Când scăpăm de ger și ninsori. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, pe regiuni

Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, pe regiuni. Foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, intervalul 12 ianuarie - 25 ianuarie.

BANAT

Vremea va fi deosebit de rece la începutul intervalului, cu temperaturi maxime în prima zi în jurul a -6 grade și ger în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va fi de -10 grade. De marți (13 ianuarie) vremea va intra într-un proces de încălzire, astfel prezenta estimare indică pentru perioada 14 – 25 ianuarie, o medie a temperaturilor maxime pe întreaga regiune de 4...6 grade, iar pentru minime de -2...0 grade, cu o tendință de scădere după 22 ianuarie.

Vor fi precipitații în perioada 12 – 15 ianuarie, însă pe arii mai extinse pe parcursul zilei de marți (13 ianuarie) când vor fi moderate cantitativ. Vor fi intervale cu precipitații și după 19 ianuarie, cu o probabilitate mai ridicată în jurul datei de 23 ianuarie.

CRIȘANA

Vremea va fi deosebit de rece la începutul intervalului, cu temperaturi maxime în prima zi în jurul a -8 grade și ger pe arii extinse în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va fi de -12 grade. De marți (13 ianuarie) vremea va intra într-un proces de încălzire, astfel media regională a temperaturilor maxime va crește la -2 grade, iar în 14 și 15 ianuarie se vor atinge valori de 2....3 grade. Pentru perioada 16 – 25 ianuarie sunt estimate maxime de temperatură de 4...6 grade. Creșterea de temperatură va fi semnificativă și în privința temperaturilor minime, ce vor ajunge la o medie de 1...2 grade în 15 ianuarie, ca ulterior să prezinte valori de -4...-2 grade, cu o tendință de scădere după 23 ianuarie.

Vor fi precipitații în perioada 12 – 15 ianuarie, însă pe arii mai extinse pe parcursul zilei de marți (13 ianuarie) când vor fi moderate cantitativ. Vor fi intervale cu precipitații și după data de 19 ianuarie, cu o probabilitate mai ridicată în jurul datei de 23 ianuarie.

TRANSILVANIA

Vremea va fi deosebit de rece la începutul intervalului, cu temperaturi maxime în primele două zile (12 și 13 ianuarie) în jurul a -7 grade, ger pe arii extinse în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va fi de -15 grade, dar și miercuri noaptea, mai ales în estul regiunii, cu o medie a acestora în jurul a -8 grade. De miercuri (14 ianuarie) vremea se va încălzi în special în zonele de deal și de munte, astfel media regională a temperaturilor maxime va crește la 0 grade, iar în perioada 15 – 25 ianuarie, sunt estimate valori diurne de temperatură în medie de 0...2 grade. Creșterea de temperatură va fi semnificativă și în privința temperaturilor minime, ce vor ajunge la o medie de 0 grade în 15 ianuarie, ca ulterior să prezinte variații de la o zi la alta, la valori în general de -8...-4 grade, cu o tendință de scădere după 22 ianuarie.

Vor fi precipitații în perioada 12 – 15 ianuarie, însă pe arii mai extinse pe parcursul zilei de marți (13 ianuarie). Vor fi posibile intervale cu precipitații și în a doua decadă a lunii ianuarie, însă prezenta estimare indică o probabilitate relativ redusă.

MARAMUREȘ

Vremea va fi deosebit de rece la începutul intervalului, cu temperaturi maxime în primele două zile (12 și 13 ianuarie) în jurul a -6 grade, ger în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va fi de -14 grade, dar posibil miercuri noaptea, cu o medie de -8 grade. De miercuri (14 ianuarie) vremea se va încălzi, astfel media temperaturilor maxime va crește la -1 grad, iar în perioada 15 – 25 ianuarie, sunt estimate valori diurne de temperatură în medie de 2...3 grade. Și pe timpul nopților se va resimți o creștere a temperaturilor, ce vor ajunge la o medie de 0 grade în 15 și 16 ianuarie, ca ulterior să se înregistreze valori de -6...-4 grade, cu o tendință de scădere după 22 ianuarie.

