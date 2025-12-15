Legea prin care taxele locale cresc de pe 1 ianuarie a fost publicată în Monitorul Oficial

Legea a fost modificată în Parlament şi adoptată pe 18 noiembrie, însă proiectul a fost din nou contestat la CCR. Foto: Getty Images

Legea prin care cresc taxele locale pe 1 ianuarie 2026, ca parte a unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, a fost publicată luni în Monitorul Oficial. Pentru această lege, Guvernul şi-a angajat răspunderea în plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului pe 1 septembrie, iar pe 9 septembrie legea a fost transmisă pentru promulgare preşedintelui. După asumarea răspunderii Guvernului, pe 8 septembrie, proiectul a fost contestat la CCR de AUR, scrie Agerpres.

Ulterior, Curtea Constituţională l-a declarat parţial neconstituţional. Concret, CCR a stabilit că este neconstituţională o prevedere referitoare la testarea funcţionarilor publici cu testul poligraf. Legea a fost modificată în Parlament şi adoptată pe 18 noiembrie, însă proiectul a fost din nou contestat la CCR.



Pe 10 decembrie, Curtea Constituţională a României (CCR) a respins sesizarea AUR.



Iniţial, CCR stabilise pentru 21 ianuarie 2026 discutarea acestei legi, însă Guvernul a cerut preschimbarea termenului. Pe 10 decembrie, Curtea Constituţională a stabilit că reexaminarea de către Parlament a legii criticate - adoptate iniţial prin procedura angajării răspunderii Guvernului - pentru punerea de acord a prevederilor neconstituţionale din cuprinsul acesteia cu Decizia Curţii Constituţionale nr.481/2025 s-a realizat în mod corect, în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului.



Legea are ca obiect de reglementare instituirea unui pachet de măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar, al insolvenţei şi în domenii conexe, cu accent pe:

utilizarea eficientă a resurselor statului român prin gestionarea prudentă a zonelor de optimizare fiscală, respectiv pentru a asigura un tratament egal, nediscriminatoriu şi transparent al tuturor plătitorilor de impozite şi taxe;

restructurarea facilităţilor fiscale, mai ales a acelor categorii de facilităţi fiscale care şi-au atins obiectivele, iar menţinerea acestora nu se mai justifică în perioade de deficit bugetar excesiv.

De asemenea, legea prevede:

reaşezarea sistemului de impunere în sfera taxelor şi impozitelor locale;

instituirea unor noi reglementări fiscale pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit;

utilizarea eficientă a fondurilor publice alocate pentru finanţarea diferitelor categorii de servicii publice la nivelul autorităţilor publice centrale, autorităţilor publice locale, instituţiilor publice de interes.

Separat, Curtea Constituţională a Românei (CCR) a amânat până pe 28 decembrie, ora 13:00, decizia privind legea care taie pensiile magistraților. Judecătorii CCR erau așteptați să ia o decizie cu privire la sesizarea de neconstituționalitate formulată de Instanța Supremă în legătură cu noul proiect de lege al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor în aceeaşi zi cu contestaţia AUR privind taxele locale.