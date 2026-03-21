Cel mai mare administrator de active din lume, BlackRock, investește în instalatori și electricieni. AI nu poate ține loc de meseriași

Cursa pentru construirea centrelor de date pentru inteligență artificială se intensifică, deoarece companii precum Meta, Microsoft și OpenAI se luptă să scaleze infrastructura necesară pentru a-și susține planurile ambițioase de inteligență artificială. Însă un blocaj tot mai mare amenință să încetinească această expansiune: lipsa lucrătorilor calificați în meserii. Cererea de electricieni, tehnicieni HVAC, instalatori și fierari crește mai rapid decât oferta, în timp ce mulți lucrători din aceste domenii se apropie de pensionare. Este, de asemenea, o problemă importantă pentru BlackRock, cel mai mare administrator de active din lume, scrie Fortune.

Miercuri, firma a anunțat că va investi 100 de milioane de dolari în programe de formare profesională, alocând fonduri prin intermediul unor organizații non-profit și al unor parteneri pentru dezvoltarea forței de muncă din mai multe state. Inițiativa își propune să ajungă la 50.000 de lucrători în următorii cinci ani.

„De-a lungul istoriei noastre, meseriașii au construit țara noastră. America are nevoie de investiții în infrastructură în valoare estimată de 10 trilioane de dolari până în 2033 pentru a moderniza sistemele îmbătrânite și a construi noi infrastructuri energetice, digitale și de inteligență artificială. Capitalul singur nu este suficient, oamenii sunt esențiali pentru construirea viitorului națiunii noastre”, a spus Larry Fink, CEO al BlackRock.

Pentru BlackRock, dezvoltarea inteligenței artificiale este mai mult decât o simplă problemă de forță de muncă: este strâns legată de strategia de investiții a firmei. Compania se numără printre cei mai mari investitori care susțin imensul centru de date Hyperion al Meta, despre care se așteaptă să se extindă până la o dimensiune de patru ori mai mare decât Central Park din Manhattan. În octombrie, s-a raportat că BlackRock a achiziționat obligațiuni în valoare de peste 3 miliarde de dolari, legate de finanțarea proiectului.

BlackRock a condus, de asemenea, un grup de investitori în achiziționarea Aligned Data Centers, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 40 de miliarde de dolari, subliniind amploarea capitalului care se revarsă în infrastructura de inteligență artificială. Într-un moment în care multe roluri din domeniul administrativ se confruntă cu perturbări din cauza inteligenței artificiale, acest boom creează și o oportunitate neașteptată pentru Generația Z: cariere bine plătite în meserii specializate, care nu necesită o diplomă.

SUA rămân fără electricieni, iar Generația Z ar putea câștiga sume cu șase cifre

Fink a avertizat de mult timp că deficitul de lucrători calificați în meserii, în special electricieni, ar putea deveni o constrângere serioasă în calea boom-ului inteligenței artificiale.

„Le-am spus chiar și membrilor echipei Trump că vom rămâne fără electricieni și că trebuie să construim centre de date bazate pe inteligență artificială”, a declarat Fink anul trecut la CERAWeek, o conferință pe tema energiei găzduită la Houston.

„Pur și simplu nu avem destui”, a subliniat el.

Numai lucrările electrice reprezintă între 45% și 70% din costurile totale de construcție a centrelor de date, potrivit Frăției Muncitorilor din Sectorul Electric.

În următorul deceniu, se preconizează că va fi nevoie de peste 300.000 de electricieni noi pentru a satisface cererea generată de inteligența artificială. La aceasta se adaugă cei peste 200.000 de electricieni care se așteaptă să se pensioneze aproximativ în aceeași perioadă.

Și, în funcție de regiune, salariile pot depăși șase cifre chiar și în afara perioadei de instruire. Electricienii sindicalizați de la IBEW Local 26 de lângă Washington, DC - unde se află cea mai mare concentrație de centre de date din lume - ucenicii încep de la aproximativ 26 de dolari pe oră.

După ce termină un stagiu de ucenicie de cinci ani, electricienii calificați câștigă aproximativ 59,50 dolari pe oră, sau peste 120.000 de dolari anual, plus beneficii precum asigurarea de sănătate și pensiile. Cu ore suplimentare sau roluri de supraveghere, câștigurile anuale se pot apropia de 200.000 de dolari.

Și liderii de la Google, Nvidia și Microsoft sunt îngrijorați

BlackRock nu este singura companie îngrijorată de lipsa lucrătorilor calificați. Directorii din industria tehnologică avertizează că lipsa electricienilor și a altor meseriași ar putea încetini dezvoltarea rapidă a infrastructurii de inteligență artificială.

Președintele Microsoft, Brad Smith, a declarat anul trecut că deficitul de talente în domeniul electric reprezintă „cea mai mare provocare pentru extinderea centrelor de date din SUA”. În unele cazuri, compania a trebuit să le ceară angajaților să facă naveta la o distanță de până la 120 de kilometri sau chiar să fie relocați temporar pentru a ocupa roluri critice.

Google a exprimat îngrijorări similare. Într-un raport politic, a avertizat că lipsa electricienilor „ar putea limita capacitatea Americii de a construi infrastructura necesară pentru a sprijini inteligența artificială”. Ca răspuns, gigantul tehnologic s-a angajat să doneze 15 milioane de dolari și a format un parteneriat cu Electrical Training Alliance (ETA) pentru a ajuta la extinderea portofoliului de electricieni.

Chiar săptămâna aceasta, Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, a scris într-o postare pe blog că lucrătorii calificați necesari pentru a construi coloana vertebrală fizică a inteligenței artificiale, de la fabricile de cipuri la centrele de date, sunt deja insuficienti.

„Munca de lucru necesară pentru a susține această construcție este enormă. Fabricile de inteligență artificială au nevoie de electricieni, instalatori, siderurgiști, tehnicieni de rețea, instalatori și operatori”, a spus Huang.

„Acestea sunt locuri de muncă calificate, bine plătite și sunt puține. Nu ai nevoie de un doctorat în informatică pentru a participa la această transformare”, a adăugat el.