În pandemie un fenomen cultural a început pe TikTok și Instagram. Revoluția care a creat senzații literare și a făcut din cărți o modă

TikTok a devenit BookTok iar Instagram s-a transformat în Bookstagram pentru cei care iubesc să citească.Foto: Getty Images

E greu de crezut, dar există un colț al internetului al cărui obiectiv este să îi facă pe utilizatori să oprească doomscrolling-ul, să închidă telefonul și să pună mâna pe o carte. Nișa a prins așa un avânt încât s-a transformat într-un fenomen pe care rețelele sociale l-au capitalizat din plin: TikTok a devenit BookTok iar Instagram s-a transformat în Bookstagram pentru cei care iubesc să citească. Influenceri și librării din toată lumea se întrec în recomandări de carte, recenzii și fotografii cât mai estetice. Sunt și scriitoare care au reușit să mobilizeze această armată de cititori și care pentru privilegiul cărților lor le-au transformat în autoare de bestseller: Rebecca Yarros și Sarah J. Mass sunt două astfel de exemple. Fenomenul ia amploare și în țara noastră, ultima din Uniunea Europeană la citit.

BookTok și Bookstagram au înlocuit forumurile și blogurile de la începuturile internetului. Au fost mai întâi spații în care utilizatorii și-au făcut recomandări reciproce de cărți, au discutat diverse teme literare, s-au lăudat cu librăriile. Un spațiu liber de judecăți, unde nu există cărți de calitate și cărți comerciale, unde iubitori ai unor genuri literare mai puțin pe gustul criticilor (dark romance, romantasy, gay romance, cozy mysteries, cli-fi sau solarpunk) se întâlnesc cu cei care au aceleași gusturi.

Fenomenul cultural BookTok și Bookstagram

Nimeni nu a anticipat că rețelele sociale vor lua aceste discuții și le vor transforma într-un fenomen cultural, cu capacitatea de a influența trendurile în materie de citit și mai ales vânzările.

Câteva postări ale unor influencerițe pe BookTok și pe Bookstagram despre o nuvelă scrisă de Fiodor Dostoievski în 1848 s-a viralizat și librăriile din Marea Britanie s-au trezit că mica nuvelă zboară de rafturi și trebuie să o comande de la edituri, o situație pe cât de neașteptată pe atât de entuziasmantă pentru librari. Chelsea Watkiss, care postează sub numele @theclassiclibrarian pe Instagram, are 14.000 de urmăritori pentru care face exclusiv recomandări de carte.

Nu e suficient să citești o carte și să îți scrii pe Instagram opinia ca să devii influencer însă. Pe această rețea socială fotografiile primează, apoi textul. Așa că influencerii de pe Bookstagram se întrec în fotografii care mai de care mai estetice. Se folosesc filtre, cărțile sunt așezate expert, totul pentru a induce ideea că cititul e un stil de viață unic, care îi separă pe cititori de ceilalți.

Naomi Philbert are aproape 10.000 de urmăritori pe Instagram, unde postează conținut despre cărțile pe care le citește. Deși o fotografie face cât o mie de cuvinte, nu există postare fără recenzie...iar apoi comentariile și distribuirile curg și de multe ori se viralizează. Bookstagram a devenit un sanctuar pentru bibliofilii care caută inspirație, recomandări de carte și sentimentul că aparțin unei comunități, notează site-ul www.clevobooks.com.

Pe BookTok, nișa de carte e diferită. Aici primează conținutul video. Influencerii înghesuie cât mai multe recomandări de carte într-un timp cât mai scurt. Folosesc propoziții simple cu impact maxim. Uneori nici nu e nevoie de cuvinte, cărțile vorbesc singure. Asta pentru că TikTok-ul este cel care aduce bani influencerilor, librăriilor și scriitorilor.

