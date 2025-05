Moment istoric. Președintele României, Nicuşor Dan vorbit în poloneză la mitingul din Varșovia

Nicușor Dan și Rafal Trzaskowski la mitingul de duminică, de la Varșofia. Foto: Antena 3 CNN

Președintele ales al României, Nicușor Dan, a fost ovaționat la mitingul cu zeci de mii de participanți care a avut loc duminică, la Varșovia, în sprijinul candidatului prezidențial pro-european Rafal Trzaskowski.

Anterior, Dan s-a întâlnit cu premierul pro-european Donald Tusk.

Trzaskowski, care este primarul capitalei poloneze, se va confrunta pe 1 iunie în turul 2 prezidențial din Polonia cu Karol Nawrocki, candidatul formațiunii populist-conservatoare PiS.

Cei doi au fost departajați în primul tur de mai puțin de două procente, în favoarea lui Trzaskowski.

La mitingul din Varșovia, Nicușor Dan a vorbit în română și și-a încheiat discursul cu un îndemn în polonă.

"Bună ziua și bine v-am găsit, Varșovia, bună ziua și bine v-am găsit, Polonia. Am venit în Polonia ca prieten, pentru că avem aceeași viziune, aceleași priorități. Am venit să mulțumesc Poloniei, care ne-a ajutat în parcursul european. Am venit să mulțumesc premierului Tusk, care a avut un mesaj de susținere foarte puternic în campania noastră prezidențială de acum o săptămână.

Alegerile sunt despre comunități și valorile care definesc aceste comunități. Valorile care ne definesc sunt democrația, libertatea de exprimare și statul de drept. Alegerile sunt și despre pragmatism, pentru viața fiecărei dintre noi. Într-o competiție globală intensă, nu de putem dezvolta decât într-o Uniune Europeană puternică. Cred într-o Polonie puternică, într-o Uniune Europeană puternică.

Ca președinte al României, doresc să lucrez cu președintele Rafal Trzaskowski, cu premierul Donald Tusk, pentru o colaborare între țările noastre și o Uniune Europeană puternică.

Am câștigat, duminica trecută, alegerile prezidențiale din România. Oamenii au respins izolaționismul și influența rusă. Oamenii au ales seriozitatea, onestitatea și respectul față de lege. Au ales faptele și nu vorbele.

Acestea sunt valorile în care cred și pe care le regăsesc la Rafal Trzaskowski. Fiți activi în săptămâna care urmează și credeți în victoria voastră, așa cum și noi am crezut în victoria noastră", a spus Nicușor Dan.