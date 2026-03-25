Ne trebuie mai mulți instalatori și mai puțin avocați în era AI, spune șeful BlackRock. Larry Fink crede că „am exagerat” cu facultatea

Cofondator și CEO al companiei americane BlackRock, Larry Fink. Sursa foto: Hepta

Societatea ar trebui să respecte meseriile de instalator și electrician, pe măsură ce inteligența artificială (AI) înlocuiește unele locuri de muncă de birou, a declarat, pentru BBC, șeful gigantului financiar american BlackRock. Larry Fink, care conduce cel mai mare administrator de active din lume, spune că SUA au „exagerat” în a încuraja tinerii să meargă la universitate și să idolatrizeze carierele din domeniul bancar, în timp ce au subevaluat meseriile calificate.

Într-un interviu exclusiv amplu, el a avertizat și că, dacă prețul petrolului ajunge la 150 de dolari pe baril, acest lucru va declanșa o recesiune globală.

BlackRock este un colos financiar, gestionând active în valoare de 14 trilioane de dolari și fiind unul dintre cei mai mari investitori în multe dintre cele mai mari companii din lume.

Dimensiunea și răspândirea sa îi oferă lui Fink, unul dintre cei opt cofondatori ai companiei, înființată în 1988, o perspectivă unică asupra stării economiei globale.

La începutul acestei săptămâni, în scrisoarea sa anuală către acționari, Fink a spus că boom-ul AI va crea un număr enorm de locuri de muncă „legate de electricieni, sudori și instalatori”.

În schimb, ar putea să nu mai existe aceeași cerere pentru unele joburi de birou, ceea ce ar putea duce la o reconsiderare a rolurilor necesare, deoarece „societatea se schimbă și evoluează”.

El a spus că acest lucru înseamnă că trebuie să ne schimbăm percepția asupra meseriilor calificate.

El a afirmat că instalatorul mediu a fost prezentat la televizor ca fiind supraponderal și cu pantalonii căzuți sub talie, în timp ce bancherii de investiții sunt idolatrizați în seriale dramatice precum „Industry”.

„Cred că aici am greșit”, a spus el. „Am judecat prea mult multe meserii și mulți oameni care probabil nu ar fi trebuit să meargă în banking, media sau drept, ci ar fi trebuit să fie muncitori foarte buni cu mâinile lor, iar acum trebuie să reechilibrăm această abordare.”

În SUA, spune el, după al Doilea Război Mondial, „am construit fundația educației și le-am spus tuturor tinerilor: mergeți la facultate, mergeți la facultate, mergeți la facultate. Și probabil că am exagerat”.

„Trebuie să echilibrăm acest lucru și trebuie să fim mândri că...o carieră poate fi la fel de solidă și în aceste domenii precum instalațiile sanitare și electricitatea.”

Fink a discutat și despre războiul dintre SUA și Israel cu Iranul, care a declanșat fluctuații puternice pe piețele financiare, în timp ce oamenii încearcă să evalueze ce se va întâmpla cu costurile energiei.

Pentru Fink, este prea devreme pentru a determina amploarea și rezultatul final al conflictului, dar el crede că vor exista unul dintre două scenarii extreme.

Într-un scenariu, dacă conflictul este rezolvat și Iranul devine din nou un stat acceptat de comunitatea internațională, prețul petrolului ar putea scădea sub nivelul de dinaintea războiului.

Dar, dacă nu, spune el, ar putea urma „ani cu petrol peste 100 de dolari, mai aproape de 150, ceea ce are implicații profunde asupra economiei” și ar duce la „o recesiune probabil dură și abruptă”.

Creșterea costurilor energiei i-a determinat pe unii din Regatul Unit să susțină că țara ar trebui să se concentreze mai mult pe producerea propriului petrol și gaz.

Fink spune că țările trebuie să fie pragmatice în privința mixului energetic, folosind toate sursele disponibile, însă furnizarea de energie ieftină este esențială pentru stimularea creșterii economice și creșterea nivelului de trai.

„Creșterea prețurilor la energie este un fel de taxă regresivă. Îi afectează mai mult pe cei săraci decât pe cei bogați.”

