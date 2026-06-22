Taiwanul începe pregătirile de luptă. Vrea să-și obișnuiască soldații cu starea de război. Zeci de avioane chineze lângă insulă

Taiwanul a început exerciții militare menite să își familiarizeze armata cu starea de război. În foto: tehnică militară din dotarea forțelor taiwaneze. Foto: Hepta

Armata taiwaneză a început luni un program de cinci zile de "pregătiri pentru luptă" cu scopul de a "consolida capacitatea de reacție" și de a "verifica eficiența operațiunilor comune ale trupelor" în fața presiunii militare în creștere a Chinei, scrie Agerpres, care citează EFE.

Ministerul Apărării din Taiwan a precizat că aceste exerciții, care se vor desfășura până pe 26 iunie, fac parte din programul anual planificat de instruire comună a forțelor armate.

Potrivit ministerului, principalul obiectiv al acestei simulări este "să antreneze unitățile la toate nivelurile în faza de desfășurare în stare de alertă, pentru a le familiariza cu practica luptei și cu mediul câmpului de luptă și, de asemenea, să consolideze tranziția rapidă de la starea de pace la cea de război".

Agenția de știri taiwaneză CNA a relatat că mai multe vehicule blindate au circulat luni dimineață pe drumul provincial 31, principala cale de legătură din zona trenului de mare viteză Qingpu și unul din nodurile strategice de transport din nordul Taiwanului.

Potrivit surselor militare și experților în apărare citați de CNA, trupele au efectuat patrule de recunoaștere pentru a se familiariza cu împrejurimile și pentru a asigura astfel o "desfășurare mobilă rapidă" în timp de război care să permită "blocarea și încetinirea" avansului forțelor inamice.

China a trimis zeci de avioane militare lângă Taiwan înainte de manevrele anunțate de guvernul de la Taipei

Manevrele au fost anunțate în contextul în care, duminică, armata Chinei a efectuat un "antrenament de lungă distanță pe mare", pentru care a mobilizat un număr mare de aeronave militare în jurul Taiwanului, după cum a indicat Ministerul taiwanez al Apărării.

Potrivit oficialilor de la Taipei, China a trimis în total 21 de aparate de diferite tipuri, printre care avioane de vânătoare J-16, aeronave de avertizare timpurie KJ-500 și avioane cisternă YU-20, pentru a opera în apele din apropierea Taiwanului.

19 dintre aceste aeronave au intrat în auto-proclamata Zonă de Identificare a Apărării Aeriene din sud-vestul insulei și în Pacificul de Vest.

Autoritățile de la Beijing consideră Taiwanul o "parte inalienabilă" a teritoriului chinez și nu au exclus utilizarea forței pentru a prelua controlul asupra insulei.

Pretențiile Chinei sunt respinse de guvernul taiwanez, care susține că cele 23 de milioane de locuitori din insulă au dreptul să își decidă viitorul politic.