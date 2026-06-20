Norvegia va construi primul tunel din lume care nu este nici pentru mașini, nici pentru trenuri

1 minut de citit Publicat la 16:00 20 Iun 2026 Modificat la 16:00 20 Iun 2026

Proiectul prevede săparea unui tunel navigabil prin peninsula Stad, una dintre cele mai dificile și periculoase zone de pe coasta Norvegiei. Foto: Getty Images

Norvegia a readus în atenție unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din lume: construirea primului tunel destinat exclusiv navelor maritime, potrivit Maritime Executive.

Deși autoritățile anunțaseră anul trecut că renunță la proiect din cauza costurilor foarte ridicate, noul buget guvernamental include fonduri care permit reluarea etapelor pregătitoare și deschid calea către începerea lucrărilor.

Proiectul prevede săparea unui tunel navigabil prin peninsula Stad, una dintre cele mai dificile și periculoase zone de pe coasta Norvegiei. Regiunea este cunoscută pentru condițiile meteo extreme și valurile puternice, care îngreunează de mult timp transportul maritim.

Invistiție de aproape un miliard de dolari

Tunelul ar urma să aibă o lungime de aproximativ 1,7 kilometri, o înălțime de 50 de metri și o lățime de 36 de metri, suficientă pentru a permite trecerea navelor de coastă și a vaselor de pasageri care operează în zonă.

Ideea construirii unui astfel de pasaj există de zeci de ani, însă abia în ultimii ani proiectul a intrat într-o fază avansată de planificare.

Inițial, costurile erau estimate la aproximativ 315 milioane de dolari. Pe măsură ce planurile au fost detaliate, valoarea investiției a crescut semnificativ, depășind un miliard de dolari. Din acest motiv, în 2025, premierul norvegian, Jonas Gahr Støre, a declarat că proiectul este prea costisitor pentru a fi continuat.

Planul actual prevede începerea lucrărilor în 2027

Susținătorii inițiativei nu au renunțat însă. În ultimele luni, specialiștii au revizuit planurile și au reușit să reducă estimarea costurilor la aproximativ 900 de milioane de dolari.

Noul buget prevede o finanțare inițială de aproape 16 milioane de dolari, suficientă pentru atribuirea contractelor principale și pentru începerea unor lucrări pregătitoare, precum demolarea unor clădiri și relocarea infrastructurii de apă din zonă.

Autoritățile norvegiene analizează deja ofertele depuse de mai multe consorții internaționale de construcții, iar dacă finanțarea va fi aprobată definitiv de Parlament, contractele principale ar putea fi semnate în perioada următoare.

Planul actual prevede începerea lucrărilor în 2027, iar construcția ar urma să dureze aproximativ cinci ani.

Dacă va fi finalizat, tunelul de la Stad va reprezenta o premieră mondială și va permite navelor să evite una dintre cele mai periculoase porțiuni ale coastei norvegiene, reducând riscurile și timpul de navigație.