Vacanța de schi 2026. Inspectoratele școlare au decis când vor avea elevii o săptămână liberă, în fiecare județ din țară

1 minut de citit Publicat la 14:35 10 Oct 2025 Modificat la 14:35 10 Oct 2025

Schi și distracție pentru copii. Foto: Hepta

Ministerul Educației și al Cercetării a stabilit calendarul vacanțelor școlare pentru anul 2025-2026, iar inspectoratele școlare județene au decis intervalele exacte pentru vacanța de schi, cunoscută și sub denumirea de „vacanță mobilă”. Aceasta va avea loc între 9 februarie și 1 martie 2026, iar programarea zilelor libere este diferă în funcție de județ.

Astfel, elevii din Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș vor intra în vacanța de schi între 9 și 15 februarie.

Cele mai multe județe, 22 la număr, inclusiv București, Brașov, Ilfov, Prahova și Iași și-au programat vacanța între 16 și 22 februarie.

Restul județelor, precum Suceava, Maramureș, Sibiu, Constanța și Brăila, vor avea vacanță între 23 februarie și 1 martie 2026.

Structura anului școlar 2025-2026

• Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025. Cursurile reîncep pe 3 noiembrie.

• Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026.

• Vacanța de primăvară / de Paște: 4 – 14 aprilie 2026.

• Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026.

Modulele de cursuri

• 8 septembrie – 24 octombrie 2025

• 3 – 19 decembrie 2025

• 8 ianuarie – 6 februarie 2026, respectiv până la 13 sau 20 februarie, în funcție de decizia inspectoratelor și consultările locale

• 16/23 februarie – 3 aprilie 2026, în funcție de programarea vacanței de schi

• 15 aprilie – 19 iunie 2026

Zilele libere legale în 2026

• 1 și 2 ianuarie – Anul Nou

• 6 ianuarie – Bobotează

• 7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul

• 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române

• 10 aprilie – Vinerea Mare

• 12 și 13 aprilie – Paștele ortodox

• 1 mai – Ziua Muncii

• 31 mai și 1 iunie – Rusalii și Ziua Copilului

• 15 august – Adormirea Maicii Domnului

• 30 noiembrie – Sfântul Andrei

• 1 decembrie – Ziua Națională a României

• 25 și 26 decembrie – Crăciunul

Structurarea vacanțelor și a zilelor libere oferă părinților și elevilor oportunitatea de a-și organiza timpul liber pentru activitățiile creative, inclusiv vacanțele de schi și concediile familiale.