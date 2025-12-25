Versiunea mongolă a celui mai cunoscut cântec de Crăciun a devenit viralul sfârșitului de an: „Cea mai bună variantă de până acum”

Mongolii îmbrăcați tradițional dansează pe noua melodie Jingle Bells FOTO: Ummet Ozcan/YouTube

Oamenii iubesc colindele și cântecele de Crăciun, dar adevărul este că poate fi plictisitor să asculți în buclă același repertoriu. Dar anul acesta a apărut ceva nou: internetul s-a îndrăgostit de o interpretare complet nouă a unui cântec clasic, pe care îl știm cu toții.

Mongolia s-ar putea să fie ultimul loc de pe Pământ pe care l-ai asocia cu Crăciunul, dar poate că tocmai aceasta este o parte din magia versiunii lui Ummet Ozcan a piesei „Jingle Bells”, care a reușit să adune milioane de vizualizări și recenzii entuziaste.

Probabil prima piesă festivă care combină cântatul mongol gutural, techno-ul și un cântec de Crăciun vechi de 150 de ani, noua interpretare a lui Ozcan a fost numită „cea mai bună versiune de până acum”, iar unii au spus că „ar fi mult mai distractiv să faci cumpărături dacă asta ar rula în magazine”, potrivit Metro.

Această versiune a compoziției din 1857 elimină majoritatea versurilor „dashing through the snow”, repetând pur și simplu „Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, oh what fun it is to ride in a Mongolian open sleigh”, în stilul tradițional de cântat al țării.

DJ-ul olandez Ozcan, de origine turcă, a fost încurajat să lanseze o piesă completă după ce a prezentat o scurtă versiune de „Jingle Bells” cântată din gât, care a luat internetul cu asalt, lansând ulterior un videoclip muzical complet, cu oameni îmbrăcați în costume tradiționale mongole, dansând pe noul său hit.

Cu milioane de oameni care au ascultat piesa la doar câteva zile de la lansare, Ozcan a publicat „Mongolian Jingle Bells” și pe Spotify, astfel încât toată lumea să o poată adăuga în playlisturile de Crăciun.

O parte din atractivitatea instantanee a piesei constă în utilizarea sa unică a „cântatului din gât”, un stil tradițional de interpretare folosit pe vastele câmpii ale Mongoliei, unde un păstor creează o melodie manipulându-și corzile vocale pentru a cânta simultan două note.

Piesa a primit chiar și aprobarea lui Moș Crăciun, contul oficial de Instagram al acestuia distribuind melodia și spunând: „Elfii dansează pe asta chiar acum în atelier. Trebuie să le tot amintesc să se oprească din dans și să termine ultimele cereri de cadouri!”

Vorbind despre piesa sa inovatoare techno-mongolă de Crăciun, DJ-ul a declarat: „A început ca o idee distractivă... iar datorită cererilor voastre nebunești, s-a transformat într-un cântec complet și un videoclip. Sper să aducă puțină căldură și bucurie în zilele care duc spre Crăciun”.