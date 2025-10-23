O pată uriașă de păcură se plimbă prin Marea Neagră. Deversarea de 900 de tone a fost descoperită la un an de la un naufragiu

Petrolierele au naufragiat în Strâmtoarea Kerci la 15 decembrie 2024, în timpul unei furtuni. Foto: Imagine cu caracter ilustrativ/ Getty Images

900 de tone de păcură au fost descoperite în Marea Neagră, în apropierea de coasta Ținutului Krasnodar din Rusia. Pata mare de lichid vâscos a fost detectată de sateliți în timp ce se deplasează spre țărmul din Taman și Temriuk, a anunțat joi guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, în cadrul unei ședințe a Parlamentului regional, relatează The Moscow Times.

Kondratiev a descris pata de petrol care se îndreaptă spre țărmul Kubanului drept „al doilea episod din saga celor două petroliere”, ale căror scufundări, în decembrie 2024, au eliberat mii de tone de păcură în Marea Neagră.

„Nu trebuie făcut nimic special, doar trebuie curățată. Iar fondul de rezervă al regiunii va fi folosit, printre altele, pentru acest scop”, le-a spus guvernatorul deputaților, adăugând că în total „1,3 milioane de tone” de produse petroliere s-au vărsat anterior în mare.

Dig de protecție în Anapa

Această deversare se deplasează și spre Anapa, unde noi scurgeri de petrol au fost înregistrate la începutul acestei luni, și „ar putea fi de câteva ori mai mare decât deversarea precedentă”, a scris activistul de mediu local Iuri Ozarovski pe Telegram.

Orașul a început deja reconstrucția unui dig de protecție (care fusese anterior complet demontat). Acesta va avea o lungime de 13 kilometri și va proteja țărmul de „posibile scurgeri de petrol în timpul furtunilor din toamnă și iarnă”, a raportat grupul operativ al regiunii Kuban pe 23 octombrie. Autoritățile au menționat că nouă kilometri din construcție sunt deja finalizați.

„Măsuri preventive au fost luate, parțial, după analiza imaginilor satelitare care au înregistrat o pată în mare. Se consideră că aceasta reprezintă o acumulare de produse petroliere”, a precizat grupul operativ.

Potrivit lui Ozarovski, care a inspectat linia țărmului la Anapa, au fost înregistrate emisii minore de păcură pe plaja Vysokiy Bereg, în timp ce alte zone și apele sunt momentan curate. La sfârșitul lunii septembrie, filiala Kuban a Ministerului Situațiilor de Urgență a anunțat că nu mai este nevoie de voluntari pentru curățarea plajelor pentru că situația s-a stabilizat.

Dezastru ecologic după naufragierea petrolierelor rusești

Petrolierele au naufragiat în Strâmtoarea Kerci la 15 decembrie 2024, în timpul unei furtuni.

Petrolierele Volgoneft 212 şi Volgoneft 239, ambele construite în urmă cu mai bine de 50 de ani pentru navigaţia fluvială şi adaptate ulterior pentru navigaţia pe mare, care transportau 9.200 de tone de păcură, au naufragiat în timpul unei furtuni în apropierea Strâmtorii Kerci ce leagă Marea Neagră de Marea Azov.

Primul s-a rupt în două la aproximativ 7- 8 kilometri de coastă, iar cel de-al doilea a plutit câteva ore şi în cele din urmă a eşuat la aproximativ 80 de metri de coastă în Krasnodar, una din cele mai vizitate regiuni de către turiştii ruşi.

Cel puțin 4.000 de tone de păcură, din cele peste 9.000 de tone aflate la bord, s-au vărsat în Marea Neagră, provocând un dezastru ecologic. În jur de 70 de delfini au murit atunci și mii de păsări, însă dimensiunea impactului asupra vieții marine nu va fi știut vreodată, cred activiștii pentru mediu, care au criticat dur reacția autorităților ruse.

Țărmurile din Ținutul Krasnodar și Crimeea au fost contaminate, iar aglomerări izolate de păcură au ajuns chiar și în regiunea Odesa din Ucraina. Autoritățile au declarat stare de urgență regională în Kuban, Crimeea și Sevastopol, iar starea de urgență federală rămâne în vigoare.

Conform autorităților, în cele nouă luni de la scufundarea petrolierelor, peste 22.000 de saci de păcură, cântărind peste 2.000 de tone, au fost colectați de pe coastă. De asemenea, aproape 1.300 de kilometri de linie de coastă au fost curățați și peste 181.000 de tone de sol contaminat au fost îndepărtate.