Popularitatea BookTok a crescut în pandemie, iar în octombrie 2024, hashtag-ul #booktok strânsese peste 38 de milioane de postări, care au strâns împreună peste 309 miliarde de vizualizări. Mai exact, e ca și cum fiecare persoană de pe planetă s-a uitat la toate postările de pe BookTok de 38 de ori, potrivit unui studiu publicat în revista Pursuit a Universității din Melbourne.

Propulsate pe lista New York Times Best Sellers

Capacitatea acestei platforma de a-și face utilizatorii să treacă de la intenție la acțiune e de neegalat. O recomandare entuziastă de la BookTokerițe precum @aymansbooks, care are aproape un milion de urmăritori pe TikTok sau @caitsbooks, care are peste 300.000 de următori, pot lansa cariera literară a unui autor, chiar și scriitori care nu au un agent literar sau nu colaborează cu un editor se pot trezi peste noapte că au devenit o senzație literară.

Edituri faimoase din toată lumea au secțiuni pe site-urile lor dedicate titlurilor populare pe BookTok. La fel și librăriile. În România, de pildă, Cărturești are Raftul BookTok.

„Încercăm să fim mereu conectați la trenduri și la dinamica mediului online când vine vorba de conținutul din social media, astfel încât să creăm materiale relevante pentru comunitatea noastră și să fim aproape de cititori. Pe TikTok suntem prezenți încă din 2020 și am urmărit îndeaproape evoluția BookTok, implicându-ne activ prin intermediul diverselor trenduri și prin colaborări cu creatori de conținut din domeniul cărții”, a precizat Roxana Toma, manager PR și Social Media la Cărturești pentru Antena 3 CNN.

TikTok-ul a făcut din două autoare necunoscute, Rebecca Yarros și Sarah J.Mass, scriitoare de bestseller-uri la nivel internațional.

Tot pe această rețea socială genul „romantasy” (povești de dragoste care au loc într-o lume fantastică, exact ceea ce scriu cele două autoare, a devenit popular.

„Genurile YA, fantasy, romantasy, thriller și romance oferă cititorilor un veritabil portal către lumi alternative, departe de realitatea cotidiană. Tocmai această capacitate de evadare le face atât de îndrăgite, mai ales în rândul tinerilor, care caută în lectură un refugiu, o formă de deconectare. Ne bucură să vedem că aceste genuri reaprind plăcerea lecturii, nu doar în inimile cititorilor tineri, ci și ale celor de toate vârstele”, a explicat Ioana Rusu, PR Manager editura Nemira pentru site-ul Antena 3 CNN.

Inclusiv în România cea mai populară carte de pe rețelele sociale e „Furtuna de onix”, volumul trei din seria Empyrean scrisă de Rebecca Yarros.

„În acest moment este Furtuna de onix, de Rebecca Yarros. Volumul 3 din seria Empyrean a cucerit lumea cititorilor, așa cum s-a întâmplat și cu primele două, iar veștile despre adaptarea seriei continuă să stârnească multe reacții și dezbateri în fandom”, a spus Simona Stoica de la Storia Books pentru Antena 3 CNN.

Rebecca Yarros era o autoare relativ necunoscută în urmă cu doar câțiva ani, ba chiar se gândea să renunțe la scris. Romanele ei, în jur de 20 la acea vreme, nu se vindeau. Apoi a avut idea unei serii epice despre o academie militară în care adolescenți se luptă pe viață și pe moarte, la propriu, ca să călărească dragoni într-un război care macină lumea de decenii.

Apoi a mai avut o idee la fel de genială: să se promoveze singură pe TikTok. Era 2023, lumea era în plină pandemie, romantasy-ul era pe val în TikTok, iar clipurile ei s-au viralizat. În doar câteva luni de la publicarea primului volum din serie, video-urile postare de Yarros cu hashtagul #booktok au strâns peste un miliard de vizualizări.

Anul trecut, primul volum din serie a ajuns pe locul 1 în topul New York Times Best Sellers și a stat acolo 18 săptămâni. Iar cel de-al treilea volum din serie, care ar fi trebuit să fie și ultimul, s-a vândut în 2,7 milioane de copii în prima săptămână, pentru că fanii de pe TikTok sunt atât de loiali. A devenit cea mai bine vândută carte din ultimii 20 de ani. În total, cele trei volume s-au vândut în 12 milioane de copii doar în Statele Unite.

