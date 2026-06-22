Cum deduci TVA corect fără să ai probleme cu ANAF. Specialist: „Deducerea integrală poate deveni un risc”

Unul dintre subiectele cele mai discutate a fost a fost legat de deducerea TVA. Foto: GettyImages

Cum îți optimizezi taxele fără să încalci legea? Asta este întrebarea pe care și-o pun tot mai mulți antreprenori români și la care specialiștii au răspuns concret la Intelligent Money Academy Ploiești, un eveniment dedicat dezvoltări-i mediului de afaceri. Peste 200 de antreprenori și manageri au avut acces într-un singur loc, la experți în fiscalitate, finanțare, digitalizare și resurse umane.

Unul dintre subiectele cel mai des ridicate în sală a fost legat de deducerea TVA.

„În cazul autoturismelor, aplicați regulile de udențialitate și nu forțați aplicarea regulii de 100% decât în măsura în care autoturismul este utilizat într-adevăr 100% în scopul activității economice”, a declarat Dragoș Pătroi, consultant fiscal.

Cu alte cuvinte, dacă mașina nu e folosită exclusiv în interes de business, deducerea de 100% devine un risc, nu un avantaj. Și situația se complică și mai mult că în firmă are mai multe mașini.

„Dacă un patron își două autoturisme pe o firmă, la unul va aplica utilizat regula de deductibilitate de 50%, iar la celălalt autoturism va fi asimilat unei utilizări în scop personal, cu toate implicațiile care decurg de aici.

Utilizare în scop personal și în cazul în care un autoturism este utilizat de un asociat care nu are și calitatea de salariat și administrator, în firmă se aplică aceeași regulă fiscală”, a mai declarat Dragoș Pătroi.

Dar autoturismele nu sunt singurul punct sensibil. Mesele de business, cele pe care le trecem la cheltuieli de protocol, ascund și ele capcane.

„Cheltuielile de protocol comportă de foarte multe ori riscul recalificării fiscale a acestora ca fiind cheltuieli efectuate în interesul personal al administratorilor. Cu regimul de impozitare, fie ca venituri de natură salarială, fie ca venituri din altă sursă, funcționează.

Am văzut că funcționează o regulă fiscală, regula fiscală a bunului simț, pentru că inspectorii fiscali, într-un fel, se vor uita pe o cheltuială de protocol privind un prânz servit într-o zi lucrătoare de două-trei persoane, care presupune un consum decent la un restaurant”, a mai declarat Dragoș Pătroi.

Un alt subiect care a generat întrebări în sală: Poți fi, în același timp, angajat și prestator de servicii la aceeași firmă.

„Lucrurile sunt foarte discutabile. Răspunsul meu este da, cu o singură condiție: obiectul contractului de prestări servicii să nu bată cu atribuțiile pe care le am în fișa postului”, a mai declarat Dragoș Pătroi.

Diferența dintr-o deducere legală și un risc fiscal stă de multe ori într-un singur detaliu. Exact genul de detalii discutate la Intelligent Money Academy, un proiect național organizat de Antena 3 CNN și IMM România, care continuă să aducă expertiza acolo unde antreprenorii au nevoie de ea cel mai mult.