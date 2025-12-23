Un cadou pentru totdeauna: recomandări de carte de la creatorii de conținut pentru Crăciun

În era consumerismului, în care suntem bombardați de reclame online și offline, este ușor să uităm spiritul Crăciunului și să dăm prea multă valoare obiectelor, când scopul unui cadou este să aducă bucurie și să reflecte sentimentele noastre față de cei dragi. Iar cele mai frumoase cadouri nu sunt întotdeauna cele mai mari sau cele mai scumpe. Crăciunul e momentul perfect pentru a dărui povești. O carte nu se demodează, nu expiră și rămâne pentru totdeauna, deschizând uși către alte lumi și alte vieți. I-am rugat pe creatorii de conținut din bookstagramul românesc să ne împărtășească recomandările lor de lectură, ideale de pus sub brad.

George R.R. Martin este scriitorul care în volumul „Dansul dragonilor” din seria fantastică „Cântec de gheață și foc” a scris: „Un cititor trăiește o mie de vieți înainte să moară. Cel care nu citește trăiește doar una”.

Doar cărțile au această capacitate de a ne transporta în timp, în trecut sau viitor, de a ne deschide uși către lumi în care dragonii, hobiții și vrăjitorii sunt ființe reale sau de a ne face să înțelegem mai bine lumea în care trăim citind despre viețile oamenilor din părți ale globului în care poate nu vom ajunge niciodată. Dar mai presus de toate o carte este escapism, sunt ore în care ne putem deconecta complet de grijile vieții de zi cu zi, iar la finalul lecturii vom ieși mai bogați.

Există un colț al internetului unde cărțile în sine sunt personaje principale. Unde reels-urile sunt mai lungi, cuvintele mai multe și creatorii de conținut nu încearcă să-ți vândă nimic, ci să te molipsească cu acest microb al lecturii. Am contactat mai mulți influenceri de pe bookstagram și i-am rugat să îmi recomande cărțile pe care le-au citit și pe care le-ar dărui cadou celor dragi.

Recomandări de carte de la creatorii de conținut

„Când vine decembrie, îmi place să încetinesc ritmul și să îmi aleg câteva cărți care să se potrivească perfect cu luminițele, cu mirosul de portocale și cu liniștea aceea blândă pe care doar vacanța de Crăciun o aduce. Vă recomand câteva titluri care mi-au rămas în minte fie pentru emoția lor, fie pentru povestea care m-a ținut trează până târziu”, îmi spune Luisa Ene Beniog, o cititoare avidă, care scrie pe blogul ei despre cărți de cinci ani. Blogul ei de carte și recenziile pe care le postează pe rețelele sociale sunt printre cele mai citite din România. Iată recomandările ei:

„Zâmbetele nu fac zgomot”, de Enrica Tesio: „Tesio are talentul acela rar de a vorbi simplu despre lucruri complicate – cartea sa este o poveste perfectă pentru serile când vrei doar să te ghemuiești în fotoliu și să te lași purtat de o voce sinceră, tandră și uneori amar de adevărată. O poveste dulce-amară, despre viață reală, despre copii, părinți, alegeri și Crăciun — dar și despre presiunea lumii moderne.”

Claudia Tokacs scrie despre carte și cultură pe rasfoiala.com, singura publicație care publică topuri de carte exclusive, care agregă recomandările celor mai bune surse, recenzii în avanpremieră, analize ale pieței de carte pe genuri literare, studii despre lectură și vești la cald despre premii literare prestigioase. Claudia a dat acceptat solicitarea Antena3.ro și a recomandat cititorilor noștri trei cărți:

„Hai că am reuşit, puştiule”, de Anthony Hopkins: „Din paginile autobiografiei admirabilului, preaiubitului Anthony Hopkins răzbat eleganța, frumusețea lăuntrică și umorul jucăuș care l-au consacrat în cinematografie. Pornind de la o fotografie din 1941, făcută alături de tatăl său, actorul derulează pelicula celor nouă decenii ale vieţii sale. O aventură spre faimă, cu victorii şi eşecuri, iubiri şi obsesii, întâlniri şi momente memorabile, „Hai că am reuşit, puştiule” e lectura perfectă de vacanță.”

Alexandra-Elena Tiță, Ally cum îi spun cei din comunitatea ei online, este elevă în clasa a XI-a, creatoare de conținut pe rețelele sociale și scriitoare ea însăși. În 2024 a debutat la editura Datagroup cu romanul „Ultima zi pe întuneric” și urmează să publice din nou cât de curând. „Iarna aceasta, vin cu câteva recomandări de cărți pe care le consider esențiale perioadei de afară și vă încurajez să le acordați o șansă”, a spus ea pentru Antena3.ro.

