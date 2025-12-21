Parlamentarii plecați de la Șoșoacă vor să strângă semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. De câte au nevoie

Mai mulți senatori și deputați, care fac parte din grupul parlamentar PACE-Întâi România, strâng semnături ca să îl suspende din funcție pe președintele Nicușor Dan pentru „atacuri asupra independenței justiției” și „ingerințe directe” asupra justiției. În cererea adresată conducerii Parlamentului, semnată, în numele iniţiatorilor, de senatorul Ninel Peia, aceștia spun că atunci când și-a anunțat intenția de a organiza un referendum adresat membrilor sistemului judiciar, Nicușor Dan „a contestat autoritatea şi deciziile CSM” și a încălcat Constituția. Ca să aibă succes, aceștia ar trebui să strângă 155 de semnături, o misiune imposibilă fără parlamentarii PSD.

„Preşedintele a făcut declaraţii publice prin care a contestat autoritatea şi deciziile CSM. Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat intenţia de a organiza un referendum adresat membrilor sistemului judiciar, vizând modul de organizare şi funcţionare al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Această acţiune constituie o ingerinţă directă într-un organ constituţional independent, încălcând atribuţiile sale prevăzute de Constituţie şi subminând principiul separaţiei puterilor în stat”, se arată în cererea adresată preşedinţilor Senatului şi Camerei Deputaţilor, semnată de Ninel Peia.

Senatorul Ninel Peia a făcut parte din S.O.S România, înainte să părăsească partidul. A fondat apoi grupul parlamentar PACE care are 11 membri și este format în principal din senatori care au părăsit formațiunea S.O.S. România, condusă de Diana Șoșoacă.

Astfel, inițiatorii demersului îl acuză pe Nicușor Dan că generează presiuni asupra magistraţilor şi slăbesc percepţia publică asupra imparţialităţii justiţiei.

„În ultimele zile s-a constatat o ingerinţă directă a Preşedintelui României, Nicuşor Dan, în funcţionarea sistemului judiciar, prin atacuri repetate şi publice la adresa magistraţilor şi a CSM. Aceste acţiuni contravin prevederilor Constituţiei, care garantează independenţa justiţiei şi separaţia puterilor în stat, şi pun în pericol statul de drept. Preşedintele a depăşit limitele rolului său de mediator între puterile statului, sfidând atribuţiile constituţionale ale CSM şi ale sistemului judiciar. În aceste condiţii, considerăm că există fapte grave care justifică declanşarea procedurii de suspendare prevăzute de art. 95 din Constituţie”, se menţionează în documentul citat.



Potrivit documentului, „este de-a dreptul spectaculos şi extrem de grav” că preşedintele îşi propune să organizeze un referendum între magistraţi, exact între cei pe care Constituţia îi pune sub protecţia CSM, organul autonom şi garant al independenţei justiţiei.



În cerere se arată că, prin acţiunile sale, şeful statului acţionează în afara cadrului constituţional, afectând funcţionarea normală a instituţiilor statului.



„Având în vedere gravitatea faptelor şi consecinţele lor asupra statului de drept şi funcţionării instituţiilor publice, solicităm suspendarea din funcţie a Preşedintelui României, Nicuşor Dan, în conformitate cu art. 95 din Constituţia României, urmând ca propunerea să fie adusă la cunoştinţa Preşedintelui şi să fie organizat referendum conform prevederilor legale”, se mai arată în document.

Ce spune Constituția

Articolul 95 din Constituția României se referă la procedura de suspendare a președintelui. Iată ce spune acest articol din Legea fundamentală:

„(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui.

(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui.”

Astfel, inițiatorii solicitării de suspendare a Președintelui Nicușor Dan au nevoie de 155 de de semnături ca să înainteze această propunere Parlamentului. Dacă ne uităm la aritmetica parlamentară, dar și la cea mai recentă inițiativă a Opoziției, moțiunea de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan care a adunat doar 139 de voturi, fără semnăturile aleșilor PSD, acest grup de senatori și deputați care vrea să-l suspende pe șeful statului nu are șanse de succes.

Declarațiile lui Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică, într-o declaraţie de presă, că va iniţia în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraţilor cu o singură întrebare: „CSM acţionează în interes public sau acţionează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”.

Ulterior acestei conferințe de presă, Administrația Prezidențială a publicat un raport asupra sesizărilor magistraților privind problemele din justiție. Raportul sintetizează observațiile scrise transmise direct de magistrați președintelui Nicușor Dan de peste 250 de magistrați din 27 de instanțe și 14 parchete.

Magistrații au descris un climat de teroare, neîncredere, unde funcționează sistemul „pedeapsă și recompensă”, iar conducerea dă „comenzi” inclusiv în ceea ce privește soluțiile dosarelor.

Aceștia au deplâns lipsa de meritocrație în sistem, promovările arbitrare, puterea concentrată în jurul conducerii și transformarea Inspecției Judiciare într-un instrument de îndepărtare a magistraților „incomozi”.