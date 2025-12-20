Avertismentul unui înalt oficial european despre mașinile diesel și pe benzină: “Viitorul trebuie să fie electric”

În anul 2022, UE a decis că, începând din 2035, mașinile noi comercializate în blocul comunitar nu vor mai avea voie să emită CO2. FOTO: Hepta

Ministrul german de Finanţe, Lars Klingbeil, a avertizat producătorii auto că viitorul industriei va fi electric. Prin urmare, producătorii nu ar trebui să fie dependenți de segmentul mașinilor pe benzină și motorină. Precizările sale vin după ce Comisia Europeană a propus, marți, relaxarea noilor limite privind emisiile de CO2 pentru maşini, potrivit DPA, citată de Agerpres.

Lars Klingbeil a spus că producătorii auto germani nu ar trebui să interpreteze greşit propunerea Comisiei.

Dacă firmele cred că în anii următori pot continua să fie dependente de maşinile pe benzină şi motorină, "dificultăţile lor vor fi cu atât mai mari în câţiva ani", a declarat Klingbeil într-un interviu acordat sâmbătă publicaţiei Neue Osnabrücker Zeitung. "Viitorul mobilităţii este electric", a spus oficialul german.

El a identificat una dintre cele mai mari provocări pentru producătorii europeni în concurența din China, datorită sprijinului semnificativ al guvernului de la Beijing pentru tranziţia la vehiculele electrice (EV).

Mașinile din China, o provocare pentru industria auto europeană

În aceste condiții, producătorii auto germani trebuie să-i ajungă din urmă pe competitorii lor din China. Ministrul a descris propunerea Bruxelles-ului ca un compromis realizabil, oferind o cale mai flexibilă către neutralitatea climatică, permiţând vehiculelor hibride să rămână mai mult timp pe piaţă.

Germania este cea mai mare piaţă auto europeană şi are cea mai puternică industrie auto din UE. Oficialii de la Berlin fac de mult timp presiuni pentru relaxarea reglementărilor privind emisiile de CO2.



Săptămâna aceasta, Comisia Europeană a renunţat la a mai solicita producătorilor auto să treacă la vehicule complet electrice în 2035, o măsură emblematică a "Pactului verde", ca răspuns la criza cu care se confruntă sectorul în Europa.



Producătorii vor putea continua să vândă un număr limitat de maşini noi echipate cu motoare cu ardere internă sau hibride după acest termen limită, cu condiţia îndeplinirii mai multor condiţii, inclusiv compensarea emisiilor de CO2 rezultate din aceste flexibilităţi, a clarificat Comisia Europeană.



Regulile actuale ale UE impun ca toate autoturismele şi autoutilitarele noi, începând cu 2035, să aibă emisii zero. Conform propunerii Executivului comunitar, obiectivul ar urma să se modifice până la o reducere cu 90% a emisiilor de CO2 faţă de nivelurile din 2021, în loc de 100%.