„O iarnă ca să îți pot rezista”, de Morgane Moncomble: „Acest roman New Adult conturează o poveste minunată de dragoste, despre curaj, pasiune și perseverență. Titlul este atât de sugestiv și oferă exact ceea ce promite.”

Diana Costeiu este chipul din spatele coffee.booktique. Psihoterapeut în formare, cititoare de cursă lungă, Diana crede că doar cărțile ne pot transporta în alte locuri, atunci când nu avem încotro decât să rămânem acolo unde suntem. Iată ce cărți ar pune ea sub bradul celor mai bune prietene:

„Cele 5 limbaj ale iubirii”, de Gary Chapman: „Considerată de mulți o biblie a relațiilor, această carte ne învață să fim atenți la nevoile noastre, să ne identificăm limbajul iubirii, iar în același timp să fim atenți și la nevoile și limbajul celuilalt. Cartea ne învață să comunicăm cu celălalt, să ne exprimăm nevoile, dar mai ales să ascultăm, să înțelegem că suntem diferiți, că venim cu un bagaj emoțional diferit, că poate limbajul nostru nu corespunde cu cel al partenerului/partenerei. Poate ceea ce noi am învățat despre iubire, prin propriile experiențe sau prin modelul de iubire primit în copilărie, și ceea ce noi credem că îi umple celuilalt rezervorul afectiv nu corespunde cu ideile sale și poate face ca partenerul să se îndepărteze.”

Mamă și feministă, coordonatoarea unui club de carte feminist, Adriana de la adriana.and.the.books recomandă cititorilor Antena3.ro trei cărți numai bune de făcut cadou:

„Zile de Crăciun”, de Jeanette Winterson: „Este probabil cea mai potrivită carte pentru un iubitor de literatură și de povești. Cartea cuprinde 12 povestiri scurte, dar și 12 rețete pentru perioada sărăbtorilor. Povestirile scurte cuprind note autobiografie ale autoarei, lecții despre omenie, iubire si prietenie. Dar și povesti cu stafii.”

Cristiana Pantici recomandă povești pentru peste 7.000 de oameni care o urmăresc pe pagina ei de Instagram, zenobisme . Pentru cititorii Antena3.ro, ea propune trei lecturi care nu trebuie să lipsească din nicio bibliotecă, iar dacă lipsesc, ei bine, le puteți face cadou.

„O cameră doar a ei”, de Virginia Woolf: „Un eseu fundamental al literaturii feministe, „O cameră doar a ei” rămâne surprinzător de actual. Pornind de la o întrebare aparent simplă – ce îi trebuie unei femei pentru a putea scrie? – Virginia Woolf construiește o reflecție amplă despre independența financiară, libertatea intelectuală și condițiile care au exclus, timp de secole, vocile feminine din literatură. Este o carte despre spațiu, autonomie și curajul de a-ți revendica propriul drum.”

Fondatoarea clubului de carte „Lectură și Rumoare”, care are loc lunar în Oradea la Biblioteca Județeană, Ligia Moisa spune despre ea că citește și recomandă cărți de la 9 la 5 și de la 5 la 9. Am rugat-o să îmi recomande trei cărți:

„Un băiat numit Crăciun”, de Matt Haig: „Este o lectură de familie despre speranță, bunătate, curaj și perseverență care îndrumă cititorii să se apropie mai mult de cei dragi în perioada sărbătorilor și să fie mai empatici.”

Ultimul Barometru de Consum Cultural arată că există public iubitor de carte în România. Mai mult de jumătate dintre români, 54%, au spus că au citit cel puțin o carte anul trecut, iar 17% dintre aceștia au spus că citesc chiar săptămânal.

Piața de carte pentru copii este înfloritoare, părinții înțeleg importanța lecturii de la vârste cât mai fragede, din urmă pare că vine o generație care iubește lectura. În orice caz, niciodată nu este prea târziu, dimpotrivă sunt cititori care vă vor spune că ar da orice ca să dea timpul înapoi și să recitească unele cărți pentru prima dată. În loc de concluzie, vă las cu aceste recomandări:

„Și eu am trăit în comunism”, editată de Ioana Pârvulescu: Cartea este, de fapt, o colecție de povestiri adevărate despre viața în comunism, în România. 95 de autori au reconstituit diverse evenimente din viețile lor de zi cu zi în anii cei mai negri din istoria țării noastre. Este o carte copleșitoare, care te pune pe gânduri, te face să plângi și, surprinzător, te face și să râzi. Pentru cei din generația mea, care s-au născut după Revoluție, este o carte care îți dă fiori pe șira spinării și te face să apreciezi România de acum.

