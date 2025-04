Liderii UE şi NATO vor discuta, săptămâna viitoare, situaţia războiului din Ucraina. România va participa la consultări

Agenda europeană şi euroatlantică a săptămânii viitoare va fi dominată de situaţia din Ucraina, în special de eforturile ţărilor occidentale pentru continuarea sprijinului pentru Kiev, deoarece creşte incertitudinea legată de perspectivele unei păci. Foto: Getty Images

Agenda europeană şi euroatlantică a săptămânii viitoare va fi dominată de situaţia din Ucraina, în special de eforturile ţărilor occidentale pentru continuarea sprijinului pentru Kiev, deoarece creşte incertitudinea legată de perspectivele unei păci durabile şi juste, scrie Agerpres.



Pe 9 aprilie se va desfăşura, la Bruxelles, a zecea reuniune a Consiliului de asociere UE-Ucraina, ce va fi co-prezidată de Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politică de securitate Kaja Kallas şi de premierul ucrainean Denis Şmîhal.



Cele două părţi vor avea un schimb de opinii despre situaţia creată de războiul lansat de Rusia contra Ucrainei în februarie 2022, cu accent pe situaţia militară, economică şi umanitară din teren şi pe răspunsul la agresiunea rusă. Ulterior, vor fi abordate şi alte chestiuni regionale şi globale.



De asemenea, se va discuta despre implementarea Acordului de asociere UE-Ucraina în ultimii trei ani, despre viitoare reconstrucţie post-conflict şi reformele din Ucraina şi, nu în ultimul rând, despre asistenţa financiară furnizată Kievului de Uniunea Europeană.



Tot legat de Ucraina, Regatul Unit şi Franţa vor organiza, pe 10 aprilie, o reuniune a "Coalition of the Willing", la nivelul miniştrilor apărării, care se va desfăşura la sediul NATO. Această iniţiativă este formată din 31 de ţări, inclusiv România, care au promis sprijin consolidat pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse şi care este condusă de Regatul Unit şi Franţa. Iniţiativa a fost anunţată pe 2 martie de premierul britanic Keir Starmer, după summitul de la Londra privind Ucraina, desfăşurat sub motto-ul "Securizarea viitorului nostru".



Obiectivul declarat al iniţiativei este de a facilita încercările de negocieri de pace între Kiev şi Moscova lansate de SUA în luna februarie a acestui an, printr-o contribuţie la garanţii de securitate suficient de solide pentru Ucraina pentru a asigura că o potenţială încetare a focului şi un acord de pace vor fi durabile.



A doua zi, tot la sediul Alianţei Nord-Atlantice se va desfăşura o reuniune a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei (format din cele 32 de ţări membre NATO şi încă 25 de state), la iniţiativa Londrei şi a Berlinului. Ineditul acestei reuniuni este faptul că secretarul american al apărării, Pete Hegseth, nu va participa, pentru prima oară de la crearea acestui format de cooperare.



Hegseth a participat la ultima întâlnire din februarie a acestui grup, însărcinat cu coordonarea sprijinului militar pentru Ucraina, însă nu a prezidat-o, devenind astfel primul şef al Pentagonului care nu a condus niciuna dintre cele 26 de întâlniri ale acestei coaliţii de sprijin pentru Ucraina.



La Luxemburg se va desfăşura luni o reuniune a miniştrilor din statele UE responsabili pentru comerţul exterior. Participanţii vor avea un schimb de opinii cu privire la actualele relaţii comerciale cu SUA şi vor oferi orientări pentru lucrările viitoare.



De asemenea, comisarul european pentru comerţ, securitate economică, relaţii interinstituţionale şi transparenţă, Maros Sefcovic, îi va informa pe miniştri despre stadiul relaţiilor comerciale între UE şi China, după vizita sa recentă în această ţară.



Pe 8 şi 9 aprilie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, se va afla într-o vizită în Japonia. Marţi, el se va întâlni cu ministrul apărării japonez, Gen Nakatani, şi va vizita baza navală Yokosuka.



A doua zi, Rutte va avea întrevederi cu premierul Shigeru Ishiba, cu ministrul economiei şi comerţului Yoji Muto, cu membri ai parlamentului japonez şi cu reprezentanţi ai industriei din Japonia. De asemenea, el va rosti un discurs, urmat de o dezbatere, pe tema "NATO şi Japonia - Parteneriate solide într-o lume interconectată", la Universitatea Keio din Tokyo.