Una dintre cele mai populare cărți vândute la Bookfest e ecranizată de Netflix. Trailerul cu Helen și Pierce Brosnan

Una dintre cele mai populare serii de romane vândute la Salonul Internațional de Carte Bookfest 2025 e adusă pe micile ecrane de Netflix. Romanul de debut al autorului britanic „Clubul crimelor de joi”, a vândut un milion de copii în Marea Britanie. Este singura carte care a atins acest prag în același an cu lansarea sa, stabilind un record remarcabil. După acest debut impresionant, scriitorul a continuat povestea celor patru pensionari care rezolvă crime în încă trei romane, de asemenea de succes. Netflix aduce din 28 august romanele pe micile ecrane cu o distribuție de excepție: Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley și Celia Imrie.

În topul vânzărilor editurii Crime Scene Press de la Salonul Internațional de Carte Bookfest 2025 s-a numărat și seria „Clubul Crimelor de joi”, care urmează să fie ecranizată de Netflix.

Comunitățile pentru pensionari ar trebui să fie un loc de...pensionare. Însă pentru un grup de patru seniori, odihna, relaxarea și turneele de bridge sunt plictisitoare. Acești detectivi neobișnuiți au descoperit un caz de crimă și sunt dispuși să-și riște viețile ca să-l rezolve. Ei sunt „Clubul crimelor de joi”, iar povestea lor ajunge pe Netflix într-un nou film care va fi lansat pe 28 august.

Filmul e regizat de Chris Columbus, un regizor nominalizat la Premiul Oscar, cunoscut pentru „Harry Potter și Piatra Filosofală” și „Singur acasă”.

„Aceasta este cea mai bună distribuție cu care am lucrat de la Harry Potter încoace. Sunt incredibil de bine pregătiți pentru că fac de toate – teatru, televiziune, film – și și-au dezvoltat aceste abilități extraordinare.”, a spus Chris Columbus pentru site-ul Netflix, Tudum.

Lucrând cu o distribuție atât de versatilă, regizorul Columbus a căutat să aducă un echilibru între umor, suspans și emoție – rezultând o aventură palpitantă, plină de haz, dar și de profunzime.

„Avem o intrigă excelentă la bază, așa că fanii genului mister vor fi mulțumiți. Dar, tematic, este fascinant că avem patru oameni în vârstă care locuiesc într-un azil și care sunt fascinați de moarte și crimă. Se confruntă cu propria lor mortalitate, dar sunt obsedați de studierea cazurilor nerezolvate. M-am îndrăgostit de această temă. Este o comedie, dar este și foarte emoționantă.”, a spus Columbus.

Filmul va fi lansat pe micile ecrane la data de 28 august.

Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley și Celia Imrie îi întrepretează pe cei patru detectivi amatori. Actrița Helen Mirren o intrepretează pe Elizabeth, o fostă spioană a serviciilor de informații britanice. Ben Kingsley devine Ibrahim, un fost reputat psihiatru, în timp ce Pierce Brosnan îl aduce la viață pe Ron, un fost lider de sindicat. Pe sensibila asistentă Joyce, care este mult mai isteață decât pare la prima vedere, o va interpreta Celia Imrie.

Iată întreaga distribuție:

Helen Mirren (The Queen, Gosford Park)

Pierce Brosnan (GoldenEye, The Out-Laws)

Ben Kingsley (Gandhi, The Wonderful Story of Henry Sugar and Three More)

Celia Imrie (The Best Exotic Marigold Hotel, The Diplomat)

Naomi Ackie (Lady Macbeth, Star Wars: The Rise of Skywalker)

Daniel Mays (Atonement, Chicken Run: Dawn of the Nugget)

Henry Lloyd-Hughes (Anna Karenina, Chevalier)

Tom Ellis (Lucifer, Players)

Jonathan Pryce (The Two Popes, The Crown)

David Tennant (Doctor Who, Inside Man)

Paul Freeman (Raiders of the Lost Ark, Hot Fuzz)

Geoff Bell (RocknRolla, Kingsman: The Secret Service)

Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?, Withnail and I)