Pe BookTok hashtagurile #FourthWing și #RebeccaYarros au peste un miliard de vizualizări. Și Rebecca Yarros nu e pregătită să renunțe la acest succes: de la o serie de trei cărți, autoarea a semnat cu o editură pentru cinci volume. La lansarea ultimei cărți, autoarea a fost primită pe scenă ca un star rock de mii de fani.

Sarah J. Mass este o altă autoare cu o poveste similară. O scriitoare necunoscută care a devenit un titan al genului fantastic. Trei serii scrise de ea, Throne of Glass, A Court of Thorns and Roses (ACOTAR) și Crescent City, au devenit bestsellere, în topul listei New York Times, și s-au vândut în peste 38 de milioane de copii în toată lumea.

Mai mult, este considerată forța care a dus subgenul romantasy să atingă un nivel „meteoric”, scrie The Times. Pe TikTok, cărțile scrise de Maas sunt un fenomen viral. Doar hashtagul #ACOTAR a strâns peste 8,5 miliarde de vizualizări. În prima jumătate a anului 2023, la vârful popularității ei, editura care o publică a anunțat că vânzările ei au crescut cu 79% în doar șase luni, o creștere care a fost comparată cu efectul Harry Potter.

„Fanii mei sunt o forță a naturii. Nu aș fi azi aici fără ei”, a spus Maas într-un interviu pentru The Times.

Ambele autoare sunt extrem de populare și în România pe sectoarele de vârstă 14-18, 19-25 și 26-50.

„În prezent, foarte popular în toată lumea este romantasy-ul, care îmbină, după cum reiese și din nume, două genuri literare: fantasy și romance. Probabil că seriile Rebeccăi Yarros și ale lui Sarah J. Maas sunt cele mai vândute, dar au mai apărut în ultima vreme câteva autoare foarte apreciate atât în România, cât și la nivel internațional, cum ar fi Carrisa Broadbent, Rachel Gillig, Danielle L. Jensen.

Mulți spun că romantasy-ul este o formă de escapsim/relaxare, o evadare de la problemele zilnice. Le promite (și le oferă) cititorilor aventuri palpitante, lumi magice, misiuni/încercări periculoase și, mai ales, povești pasionale de dragoste. Atuurile sale principale sunt câteva tropes/idei/contexte iubite de cititori: enemies to lovers, forbbiden love, found family, slow burn, mutual pining”, a explicat Simona Stoica de la Storia Books.

BookTok și Bookstagram în țara pe ultimul loc în UE la citit

România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ce privește lectura. Potrivit datelor Eurostat, în 2022, 29,5% dintre români au citit cel puțin o carte de-a lungul anului. De zece ani ne situăm la coada acestui clasament. Mai grav însă, este că aproximativ 32% dintre români spuneau că nu sunt interesați să citească, majoritatea tineri și seniori. Chiar și în aceste condiții, hashtagurile #booktok și #bookstagram sunt populare și în România.

Sunt creatori de conținut care postează pe paginile lor precum @booksstopia, care are peste 21.000 de urmăritori pe Instagram și peste 40.000 de TikTok, sau @4fara15, care are peste 46.000 de urmăritori pe Instagram. O simplă căutare cu hashtagul #bookstagram însă scoate la iveală că e o nișă plină de creatori de conținut care postează cărți pe toate gusturile de la: @rasfoiala, @incaceva, @maracalli, @incaceva sau @simona_sbooks.

„Credem cu tărie că, datorită creatorilor de conținut lectura (re)devine o pasiune/ un hobby atractiv(ă) pentru tineri. Așa cum influencerii din alte domenii influențează comportamentul de consum în ceea ce privește produse de beauty sau fashion, la fel, creatorii dedicați promovării cărților au un impact real în formarea preferințelor tinerilor. Existența unui public activ, interesat de recomandările lor, demonstrează că apetitul pentru citit nu doar că există, ci este în creștere. Dacă acest interes nu ar fi fost prezent, acești creatori nu ar fi avut cui să se adreseze”, a explicat Ioana Rusu, PR Manager la editura Nemira.

