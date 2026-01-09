Rapperul P. Diddy i-a cerut lui Trump să îl grațieze. Răspunsul președintelui a fost „nu”

Rapperul P. Diddy i-a cerut lui Trump să îl grațieze și a fost refuzat. Foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu acordat The New York Times că a refuzat solicitarea de grațiere venită din partea lui P. Diddy, fostul mogul al industriei hip-hop, aflat în prezent în detenție într-o închisoare din statul New Jersey. Artistul execută o pedeapsă de patru ani și două luni pentru fapte de violență sexuală.

Pe numele său real Sean Combs, P. Diddy a fost condamnat în luna octombrie la 50 de luni de închisoare pentru transport de persoane în scopul prostituției și la plata unei amenzi de 500.000 de dolari. Apărarea a contestat atât sentința, cât și verdictul pronunțat în iulie, la finalul unui proces care s-a întins pe două luni.

În același dosar, un tribunal federal din New York a decis achitarea artistului pentru cele mai grave capete de acuzare - proxenetism și asociere infracțională - acuzații care i-ar fi putut aduce o condamnare pe viață.

Donald Trump a confirmat că cererea de grațiere i-a fost transmisă în scris. „Mi-a cerut să-l grațiez”, le-a spus el jurnaliștilor americani, precizând că nu intenționează să dea curs solicitării, fără a detalia motivele refuzului. Președintele a menționat existența scrisorii, însă nu a prezentat-o.

Subiectul unei posibile grațieri a fost adus în discuție și în vara acestui an, când avocata lui P. Diddy, Nicole Westmoreland, a confirmat public că au existat demersuri și discuții în acest sens. „Au avut loc contacte legate de o eventuală grațiere”, declara ea atunci pentru CNN.

La rândul său, Donald Trump s-a arătat sceptic încă de atunci în privința șanselor ca o astfel de cerere să fie acceptată. Într-un interviu acordat postului Newsmax, l-a descris pe P. Diddy drept o persoană „foarte ostilă” și un critic vocal al său.

Relația tensionată dintre cei doi are și o componentă politică. În 2020, P. Diddy și-a exprimat sprijinul pentru Joe Biden în cursa pentru Casa Albă, iar în 2017 declara într-un interviu pentru Daily Beast că nu îl interesează deloc Donald Trump. „Oamenii de culoare sunt în aceeași situație mizerabilă. Circul de la Washington nu este problema noastră”, spunea atunci artistul.

Pe 25 decembrie, avocații fostului star hip-hop au cerut și unei curți federale de apel din New York eliberarea imediată a clientului lor, susținând că judecătorul care a pronunțat sentința a fost excesiv de dur.

Judecătorul Arun Subramanian a explicat, la finalul procesului din octombrie, că decizia instanței a fost influențată de mărturiile femeilor care l-au acuzat pe P. Diddy. Mai multe reclamante susțin că fostul producător s-ar fi făcut vinovat de violență sexuală, inclusiv viol, precum și de fapte de proxenetism.