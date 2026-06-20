Avertizare imediată de la ANM: Cod galben de ploi și vijelii în patru județe din țară. Lista zonelor vizate

<1 minut de citit Publicat la 18:23 20 Iun 2026 Modificat la 18:23 20 Iun 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, trei coduri galbene de ploi și vijelii pentru patru județe din țară. Potrivit meteorologilor, rafalele de vânt vor bate cu până la 70km/h.

Până la ora 19:30, un cod galben este valabil pentru județele Timiș și Hunedoara.

Județul Timiş: Pietroasa.

Pietroasa. Județul Hunedoara: Ilia, Dobra, Gurasada, Lăpugiu de Jos, Burjuc, Bătrâna.

Se vor semnala: Local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului(50...70 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Până la ora 19:00, un cod galben este în vigoare și pentru județul Maramureș.

Localități vizate: Borșa, Vișeu de Sus, Poienile de Sub Munte, Moisei, Vișeu de Jos, Ruscova, Repedea, Bogdan Vodă.

Se vor semnala: Local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (40...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Și județul Mureș se află sub un cod galben de ploi, până la ora 18:40.

Localități vizate: Deda, Lunca Bradului, Răstolița.

Se vor semnala: Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (cu viteze de 55-60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).