au avut loc concomitent și pe teritoriul Franței, au anunțat autoritățile.

Potrivit comunicatului Poliției Române, investigațiile derulate de Procuratura Stuttgart arată că, în ianuarie, septembrie și decembrie 2025, mai multe persoane – o parte dintre ele cetățeni români – ar fi pătruns în locuințele victimelor, pe care le-ar fi amenințat cu moartea pentru a le obliga să predea bunurile de valoare și să deschidă seifurile în care se aflau bijuterii și sume de bani. Ulterior, suspecții ar fi legat victimele pentru a le împiedica să alerteze autoritățile. Prejudiciul estimat depășește 2,5 milioane de euro.

Bijuterii, ceasuri de lux și arme, ridicate la percheziții

În urma perchezițiilor din județul Vaslui, anchetatorii au ridicat bijuterii (inele, brățări, coliere) și ceasuri de lux, o parte dintre acestea fiind inscripționate cu numele unor persoane vătămate, dar și monede, obiecte vestimentare, genți, precum și sume de bani: 71.000 de euro, 12.000 de dolari, 300 de franci elvețieni. Au mai fost găsite dispozitive de stocare a datelor, precum și arme: două pistoale cu gaze iritant-lacrimogene și 74 de cartușe cu gaz, un pistol cu capse, un pistol și 55 de cartușe deținute ilegal, arme albe și alte mijloace de probă. Potrivit comunicatului, bunurile și probele urmează să fie puse la dispoziția autorităților judiciare germane.

De asemenea, au fost puse în aplicare patru mandate europene de arestare, emise pe numele unor cetățeni români, mai arată Poliția Română.

La operațiune au participat șapte polițiști germani din cadrul Poliției Stuttgart și al unei structuri menționate în comunicat ca Tomerl, iar suportul tehnic a fost asigurat de trei specialiști EUROPOL. Intervenția din județul Vaslui a fost sprijinită de Serviciul pentru Acțiuni Speciale al IPJ Vaslui și de jandarmi.

Victime din Germania și Franța. Presa germană îl menționează pe Willi Weber

Conform informațiilor comunicate de autorități, victimele sunt din Germania și Franța, dar anchetatorii nu au dat detalii despre notorietatea acestora.

Presa germană Bild a relatat că printre victime s-ar afla și Willi Weber, fost manager de Formula 1, care ar fi fost atacat în vila sa din Stuttgart în decembrie 2025.

Surse din anchetă indică faptul că unii dintre suspecți ar fi fost anterior cercetați într-un dosar de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, după o agresiune produsă în zona centrală a municipiului Vaslui, în iunie 2025.