Mesajul Oanei Ţoiu după ce Cipru a preluat preşedinţia rotativă a Consiliului UE: Trebuie să lucrăm pentru o Uniune mai puternică

01 Ian 2026

Ministrul de Externe, Oana Țoiu. Foto: Agerpres

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a declarat, joi, după ce Cipru a preluat preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, care se roteşte la fiecare şase luni între cele 27 de state membre ale blocului european, că "așteptăm cu interes o colaborare fructuoasă între România și Cipru pentru a oferi beneficii concrete cetățenilor noștri".

"România salută începutul Președinției Ciprului la Consiliul UE! Așteptăm cu interes o colaborare fructuoasă între România și Cipru pentru a oferi beneficii concrete cetățenilor noștri, într-o Uniune Europeană mai sigură, mai competitivă și extinsă.

Sub motto-ul „O Uniune autonomă. Deschisă către lume”, trebuie să lucrăm împreună în lunile următoare pentru o Uniune mai puternică, atât pe plan intern, cât și implicată la nivel global", a postat Oana Ţoiu pe X.

?? welcomes the start of the ?? EU Council Presidency! Looking forward to a fruitful collaboration between ??&?? in order to deliver tangible benefits to our citizens in a more secure, competitive and enlarged EU. Under the motto “An Autonomous Union. Open to the World,” we must… — Toiu Oana (@oana_toiu) January 1, 2026

Temele UE în primele luni din 2026

Urmând preşedinţiei Danemarcei, până la sfârşitul lunii iunie reprezentanţii ciprioţi vor conduce reuniuni ministeriale şi vor media în disputele dintre statele membre UE.

Este de aşteptat ca principalele teme ale UE în prima jumătate a anului 2026 să fie reformele privind stimularea competitivităţii, continuarea sprijinului pentru Ucraina şi paşi suplimentari pentru combaterea migraţiei nereglementate, conform Agerpres.

Convenirea următorului buget pe termen lung al Uniunii este de aşteptat să reprezinte o provocare, printre alte proiecte legislative în desfăşurare.

Noile propuneri ale Comisiei Europene de a nu urmări eliminarea completă a motorului cu combustie internă până în 2035 urmează, de asemenea, să fie discutate în cadrul preşedinţiei cipriote a Consiliului UE.

Cipru, care a adoptat motto-ul "O Uniune autonomă. Deschisă către lume" în perioada în care va asigura preşedinţia Consiliului UE, are o populaţie de aproximativ un milion de locuitori.

Naţiunea de pe această insulă din Marea Mediterană este împărţită în două, ciprioţii greci conducând în partea de sud, în timp ce ciprioţii turci conduc în partea de nord. Republica Turcă a Ciprului de Nord este recunoscută doar de către Turcia.