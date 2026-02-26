Axios: Cei patru americani uciși de Cuba furaseră barca din Florida. Rubio a cerut acces la cei şase răniţi

26 Feb 2026

Cuba a ucis patru oameni dintr-o ambarcaţiune. Sursa foto: Profimedia

Barca implicată într-o confruntare cu Garda de Coastă a Cubei a fost furată din Florida Keys și avea la bord cetățeni americani, au declarat oficiali ai SUA pentru Axios. Secretarul de Stat american, Marco Rubio, afirmase că SUA investighează incidentul și a solicitat oficial Cubei acces la cele șase persoane din ambarcaţiune, care au suferit răni.

Reamintim că patru persoane au fost ucise și alte șase au fost rănite în incidentul de miercuri, când o ambarcațiune cu motor înmatriculată în Florida, Statele Unite ale Americii, a intrat în apele ale Cubei.

Ministerul de Interne de la Havana a declarat, miercuri, într-un comunicat, că persoanele aflate în ambarcațiunea din statul american ar fi deschis focul asupra grănicerilor cubanezi.

Aceștia au tras, la rândul lor, asupra intrușilor, a afirmat instituția citată. Ministerul afirmă că toți cei patru oameni care au fost uciși se aflau la bordul ambarcațiunii americane.

În schimbul de focuri ar fi fost rănit și comandantul cubanez al formațiunii de grăniceri.

"Pe măsură ce aflăm mai multe informații, vom fi pregătiți să răspundem în consecință. Vom afla exact ce s-a întâmplat", a spus Rubio.

