Backstreet Boys au lansat noul videoclip al melodiei „I Want It That Way”, filmat după 25 de ani

Backstreet Boys, trupa de băieți care a influențat muzica pop în anii ‘90, revine pe scenă pentru o serie de concerte în Germania, țara care i-a recunoscut înainte de a deveni faimoși la nivel mondial. Un remake al videoclipului melodiei din 1999 a fost lansat în cinstea revenirii celebrei formaţii, spre încântarea fanilor.

Au trecut peste douăzeci și cinci de ani de când „Millennium”, al treilea album de studio al trupei Backstreet Boys, a ajuns în magazinele de discuri, iar trupa americană a decis să sărbătorească aniversarea cu o nouă serie de concerte și un cadou special pentru fani: un remake al videoclipului piesei „I Want It That Way”, o piesă emblematică din discografia formației din Orlando. Noul videoclip, care a reprodus locația, stilul ținutelor și coregrafia din anii de glorie, a stârnit entuziasm în rândul fanilor, relatează Tg24.sky.

Backstreet Boys se vor întoarce pe scenă în 2026 pentru o serie de concerte programate pentru toamnă, toate în Germania, o țară care le-a primit muzica la începuturi și pe care trupa americană încă o prețuiește. „Into The Millennium HOMECOMING: Live in Germany” va fi un mini-turneu rezidențial, toate concertele vor avea loc la Merkur Spiel-Arena din Düsseldorf.

Trupa a anunțat acum aproximativ o săptămână că biletele au fost puse în vânzare, adăugând că acestea vor fi singurele concerte deschise publicului european pentru sezonul 2026. Evenimentul va avea loc la Düsseldorf, Germania, unde în urmă cu treizeci de ani, Backstreet Boys au cântat pentru un public care deja îmbrățișase cu căldură muzica grupului format în 1993.

Concertele vor avea loc pe 25, 26, 27, 29 și 30 septembrie, data finală este 2 octombrie 2026. Biletele sunt deja puse în vânzare.

Backstreet Boys s-au reunit pentru a înregistra un videoclip cu adevărat special pentru piesa „I Want It That Way”, care a devenit deja viral pe profilul de Instagram al trupei, care se mândrește cu șase milioane de urmăritori.

Hitul din 1999, primul single de pe albumul Millennium, a devenit faimos datorită unui videoclip în care cei cinci cântăreți interpretează împreună piesa pop într-un hangar și în interiorul unui aeroport. Pe atunci, membrii trupei purtau haine casual, supradimensionate care acum au lăsat locul unor ținute complet albe pentru secvențele care însoțesc refrenul. Pe de altă parte coregrafia este practic aceeași ca în original, la fel și spiritul.