Deși Regatul Unit are deja energie solară, eoliană și hidrocarburi, dacă prețurile petrolului ar crește la 150 de dolari pentru trei sau patru ani, „foarte multe țări s-ar orienta extrem de rapid către energia solară și poate chiar eoliană”.

Țările nu ar trebui să depindă de o singură sursă, spune el.

„Folosiți fără îndoială ceea ce aveți, dar în același timp avansați agresiv și către surse alternative.”

Unii analiști au sugerat că există anumite ecouri ale perioadei premergătoare crizei financiare din 2007-2008 în piețele actuale.

Prețurile energiei cresc puternic, iar unii au semnalat semne de slăbiciune în sistemul financiar. BlackRock însăși este una dintre mai multe firme care au limitat retragerile investitorilor îngrijorați din fondurile de credit privat.

Dar Fink este categoric că nu există nicio șansă de repetare a traumelor financiare din 2007-2008, când mai multe bănci din întreaga lume au falimentat sau au trebuit salvate, deoarece consideră că instituțiile financiare sunt acum mai sigure.

„Nu văd nicio asemănare”, spune el. „Zero.”

Problemele care afectează unele fonduri reprezintă doar o mică parte din piața totală, iar investițiile instituționale rămân puternice, spune el.

Fink respinge, de asemenea, sugestiile că valul de investiții în AI, care a atras miliarde de dolari în această tehnologie, ar fi exagerat.

„Nu cred că avem deloc o bulă”, spune el.

„Am putea avea unul sau două eșecuri în AI? Sigur, iar asta este în regulă pentru mine.”

Anul trecut, BlackRock a făcut parte dintr-un consorțiu care a cumpărat unul dintre cei mai mari furnizori de centre de date din lume, Aligned Data Centres, într-o tranzacție de 40 de miliarde de dolari.

„Cred că există o cursă pentru dominația tehnologică. Cred că dacă nu investim mai mult, China câștigă. Cred că este obligatoriu să ne dezvoltăm agresiv capacitățile în AI.”

Cea mai mare problemă care, în opinia sa, împiedică extinderea AI în SUA și Europa este costul energiei.

În timp ce China investește masiv în energie solară și nucleară, în Europa „văd doar multă vorbă și nicio acțiune”, spune el, iar în SUA „deși suntem independenți energetic, ar trebui să începem să ne concentrăm pe energia solară... pentru că avem nevoie de energie ieftină pentru a avansa în AI”.

Larry Fink este considerat unul dintre cei mai influenți oameni din lume în special datorită rolului său de lider al BlackRock, cea mai mare firmă de administrare de active la nivel global, care gestionează aproximativ 14 trilioane de dolari. Această poziție îi oferă o influență uriașă asupra economiei globale, deoarece BlackRock investește în mii de companii importante și este frecvent unul dintre cei mai mari acționari în corporații de top, ceea ce îi permite să influențeze direcțiile strategice ale acestora.

Printre exemplele de companii în care BlackRock deține participații semnificative se numără Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet și Meta. De asemenea, are investiții majore în bănci precum JPMorgan Chase sau Goldman Sachs, dar și în companii din energie precum ExxonMobil și Chevron.

Prin scrisorile sale anuale și declarațiile publice, Fink influențează direcția în care merg companiile și chiar anumite politici economice, iar opiniile sale sunt urmărite atent de investitori și guverne. În plus, are acces direct la lideri politici și instituții financiare majore, fiind implicat indirect în gestionarea unor crize economice sau în conturarea unor strategii globale.

Cu toate acestea, puterea lui este în principal indirectă, pentru că nu ocupă o funcție politică și nu ia decizii guvernamentale. Influența sa depinde de capitalul pe care îl administrează și de încrederea investitorilor în BlackRock.

În ceea ce privește averea, Larry Fink este miliardar, dar nu se numără printre cei mai bogați oameni din lume. Averea sa este estimată la aproximativ 1,2–1,3 miliarde de dolari în 2026, provenind în principal din participația sa în BlackRock și din veniturile acumulate ca CEO.

Un aspect important este că, deși averea lui personală nu este la nivelul celor mai bogați miliardari, influența sa reală este mult mai mare, deoarece controlează indirect investiții în unele dintre cele mai importante companii din lume.