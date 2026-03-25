Petrolul la 150 de dolari ar putea declanșa o recesiune globală, avertizează șeful celui mai mare fond de investiții din lume

Petrolul la 150 de dolari ar putea declanșa o recesiune globală, avertizează Larry Fink, șeful celui mai mare fond de investiții din lume.

Dacă prețul petrolului ajunge la 150 de dolari pe baril, acest lucru va declanșa o recesiune globală, a declarat pentru BBC șeful gigantului financiar american BlackRock.

Larry Fink, care conduce cel mai mare fond de investiții din lume, a spus că, dacă Iranul "rămâne o amenințare" și prețurile petrolului se mențin ridicate, acest lucru va avea "implicații profunde" pentru economia globală.

Într-un interviu amplu și exclusiv, el a respins ideea existenței unei bule în domeniul inteligenței artificiale, deși a afirmat că noua tehnologie face ca prea mulți oameni să urmeze studii universitare și prea puțini să se orienteze către formare tehnică.

BlackRock este un colos financiar, administrând active în valoare de 14 trilioane de dolari (10,5 trilioane de lire sterline) și fiind unul dintre cei mai mari investitori în multe dintre cele mai importante companii din lume.

Dimensiunea și amploarea activității sale îi oferă lui Fink, unul dintre cei opt cofondatori ai companiei, înființată în 1988, o perspectivă unică asupra stării economiei globale.

Conflictul din Orientul Mijlociu a provocat fluctuații puternice pe piețele financiare, în timp ce investitorii încearcă să evalueze impactul asupra costurilor energiei.

Pentru Fink, este prea devreme pentru a determina amploarea și rezultatul final al conflictului, însă el consideră că există două scenarii extreme.

În primul scenariu, dacă conflictul se încheie și Iranul devine din nou o țară acceptată de comunitatea internațională, prețul petrolului ar putea scădea sub nivelul de dinaintea războiului. În caz contrar, spune el, ar putea urma "ani cu petrol peste 100 de dolari, apropiat de 150 de dolari, ceea ce are implicații profunde asupra economiei” și ar duce la "o recesiune probabil severă și abruptă".

Marți, organizația din industrie Offshore Energies UK a declarat că, fără o producție internă mai mare, țara riscă să devină dependentă de importuri "într-un moment de instabilitate globală în creștere".

Fink spune că statele trebuie să fie pragmatice în ceea ce privește mixul energetic, folosind toate sursele disponibile, însă furnizarea de energie ieftină este esențială pentru creșterea economică și pentru îmbunătățirea nivelului de trai. "Creșterea prețurilor la energie este un impozit regresiv. Îi afectează mai mult pe cei săraci decât pe cei bogați."

Deși Marea Britanie dispune deja de energie solară și eoliană, precum și de hidrocarburi, dacă prețul petrolului ar ajunge la 150 de dolari timp de trei sau patru ani, "ar exista foarte multe țări care s-ar orienta rapid către energia solară și poate chiar către cea eoliană".

Țările nu ar trebui să depindă de o singură sursă de energie, spune el. "Folosiți fără îndoială ceea ce aveți, dar orientați-vă agresiv și către surse alternative."

"Nicio asemănare cu 2007-2008"

Unii analiști au sugerat că există anumite similitudini între situația actuală a piețelor și perioada premergătoare crizei financiare din 2007-2008.

Prețurile energiei cresc puternic, iar unii au semnalat apariția unor fisuri în sistemul financiar. BlackRock este una dintre mai multe firme care au limitat retragerile investitorilor din fonduri de credit privat.

Fink este însă categoric că nu există riscul unei repetări a crizei financiare din 2007-2008, când mai multe bănci din întreaga lume au falimentat sau au fost salvate, afirmând că instituțiile financiare sunt astăzi mai solide. "Nu văd nicio asemănare", spune el. "Zero."

Problemele care afectează unele fonduri reprezintă doar o mică parte din piața totală, iar investițiile instituționale rămân puternice, adaugă el.

Fink respinge, de asemenea, ideea că valul de investiții în inteligența artificială, care a atras miliarde de dolari, ar fi exagerat. "Nu cred deloc că avem o bulă", spune el. "Ar putea exista unul sau două eșecuri în domeniul AI? Sigur, iar asta este în regulă pentru mine."

Anul trecut, BlackRock a făcut parte dintr-un consorțiu care a cumpărat unul dintre cei mai mari furnizori de centre de date din lume, Aligned Data Centres, într-o tranzacție de 40 de miliarde de dolari.

"Cred că există o cursă pentru dominația tehnologică. Cred că, dacă nu investim mai mult, China câștigă. Cred că este obligatoriu să ne dezvoltăm agresiv capacitățile în AI."

Principala problemă care, în opinia sa, împiedică extinderea inteligenței artificiale în SUA și Europa este costul energiei.

În timp ce China investește masiv în energie solară și nucleară, în Europa "văd doar multe discuții și nicio acțiune", spune el, iar în SUA „deși suntem independenți energetic, ar trebui să ne concentrăm mai mult pe energia solară... pentru că avem nevoie de energie ieftină pentru a avansa în AI”.

"Inteligența artificială va crea locuri de muncă pentru instalatori și electricieni"

La începutul acestei săptămâni, în scrisoarea sa anuală către acționari, Fink a avertizat că boom-ul inteligenței artificiale riscă să accentueze inegalitățile, deoarece doar un număr mic de companii și investitori vor beneficia.

Cu toate acestea, într-un interviu pentru BBC, el a subliniat că AI va crea "un număr enorm de locuri de muncă".

El a explicat că, în scrisoarea sa, a vorbit despre numeroasele locuri de muncă ce vor apărea "în domenii precum electricieni, sudori și instalatori".În schimb, ar putea exista o cerere mai mică pentru unele joburi de birou pe măsură ce AI evoluează, ceea ce ar putea duce la o reevaluare a rolurilor necesare, deoarece "societatea se schimbă și evoluează".

"Am pus prea mult accent pe anumite profesii și pe oameni care probabil nu ar fi trebuit să aleagă domenii precum banking, media sau drept, [și] care ar fi putut deveni muncitori foarte buni în domenii practice. Acum trebuie să reechilibrăm această abordare", spune el.

În SUA, afirmă el, după al Doilea Război Mondial, "am construit fundamentul educației și le-am spus tuturor tinerilor: mergeți la facultate, mergeți la facultate, mergeți la facultate. Și probabil am exagerat". "Trebuie să echilibrăm lucrurile și să fim mândri că o carieră poate fi la fel de solidă în domenii precum instalațiile sanitare sau electricitatea".