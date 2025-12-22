Cazul Ninel Peia şi suspendarea lui Nicuşor Dan. Cine este senatorul cu găuri în CV, despre care soţia spune că dispare des de acasă

Ninel Peia, în vremea când era omul de încredere al Dianei Şoşoacă. Foto: Hepta

Senatorul Ninel Peia a anunţat că începe luni să strângă semnături pentru suspendarea lui Nicuşor Dan din funcţia de Preşedinte pentru „atacuri asupra independenței justiției” și „ingerințe directe” asupra justiției. În cererea adresată conducerii Parlamentului, semnată, în numele iniţiatorilor, de senatorul Ninel Peia, aceștia spun că atunci când și-a anunțat intenția de a organiza un referendum adresat membrilor sistemului judiciar, Nicușor Dan „a contestat autoritatea şi deciziile CSM” și a încălcat Constituția. Ca să aibă succes, aceștia ar trebui să strângă 155 de semnături. Nici măcar Anamaria Gavrilă nu susţine demersul lui Ninel Peia, şi, fără semnăturile întregii Opoziţii dar şi ale PSD, demersul este sortit eşecului.

Dar cine este Ninel Peia? Un binecunoscut al grupării "excentrice" din Parlamentul României în ultimele două mandate, a fost promovat de PSD, apoi exclus din partid, în 2016, după ce a declarat că vaccinurile îi îmbolnăvesc pe copii, apoi a înfiinţat un partid de extremă dreapta, apoi s-a alăturat AUR şi SOS, după care a fost dat afară şi de Diana Şoşoacă şi a înfiinţat grupul parlamentar PACE care are 11 membri și este format în principal din senatori care au părăsit formațiunea partidul condus de Şoşoacă.

Este născut în 1969, avea 20 de ani la Revoluţie, dar în CV-ul său există mari găuri. Nu se ştie nici ce studii a făcut Peia înainte de 1989, nici unde a lucrat, dacă a lucrat, în timpul regimului comunist. Primul job declarat în CV este din 1994, iar la studii sunt declarate după 2007 Academia SR, Academia de Poliţie, Academia Militară:

Facultatea de Drept, licenţiat ştiinţe juridice

2011 - Academia Nationala de Informatii Mihai Viteazu, Colegiul National de Informatii, specializarea Securitatea Nationala

2009 - Academia De Politie Alexandru Ioan Cuza, Colegiul national de Afaceri Interne

2009-2010 - Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Diplomatic Român

2008 - Academia Militara Carol I, Colegiul National de Aparare, Securitate Nationala si Internationala

2006-2007 - SNSPA, Administratie Publica si Aquis Comunitar, diploma de master

2005-2007 - Economia si managementul Mediului, diploma de master

2004-2005 - Drept Intern si International de Mediu, diploma de master

2007 - Program de perfectionare prin INA, Metode moderne de management ale administratiei publice locale,

Peia a fost constant un neobosit susţinător ar teoriilor conspiraţioniste şi personaj central al unor scandaluri politice.

Recent, USR a cerut cere conducerii Senatului să îl sancționeze de urgență pe senatorul Ninel Peia, după comportamentul inacceptabil din ședința de plen de astăzi a Senatului în care a jignit-o pe senatoarea USR Ruxandra Cibu.

În timpul dezbaterilor din plen, senatorul Peia a folosit un limbaj ofensator, afirmând că: „Doamna Ruxandra Cibu, am impresia că atunci când mama dvs. a fost însărcinată cu dvs., a fost foarte, foarte răcită. Și din această cauză, cred că a luat prea mult paracetamol. Dimineața, la prânz și seara.”

Peia a avut un derapaj suburban şi la adresa lui George Simion, susţinând că are „suficiente informaţii” strânse despre faptul că orientarea sexuală a lui Simion nu e deloc tradiţională. „Îi cer lui George Simion să-şi recunoască orientarea sa homosexuală”, a scris pe Facebook Peia, într-un stil asemănător celui folosit în trecut de Corneliu Vadim Tudor, şi a insinuat că Simion ar avea relaţii intime cu un coleg de partid. De asemenea, Peia i-a solicitat lui Simion să spună dacă „este ofiţer acoperit al SIE sau dacă este ofiţer acoperit al altor servicii străine”.

Într-un editorial intitulat „Incredibil! Noaptea când ţara a fost la un pas de disoluţie!“, Peia a susţinut că tragedia de la Colectiv a fost un „incendiu criminal şi nu un accident nenorocit“. Peia a susţinut că ceea ce s-a întâmplat la Colectiv a fost „un plan diabolic, care ar fi dus la spargerea ţării în trei republici“.

În 2019, când a candidat la alegerile prezidenţiale, Ninel Peia a făcut deliciul presei după ce SPP i-a anunţat ... dispariţia. A fost găsit ulterior la o mânăstire din Moldova.

”Bărbatul semnalat dispărut de către Serviciul de Protecţie şi Pază, în cursul zilei de ieri, a fost găsit de poliţişti. Acesta era cazat în incinta unei mănăstiri din Moldova si nu a fost victima nici unei infracţiuni. Acesta a refuzat să însoţească poliţiştii pentru încheierea formalităţilor, sens in care a fost încheiat, conform procedurii, un proces-verbal”, a anunţat la vremea respectivă IPJ Cluj.

Dispariţia a fost lămurită atunci de soţia lui Ninel Peia, care a spus, la Antena 3 CNN: "Nu vă îngrijoraţi, dispare des".