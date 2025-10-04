Rapperul Sean "Diddy" Combs a fost condamnat la 4 ani de închisoare. "Acțiunile mele au fost dezgustătoare, rușinoase și bolnave"

Artista Cassie, alături de Sean Diddy Combs la un eveniment din New York City. Sursa foto: Getty Images

Rapperul Sean "Diddy" Combs a fost condamnat vineri la puțin peste patru ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de acuzații legate de prostituție, implicându-le pe cele două foste iubite ale sale, potrivit BBC. Înainte să se pronunțe sentința, P Diddy şi-a cerut scuze faţă de două dintre victimele sale şi a spus că şi-a învăţat lecţia. Acestea sunt primele sale declarații publice de la începutul procesului.

P. Diddy, în sala de judecată: "Acțiunile mele au fost dezgustătoare, rușinoase și bolnave"

Avocații rapperului american au cerut o pedeapsă de 14 luni, susținând că acesta s-a reformat după ce a executat deja 13 luni într-o închisoare din New York, însă, procurorii au solicitat 11 ani, invocând istoricul său de violență domestică.

Pe lângă detaliile prezentate de acuzare privind abuzurile comise de Sean Combs, instanța a ascultat mărturii emoționante ale mai multor copii ai acestuia – unii plângând în sala de judecată –, pledoariile avocaților apărării, care l-au descris drept "o sursă de inspirație", și, în final, declarația de regret a lui Combs însuși.

› Vezi galeria foto ‹

În cele din urmă, judecătorul Arun Subramanian a decis că este necesară o pedeapsă semnificativă, pentru a avea efect de descurajare și pentru a transmite un mesaj clar.

Înainte ca judecătorul să pronunțe sentința de 50 de luni de închisoare, P Diddy s-a adresat instanței – primele sale declarații publice de la începutul procesului. Rapperul le-a cerut iertare victimelor sale, menționându-le în mod special pe cele două foste iubite, Casandra Ventura, artista cunoscută drept Cassie, și "Jane", aceasta din urmă depunând mărturie sub pseudonim.

"Acțiunile mele au fost dezgustătoare, rușinoase și bolnave. M-am pierdut în exces, m-am pierdut în propriul ego", a spus Sean "Diddy" Combs, au mai relatat jurnaliştii de la BBC.

Ulterior, cântăreţul și-a cerut scuze mamei și copiilor săi.

"Îmi pare atât de rău. Ei meritau mai mult", a mai spus el, referindu-se la cei șapte copii ai săi, majoritatea prezenți în sala de judecată.

Ulterior, Sean Combs i-a cerut judecătorului o a doua șansă, promițând că nu va mai pune în pericol timpul petrecut alături de familie. "Vă rog, domnule judecător, să dați dovadă de milă. Cer clemență, onorabilă instanţă. Nu am pe nimeni altcineva de învinuit în afară de mine. Știu că mi-am învățat lecția", a spus artistul.

În timpul mărturiilor, cântăreţul a mai precizat că perioada petrecută după gratii l-a ajutat să renunțe la alcool și droguri.

Avocaţii lui P Daddy intenţionează să facă apel

"O zi foarte proastă. Este o fiinţă umană care se află în arest de 50 de luni. Este o zi cu adevărat tristă pentru toţi cei implicaţi", a spus unul dintre avocaţii rapperului american.

"Intenţionăm să facem apel. Credem că avem baze solide pentru a face apel. Cea mai puternică bază este că juriul a ajuns la un verdict privind constrângerea", a declarat un alt apărător dintre cei pe care i-a avut P. Daddy.

În vârstă de 55 de ani, magnatul hip-hopului american Sean Combs se află în arest preventiv într-o închisoare din Brooklyn din septembrie anul trecut.

Pe parcursul procesului care a durat 6 săptămâni, procurorii l-au acuzat pe cântărețul născut în New York City că și-a folosit statutul din industria muzicală pentru a abuza zeci de femei.

Jurații au auzit, printre altele, declarațiile aduse de fosta lui iubită, cântăreața Cassie Ventura. Ea a povestit în fața instanței că artistul P Diddy a bătut-o și a drogat-o în mod repetat. Cassie a mai declarat că a fost forțată să aibă relații sexuale cu sute de străini, în timp ce Diddy filma și controla fiecare detaliu, uneori zile întregi.