Creatorii de conținut au colaborări cu edituri sau librării din țara noastră, care s-au adaptat rapid la apariția BookTook și Bookstagram.

„Suntem conectați la preferințele cititorilor și includem în strategia noastră formate precum booklooks, reading challenges sau recomandări însoțite de sunete virale, pentru a transmite mesaje relevante și atractive. Fiecare platformă are un rol bine definit în comunicare: Instagram și TikTok adoptă un stil hibrid, adresându-se atât cititorilor tineri și activi în comunitățile BookTok și Bookstagram, cât și unui segment mai matur. În schimb, comunicarea pe Facebook este orientată predominant către un public matur, menținând un ton potrivit și un conținut adaptat acestuia”, a spus Ioana Rusu, PR Manager la editura Nemira.

Librăriile și editurile trebuie să fie acum conectate și trendurile de pe BookTok și Bookstagram dacă vor să înțeleagă comportamentul consumatorilor, să vină în întâmpinarea lor cu recomandări de cărți care le-ar face pe plac.

„Încercăm să fim mereu conectați la trenduri și la dinamica mediului online când vine vorba de conținutul din social media, astfel încât să creăm materiale relevante pentru comunitatea noastră și să fim aproape de cititori. Pe TikTok suntem prezenți încă din 2020 și am urmărit îndeaproape evoluția BookTok, implicându-ne activ prin intermediul diverselor trenduri și prin colaborări cu creatori de conținut din domeniul cărții”, a adăugat și Roxana Toma, manager PR și Social Media la Cărturești.

„Booktok-ul ne-a oferit posibilitatea să ajungem la un public mai tânăr și să ne axăm pe situații amuzante din viața de zi de zi a cititorilor. De asemenea, TT-ul este mediul ideal pentru a testa metode de promovare out-of-the-box – analizăm cu mare atenție ce fel de reels ajung virale, ce provocări, melodii sau idei pot fi folosite pentru „a pune în lumina reflectoarelor” o carte sau o serie”, a adăugat Simona Stoica de la Storia Books.

Nu judeca o carte după...TikTok

Scopul final al editurilor, librăriilor și scriitorilor este să vândă cărți. Iar impactul pe care creatorii de conținut și postările cu hashtagurile #booktok și #bookstagram e vizibil.

„Întotdeauna a existat o legătură între anumite recomandări făcute de creatori de conținut sau persoane publice și produse, iar acest lucru este vizibil și în domeniul cărților, unde de multe ori unele titluri primesc mai multă atenție datorită promovării lor în social media”, a explicat Roxana Toma, manager PR și Social Media la Cărturești.

„Suntem conștienți de impactul pe care platformele sociale și creatorii de conținut îl pot avea asupra vânzărilor de carte, motiv pentru care ne orientăm activ către colaborări cu aceștia. Așa cum menționam anterior, vorbim despre comunități bine sudate – oameni uniți de o pasiune comună: lectura. Aceste comunități funcționează ca spații de dialog, schimb de idei și recomandări. Tocmai de aceea, atunci când un membru își exprimă opinia despre o carte, există un potențial real ca aceasta să influențeze decizia de cumpărare a celor din jur”, a adăugat și Ioana Rusu, PR Manager la editura Nemira.

Însă pentru scriitorii care nu scriu romantasy sau fantasy, YA adult sau cărți romantice, sau care nu reușesc să se adapteze la această promovare pe rețelele sociale rămân într-un con de umbră, necitiți, crede scriitoarea Emilia Toma. Emilia a scris două romane, proză scurtă și mai multe piese de teatru de-a lungul carierei ei de scriitoare. Primul roman l-a publicat în 2020. A fost un proces îndelungat, greoi pentru că editurile nu vor să își asume riscul unui scriitor debutant.