Temporar vor fi precipitații în perioada 12 – 15 ianuarie. Vor fi posibile intervale cu precipitații și în a doua decadă a lunii ianuarie, însă cu o probabilitatea mai mare după 23 ianuarie.

MOLDOVA

Până pe 15 ianuarie vremea va fi rece, local geroasă pe timpul nopților, cu o medie regională a temperaturilor maxime de -3...-2 grade și minime în general de -10...-8 grade. În perioada 16 – 25 ianuarie media regională a temperaturilor maxime se va situa în jurul a 0 grade, iar în privința temperaturilor minime se va înregista o medie de -8...-4 grade.

În perioada 12 – 15 ianuarie trecător și pe arii restrânse vor fi precipitații slabe. Probabilitatea pentru precipitații va fi redusă și în restul intervalului.

DOBROGEA

Până pe 15 ianuarie vremea va fi rece, pe arii restrânse geroasă pe timpul nopților, cu o medie regională a temperaturilor maxime de -2...0 grade și minime în general de -8...-6 grade. Media temperaturilor maxime estimată pentru perioada 16 – 25 ianuarie va oscila între 2 și 5 grade, iar minimele se vor situa în jurul a -2 grade.

Trecător și pe arii restrânse vor fi intervale cu precipitații slabe. După 23 ianuarie ar fi posibil un episod cu precipitații pe arii mai extinse.

MUNTENIA

Vremea va fi rece la începutul intervalului, cu temperaturi maxime în primele două zile (12 și 13 ianuarie) în jurul a -3 grade, ger pe arii extinse în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va fi de -12 grade, dar izolat și miercuri noaptea, cu o medie a acestora în jurul a -7 grade. De miercuri (14 ianuarie) vremea se va încălzi în special în zonele de deal și de munte, astfel media regională a temperaturilor maxime va crește la 0 grade. În perioada 15 – 25 ianuarie, sunt estimate valori diurne de temperatură în medie de -1...3 grade. Evoluția va fi asemănătoare și pentru valorile de temperatură de pe timpul nopților, ce vor avea o tendință de creștere spre valori în jurul a -2 grade în perioada 17 – 20 ianuarie, urmată de o ușoară scădere la finalul intervalului de anticipație, până la o medie regională de -5 grade.

Vor fi precipitații locale pe parcursul zilei de marți (13 ianuarie). Intervale cu precipitații vor fi și în a doua decadă a lunii ianuarie, însă prezenta estimare indică o probabilitate relativ redusă.

OLTENIA

Vremea va fi rece la începutul intervalului, cu temperaturi maxime în primele două zile (12 și 13 ianuarie) în jurul a -2 grade, ger în aproape toată regiunea în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când media temperaturilor minime va fi de -11 grade. Vremea se va încălzi în perioada 14 -16 ianuarie, în special în zonele de deal și de munte, astfel media regională a temperaturilor maxime va crește la 3...5 grade, iar ulterior sunt estimate valori în jurul a 2 grade. Media regională a temperaturilor minime prognozată pentru perioada 14 – 25 ianuarie va fi cuprinsă între -5 și -2 grade.

Vor fi precipitații pe arii realtiv extinse pe parcursul zilei de marți (13 ianuarie). Intervale cu precipitații vor fi și după 19 ianuarie.

LA MUNTE

Vremea va fi geroasă la începutul intervalului, atât pe timpul zilei cât și noaptea, cu temperaturi maxime în jurul a -12 grade și minime în medie pentru întreaga zonă de -16 grade. Creșterea de temperatură va fi semnificativă începând cu 14 ianuarie, astfel că media zilnică a temperaturilor maxime se va situa în jurul a 0 grade, cu valori mai scăzute după 23 ianuarie.

Evoluția va fi asemănătoare și pentru valorile din timpul nopților, ce vor prezenta o medie pentru întreaga zona montană de -6...-4 grade, de asemenea cu o tendință de scădere spre finalul intervalului de anticipație când sunt estimate temperaturi în jurul a -8 grade.

Vor fi precipitații în perioada 12 – 15 ianuarie, însă pe arii mai extinse pe parcursul zilei de marți (13 ianuarie) când vor fi moderate cantitativ îndeosebi în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali. Vor fi intervale cu precipitații și după 19 ianuarie.