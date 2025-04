Lia Olguța Vasilescu îi desființează pe contracandidații lui Crin Antonescu: „Ponta e suveranist cum sunt eu soroşistă”

Cu privire la Victor Ponta - şi el candidat la alegerile prezidenţiale - Olguţa Vasilescu a afirmat că, atunci când era premier a venit de la Bruxelles cu un „to do list” şi cu un pact de coabitare cu Traian Băsescu. Foto: Hepta

La primul miting electoral din campanie, Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD, i-a atacat pe contracandidații lui Crin Antonescu. Despre Victor Ponta a spus că este „suveranist” așa cum este ea „soroșistă”, iar pe Nicușor Dan l-a numit „zeul crivăţului din calorifere”. Primarul municipiului Craiova a mai precizat că îl va vota pe Crin Antonescu deoarece e singurul candidat în care are încredere și „cea mai viabilă opțiune” pentru români.

„Eu îl votez pe Crin Antonescu, pentru că este singurul candidat în care am încredere şi ştiu că este singurul care ne va ţine cu faţa către Europa şi vă asigur că şi PSD îl susţine pe Crin Antonescu”, a spus Vasilescu.

Ulterior, Lia Olguța Vasilescu l-a atacat pe Nicușor Dan, despre care a spus că „n-a fost în stare”, cât a fost primar, să construiască „un stadion, sau un spital sau o stradă”.



„De la Bucureşti vine zeul crivăţului din calorifer, un personaj ciudat care mai mult vrea să nu facă decât să facă, care îi reţine pe primarii de sectoare să planteze copaci sau să reconstruiască pasaje care sunt gata să se demoleze. Şi să ştiţi că are un buget foarte mare, de 4 miliarde de euro în patru ani de zile, cu banii ăştia mai construieşti un oraş şi cu toate astea, într-un mandat de primar, n-a fost în stare să construiască un stadion sau un spital sau o stradă. Şi vrea să reconstruiască România”, a spus Vasilescu.



Cu privire la Victor Ponta - şi el candidat la alegerile prezidenţiale - Olguţa Vasilescu a afirmat că, atunci când era premier a venit de la Bruxelles cu un „to do list” şi cu un pact de coabitare cu Traian Băsescu.



„Mai e unul care se crede mare suveranist, dar care, atunci când a fost prim-ministru, a venit ca o 'pontaie' bătută de la Bruxelles, cu un 'to do list' în braţe, cu un pact de coabitare pentru Traian Băsescu şi a făcut lucruri despre care s-a angajat în faţa electoratului că nu le face. Dacă nu ar fi numit-o el pe Koveşi, mă întreb cine oare ne-ar fi arestat pe noi, colegii lui de partid? Aceiaşi colegi de la care cere acum votul. Nu îl vom da. Aşa este? Haideţi să şi afle, pentru că scrie astăzi mesaje că sunteţi aduşi aici cu forţa şi că de fapt voi îl susţineţi. E el suveranist, aşa cum sunt eu, soroşistă”, a declarat Vasilescu în discursul rostit la mitingul electoral.



Vicepreşedintele social-democrat a menţionat-o şi pe Elena Lasconi, candidat USR la Preşedinţie, afirmând că, în urmă cu trei luni, aceasta „plângea pe la uşa lui Marcel Ciolacu şi înroşea telefoanele pesediştilor” ca să o susţină în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale de anul trecut.



„Mai este o doamnă care până acum câţiva ani făcea reclamă la capace de WC şi care acum spune că nu-l mai suportă pe Marcel Ciolacu, că nu-l mai suportă să fie prim-ministru, dar uită că acum trei luni de zile plângea pe la uşa lui să o susţină la alegeri şi ne înroşea telefoanele la toţi pesediştii ca o susţinem. Cam asta este oferta”, a mai spus Olguţa Vasilescu.

Campania electorală pentru alegerile prezidențiale 2025 a început vineri, 4 aprilie, la ora 00:00, și se încheie pe data de 3 mai, la ora 7:00. Timp de 30 de zile, cei 11 candidați înscriși în cursa pentru Cotroceni vor încerca să convingă electoratul să le acorde votul pe 4 mai.

În eventualitatea organizării unui al doilea tur de scrutin, campania va începe de la data validării rezultatelor primului tur de către Curtea Constituțională și se va încheia la data de 17 mai, ora 7:00.