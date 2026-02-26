Preşedinta INACO: „Educația este infrastructură strategică. Fără educație solidă, nu există economie competitivă”

Andreea Paul, președinta și membră fondatoare a organizației non-guvernamentale INACO.

La împlinirea a nouă ani de activitate, INACO – Inițiativa pentru Competitivitate – propune un set de măsuri, care să aducă rezolvări la multiplele probleme din învățământul românesc. „Educația este infrastructură strategică. Fără educație solidă, nu există economie competitivă”, a transmis Andreea Paul, fondatoare și președinta INACO.

Fondat în 2017, think-tank-ul INACO propune, sub mesajul „9 ani, 9 soluții”, un set de măsuri axate pe transparență, eficiență și rezultate măsurabile, într-un context pe care fondatoarea organizației, Andreea Paul, îl descrie drept unul de presiune structurală asupra educației și competitivității României.

„Educația este infrastructură strategică. Fără educație solidă, nu există economie competitivă. Educația nu este o temă de opoziție sau putere, este infrastructură națională. Un stat care investește sub media europeană în educație nu poate avea pretenții peste media europeană, când vine vorba de productivitate”, a declarat Andreea Paul, fondatoare și președinta INACO, totodată conferențiar universitar doctor la Academia de Studii Economice din București.

Setul de măsuri propuse include crearea unei platforme naționale (1) publice cu date actualizate despre abandonul școlar, progresul elevilor și eficiența intervențiilor, astfel încât deciziile de politică educațională să fie fundamentate pe date din teren. De asemenea, INACO propune stabilirea unui calendar educațional fix (2), anunțat anual, însoțit de raportări lunare privind funcționarea școlilor.

Un alt punct central vizează modernizarea curriculumului (3), prin integrarea competențelor viitorului – tehnologie, inteligență artificială, educație financiară și orientare în carieră – în disciplinele existente, dar și adaptarea evaluărilor astfel încât acestea să măsoare aplicarea cunoștințelor, nu memorarea mecanică.

Organizația susține și regândirea formării continue (4) a profesorilor, prin programe scurte și practice, mentorat între școli și dezvoltarea competențelor digitale și pedagogice relevante pentru activitatea la clasă. Totodată, propune extinderea consilierii școlare (5) și utilizarea instrumentelor digitale pentru orientarea elevilor în funcție de aptitudini și interese.

La nivel de guvernanță, INACO avansează ideea unor programe pilot de autonomie școlară (6), corelate cu rezultate clare – progresul elevilor și reducerea abandonului – precum și constituirea unor parteneriate locale (7) între școli, companii și autorități, pentru corelarea educației cu economia locală.

Un capitol distinct este dedicat absorbției accelerate a fondurilor europene (8), direcționate prioritar către infrastructură modernă, laboratoare inteligente, digitalizare și reducerea decalajelor dintre mediul urban și rural, cu raportări publice periodice privind utilizarea banilor.

„Într-un context bugetar dificil, este esențială legarea resurselor existente de obiective clare și măsurabile. Trebuie să legăm educația de viitor. Lumea se schimbă accelerat, iar copiii României trebuie să țină pasul. Ei nu au timp să ne aștepte. Educația nu își mai permite luxul amânărilor”, a mai spus Andreea Paul, cu o experiență vastă în zona de competitivitate, educație și reforme.

În paralel, INACO solicită și un audit legislativ (9) amplu și codificarea clară a normelor din educație, pentru eliminarea suprapunerilor și a procedurilor redundante.

„Educația nu are nevoie de zgomot. Are nevoie de ordine, investiții și încredere. Educația nu este o temă de opoziție sau putere. În ceasul al doisprezecelea, este nevoie de decizii curajoase. Trebuie să aducem copiii la școală, să le facem mai multă plăcere să învețe și să simtă că efortul lor le deschide accesul către meseriile căutate pe piața muncii, iar prin proiectele INACO exact asta facem de nouă ani, pe care-i vom împlini curând, pe 27 februarie”, a mai ținut să puncteze Andreea Paul, cu o experiență vastă în zona de competitivitate, educație și reforme structurale.

Andreea Paul este și inițiatoarea și coordonatoarea proiectului Smart Lab, implementat inițial în școli din București, ulterior extins la nivel național prin PNRR.

Printre alte inițiative majore se numără Ghidul Meseriilor Viitorului, Indexul Competitivității României, Pactul pentru Educația Digitală, campania „Stop cadourilor în școală” și seria de rapoarte strategice „România Viitorului”.