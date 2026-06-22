Un robot umanoid a ieșit la cerșit pe o stradă din China. Spunea că „nu are bani să se reîncarce”

3 minute de citit Publicat la 11:47 22 Iun 2026 Modificat la 12:33 22 Iun 2026

Un robot umanoid a ieșit la cerșit pe o stradă din China FOTO: Weibo/ hk01.com

În timp ce mulți oameni se tem că roboții le vor lua locurile de muncă, un robot mai puțin norocos pare să fi ajuns într-o situație dificilă. Săptămâna trecută, la un colț de stradă din provincia chineză Sichuan, a apărut un robot umanoid care cerșea bani.

Într-un videoclip devenit viral, robotul a fost surprins stând în genunchi pe stradă, ținându-și mâinile împreunate și plecându-se în fața trecătorilor, potrivit unui site din Honk Kong citat de Daily Mail.

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Între timp, un panou LED și un difuzor le transmiteau oamenilor că robotul „nu are bani pentru a se reîncărca” și îi rugau „să ajute la plata facturilor de electricitate”.

Robotul cerșetor avea chiar și o mică farfurie pentru colectarea monedelor și, desigur, un cod QR pentru a primi plăți digitale.

Persoanele din spatele acestui „cerșetor digital” nu au fost încă identificate, deși robotul a fost identificat ca fiind un robot umanoid Unitree G1, în valoare de 16.000 de dolari.

Pe internet au apărut numeroase speculații. În timp ce unii cred că este vorba despre o farsă elaborată, alții spun că este o piesă bizară de artă performativă sau pur și simplu o metodă neobișnuită de a face bani.

Pasionații de tehnologie au glumit pe rețelele sociale: „Până și cerșetorii sunt înlocuiți de roboți”.

„Piața muncii este atât de proastă încât până și roboții trebuie să cerșească”, a comentat altcineva.

Între timp, un alt utilizator a adăugat în glumă: „Mai întâi ne-au luat locurile de muncă, acum ne iau și mărunțișul”.

Mulți utilizatori ai rețelelor sociale s-au arătat mai degrabă curioși cu privire la motivul pentru care cineva ar pune un robot atât de scump să cerșească mărunțiș. „Este o metodă extrem de profitabilă de a face bani, mult mai rentabilă decât un loc de muncă plătit cu salariul minim”, a speculat un comentator.

„Proprietarul stă relaxat acasă, să știți”, a sugerat altul.

„Costul achiziționării acestui robot este recuperat chiar de robot”, este un alt comentariu postat pe o rețea socială chineză.

Totuși, nu toată lumea s-a amuzat pe seama robotului cerșetor, ba chiar mulți oameni s-au declarat indignați când au văzut că unii trecători chiar i-au dat bani.

„Dacă nu putem garanta o demnitate de bază propriilor noștri cetățeni, de ce am trata inteligența artificială mai bine?”, a comentat un utilizator.

Acest incident vine după ce mai mulți roboți umanoizi din China au fost implicați în o serie de incidente amuzante devenite virale.

Roboții umanoizi devin o prezență tot mai obișnuită în țară, apărând peste tot, de la evenimente promoționale pentru magazine și restaurante noi până la competiții sportive școlare.

În contextul unei populații îmbătrânite și al unei creșteri economice lente, după decenii de expansiune, roboții sunt considerați un pilon esențial al strategiei industriale.

Totuși, apropierea tot mai mare a roboților de oameni a dus deja la mai multe incidente neplăcute cauzate de roboți scăpați de sub control.

La un eveniment sportiv organizat în Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang, din nord-vestul Chinei, un robot a fost filmat executând o demonstrație de arte marțiale.

Însă, când copiii au intrat pe teren pentru a i se alătura, robotul s-a prăbușit și a început să lanseze lovituri de kung-fu spre participanții nedumeriți, care s-au retras speriați.

În mod similar, imagini șocante filmate la un spectacol din provincia Shaanxi, China, pe 21 martie, arată un robot Unitree lovind peste față un băiat.