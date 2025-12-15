Cântăreţul Cliff Richard dezvăluie că a fost tratat pentru cancer: "Nu s-a răspândit la oase"

Cliff Richard s-a născut pe 14 octombrie 1940 în Lucknow, India. Sursa foto: Hepta

Cântăreţul britanic Cliff Richard, în vârstă de 85 de ani, a dezvăluit că în ultimul an a urmat un tratament pentru cancer de prostată şi s-a alăturat apelurilor către Serviciul Naţional de Sănătate (NHS) de a impune screeningul regulat pentru această boală pentru toţi bărbaţii, transmite luni agenţia EFE, potrivit Agerpres.

Într-un interviu acordat luni la postul ITV, Cliff Richard a declarat că, "deocamdată", cancerul a dispărut din corpul său, însă, a recunoscut că este dificil de "prevăzut" dacă va recidiva.

Renumitul cântăreţ s-a declarat "convins că, fără îndoială, trebuie să facem teste şi controale".

În vârstă de 85 de ani, artistul a explicat că a fost diagnosticat cu această boală după un set de analize medicale efectuate înaintea unui turneu în Australia şi Noua Zeelandă.

"Din fericire, nu a metastazat. Nu s-a răspândit la oase sau altceva de acest gen", a explicat cântăreţul, descriind drept "absolut ridicolă" lipsa unui program de screening la nivel naţional.

"Avem guverne care au grijă de ţara noastră şi de locuitorii ei, aşa că nu înţeleg cum puteţi spune că putem face una, putem face alta, dar că nu facem asta pentru aceşti oameni", a declarat Cliff Richards referindu-se la lipsa unui program de screening regulat la nivel naţional pentru detectarea precoce a cancerului de prostată.

"Cu toţii merităm aceeaşi oportunitate de a ne testa şi apoi de a începe tratamentul devreme. Eu mă confrunt cu cancerul doar de un an, dar ori de câte ori am vorbit cu cineva s-a ivit acest subiect, aşa că eu cred că guvernul nostru trebuie să ne asculte", a subliniat el.

Cântăreţul a făcut aceste declaraţii la câteva zile după ce Regele Charles al III-lea a anunţat într-un discurs televizat că tratamentul său pentru cancerul de care suferă – a cărui natură nu a fost dezvăluită – poate fi redus începând cu anul viitor.

"Un diagnostic precoce pur şi simplu salvează vieţi", a subliniat Regele Charles al Marii Britanii, în vârstă de 77 de ani, care a anunţat la începutul anului 2024 că suferă de cancer.