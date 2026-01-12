Un tunel de sticlă va permite spectatorilor să vadă jucătorii de fotbal intrând pe noul stadion San Siro de la Milano

Noul stadion San Siro va avea 71.500 de locuri pe două niveluri şi nu va fi dreptunghiular, ci va avea o formă ovală. Sursa foto: Getty Images

Manica şi Foster + Partners, cele două firme de arhitectură de renume mondial alese de AC Milan și Inter Milano pentru a proiecta noul San Siro, au încorporat un tunel transparent în designul viitorului stadion, similar cu cel al stadioanelor lui Tottenham și Manchester City.

Stadionul Tottenham, în special, a fost întotdeauna un punct de referință pentru AC Milan. Tunelul care leagă vestiarele de teren va avea un perete de sticlă, iar în spatele sticlei se vor afla câțiva spectatori, membri ai Tunnel Club. Aceștia sunt fani care au achiziționat un bilet exclusivist pentru o zonă de ospitalitate cu restaurant sau una dintre lojele exclusive cu o capacitate de aproximativ zece persoane, situate în apropierea terenului, relatează Corriere della Sera.

Imediat înainte de meci, acești spectatori vor putea să se apropie de tunel și să observe îndeaproape expresiile jucătorilor, dintr-o perspectivă posibilă în prezent doar la televizor. Bineînțeles, nu va exista niciun dialog sau interacțiune cu jucătorii, dar această oportunitate se înscrie în noile tendințe din fotbalul contemporan.

Proiectul pentru noul stadion este departe de a fi finalizat, iar lucrările vor dura cel puţin încă câteva luni. Noul San Siro va avea 71.500 de locuri pe două niveluri şi nu va fi dreptunghiular, ci va avea o formă ovală, fără grinzile mari și roșii care se află acum pe stadionul actual.

Va fi construit pe un podium, va avea sălile clasice ale unui stadion internațional (cu restaurante și magazine) și va avea un acoperiș fix, nu retractabil, care nu va acoperi terenul. Tunelul de sticlă adaugă o notă specială și va fi ceva nemaivăzut în Italia.