„În cazul meu am ajuns destul de greu să fiu publicată de Tritonic. Multe refuzuri. Nimeni nu se leagă la cap, ca să zic așa, că o persoană nou, un debutant și asta este o problemă, pentru că nu vinzi și aici la noi trebuie să știe editorul că fiind de ca să te poată publica”, a explicat autoarea.

A încercat promovarea pe Instagram și a descoperit că nu e pentru ea. Rețeta de Sarah J. Mass sau Rebecca Yarros pare imposibil de replicat în România.

„Să știi că am început să fac asta, dar am renunțat repede pentru că nu-mi place să mă autopromovez. Am încercat. Eu am o pagină de Instagram unde scriu despre cărțile pe care le citesc. Scopul era să ajung la un moment dat să scriu, să promovez și propriile cărți. Doar că mi-am dat seama că nu-mi place să fac asta singură. (...) Nu fac concursuri, scriu doar ce mă taie capul (...). Există niște reguli, trebuie să vă urmăriți mulți dintre voi și așa mai departe. Nu, eu eram eu cu mine pentru mine, jurnal propriu și cam atât”, a adăugat Emilia Popa.

Autoarea crede că literatura comercială este mai ușor de digerat și...mai ușor de promovat, căci aduce bani.

„Asta se și publică, asta se și promovează. Ar fi plăcut să citim mai de calitate. (...)Nu prea mă încântă că se citește orice, dar în același timp știu, sunt conștientă că lasă mai bine să citească decât să facă altceva”, a adăugat ea.

Emilia Toma spune că un experiment „curios” ar fi să se inverseze promovarea pe rețelele sociale și să fie scoși în față autori români, mai puțin cunoscuți, dar extrem de valoroși. S-ar duce oare cititorii către ei?

„Da, chiar sunt curioasă dacă s-ar inversa puțin lucrurile și ar începe să beneficieze un super promovare cărți foarte calitative și grele. Dau un exemplu. Tot așa contemporar Pavel Nedelcu cu „Încotro ne îndreptăm?”, o carte clar nu pentru oricine, dar dacă să zicem că ar fi super promovată, oare chiar ar citi-o toți oamenii ăștia? Cred că nici nu și-ar dori, sinceră să fiu, scriitorul să ajungă chiar la atât de multă lume. Pentru că ține puțin și de cum de îți alegi targetul. Deci e un cerc vicios destul de complex, dacă intrăm în detalii din astea: e oare pentru oricine cartea pe care am scris-o? Deci trebuie să ne mai și asumăm că nu suntem promovați sau nu suntem citiți sau nu de atât de multă lume care citește”, a adăugat ea.

Autoarea a atras însă atenția că sunt autori români precum George Dumitru sau Radu Găvan care sunt publicați și promovați de editurile cu care colaborează. Între timp, dacă nu a reușit să de promoveze pe ea însăși, Emilia Toma pune umărul la atragerea de fani pentru literatura română.

„Am vrut să văd în ce ape mă scald, ca să zic așa. Dar, iarăși suntem noi între noi în această bulă, că dacă mă scoți din ea, cu siguranță traducerile primează. Și iarăși ne tăiem picioarele de la masă, ca să zic așa, publicând mai degrabă și promovând traduceri. Rămân din nou în urmă scriitorii români contemporari. Dar cât de cât se fac eforturi. Tot prin acești oameni care scriu despre cărți, care le și publică”, a conchis autoarea.

Între sutele de mii de postări care se strâng zi de zi cu hashtagurile #booktok și #bookstagram numai cine nu își dorește nu găsește o carte pe gustul său. Iar pentru cei care nu își iau recomandările de carte de pe rețelele sociale, librăriile sunt deschise zi de zi, în toată țara, unde mii de lumi imaginate de autori din toată lumea stau între două coperte și pot fi atinse, răsfoite, și în fine, cumpărate, căci în final decizia e la cititor.