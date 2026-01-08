Actorul Sebastian Stan este în negocieri pentru un rol în filmul "The Batman Part II". Ar putea juca alături de Robert Pattinson

Sebastian Stan ar putea juca alături de Robert Pattinson în filmul "The Batman Part II". Sursa colaj foto: Getty Images

Sebastian Stan este în negocieri pentru un rol în filmul "The Batman Part II", care îl are în distribuţie pe Robert Pattinson, a relatat Variety. Realizat în regia lui Matt Reeves, pelicula are premiera programată pe 1 octombrie 2027, iar filmările vor începe peste câteva săptămâni. În urmă cu un an, actorul american de origine română Sebastian Stan a câştigat Globul de Aur pentru rolul din filmul "A Different Man" şi tot în 2025, el a fost nominalizat la Oscar pentru rolul din "The Apprentice".

În vârstă de 43 de ani, Sebastian Stan nu este străin de eroii și răufăcătorii costumați, având în vedere că l-a interpretat pe Bucky Barnes/The Winter Soldier în numeroase filme Marvel. Momentan, nu este clar ce rol va juca în viitoarea aventură a Cavalerului Negru și dacă va fi adversarul sau aliatul lui Bruce Wayne, potrivit sursei citate.

DC Studios nu a făcut niciun comentariu cu privire la distribuția filmului "The Batman Part II". Sebastian Stan este reprezentat de CAA și B-Side Management. Deadline a relatat primul despre distribuția lui Stan.

Mult așteptata continuare a filmului cu supereroi, regizată de Matt Reeves, va intra în producție în primăvară, urmând să fie lansată în octombrie 2027 de Warner Bros. "The Batman" a fost lansat în martie 2022 și a încasat 772 de milioane de dolari la box office la nivel mondial.

"The Batman Part II", scris de Matt Reeves și Mattson Tomlin, a adăugat recent nominalizată la Oscar Scarlett Johansson la o distribuție secundară deja plină de vedete, cu Colin Farrell revenind în rolul lui Oz Cobb (alias The Penguin), Jeffrey Wright în rolul comisarului James Gordon și Andy Serkis în rolul lui Alfred Pennyworth. Barry Keoghan este, de asemenea, așteptat să apară din nou în rolul Joker. Johansson și Stan au lucrat împreună în mai multe aventuri ale Avengers. El a mai apărut alături de Pattinson în „The Devil All the Time”, o poveste care a debutat pe Netflix în 2020.

"The Batman Part II" a avut o lungă perioadă de gestare, Reeves lucrând pentru a-și depăși prima versiune a aventurii din benzile desenate, apreciată de critici și plină de realism.

"A fost o călătorie lungă, dar sunt incredibil de entuziasmat. Sunt foarte mândru de scenariul pe care l-am scris împreună cu Mattson", a declarat Matt Reeves pentru Variety la Premiile Emmy, în septembrie.

Regizorul american de 59 de ani a dezvăluit, de asemenea, măsurile extreme la care a recurs echipa filmului "The Batman" pentru a păstra secretul poveștii.

"Am pus scenariul într-o pungă secretă, care are literalmente un lacăt cu cod. Pattinson era în New York la momentul respectiv, iar totul este supus unor măsuri de securitate stricte", a mai menţionat Matt Reeves în cadrul interviului.

Deși "The Batman Part II" nu face parte oficial din noul DCU relansat, filmul este în continuare în dezvoltare sub egida DC Studios a lui James Gunn și Peter Safran. Noul univers cinematografic al supereroilor a debutat vara trecută cu "Superman" care a încasat 615 milioane de dolari în întreaga lume. "Supergirl" va ajunge în cinematografe în curând (la 26 iunie), urmat de "Clayface" (programat pentru septembrie 2026), sequel-ul "Superman", intitulat "Man of Tomorrow" (iulie 2027), și un nou film "Wonder Woman", aflat în lucru.

Sebastian Stan a apărut recent în "Thunderbolts*", un film MCU care a dezamăgit la box office. Printre rolurile sale se numără "I, Tonya" și "A Different Man". El va apărea în continuare în "Avengers: Doomsday” și în thrillerul "Fjord", de Cristian Mungiu.