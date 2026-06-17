Ariane 6, noua rachetă europeană, a fost lansată cu succes în spațiu

1 minut de citit Publicat la 21:03 17 Iun 2026 Modificat la 21:03 17 Iun 2026

Ariane 6 a fost lansată miercuri după-amiază de la portul spațial european Kourou, din Guiana Franceză / sursă foto: Profimedia Images

Racheta europeană Ariane 6 a fost lansată miercuri în spațiu cu ajutorul unor propulsoare noi, mai puternice, informează DPA, citată de Agerpres.

Ariane 6 a fost lansată miercuri după-amiază de la portul spațial european Kourou, din Guiana Franceză, având la bordul său 36 de sateliți ai companiei Amazon.

Noua rachetă europeană este un succesor al rachetei Ariane 5, care a fost utilizată intensiv din 1996 până în 2023 și lansată pentru ultima dată la jumătatea anului 2024.

Ariane 6 a fost proiectată pentru a transporta sateliți pe orbita Pământului pentru clienți comerciali și de stat și este considerabil mai ieftină decât predecesoarea sa, a transmis Agenția Spațială Europeană (ESA).

În funcție de fiecare misiune, această rachetă flexibilă poate fi echipată cu două sau cu patru propulsoare cu combustibil solid.

Până acum, Ariane 6 a zburat cu propulsoare P120C, dar de această dată racheta europeană a fost echipată cu un model mai puternic de propulsoare - P160C. Motorul P160C poate transporta mai mult combustibil solid, sporind astfel capabilitățile rachetei.

Mai mult de 12 țări au fost implicate în construirea rachetei Ariane 6.

După Franța, Germania este al doilea finanțator din rândul statelor membre în cadrul ESA și a furnizat aproximativ 20% din costurile de fabricație ale rachetei, estimate la aproximativ 4 miliarde de euro.

Treapta superioară a rachetei a fost asamblată în Germania, iar o serie de componente majore și sisteme ale motorului au fost produse și testate apoi tot în fabrici din această țară.