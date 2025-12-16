Decizie crucială, marți, privind soarta mașinilor diesel și pe benzină. Regulile care vor intra în vigoare după 2035

Reforma din 2035 face parte dintr-un pachet auto mai amplu prezentat de Comisie. FOTO: Profimedia Images

Comisia Europeană este așteaptă să propună marți eliminarea interdicției privind motoarele cu ardere internă din 2035. Decizia ar urma să permită producătorilor auto să continue să fabrice un număr limitat de vehicule pe benzină și motorină, potrivit Financial Times.

Interdicția inițială avea scopul de a obliga producătorii de automobile să reducă la zero producția tuturor vehiculelor cu motor cu ardere internă până în 2035. La rândul ei, România a cerut în trecut amânarea planurilor UE cu privire la maşinile pe benzină și diesel.

Însă, conform unei revizuiri a legii care va fi propusă de Comisia Europeană marți, producătorilor europeni de automobile li se va permite să utilizeze 10% din nivelurile de emisii din 2021, atâta timp cât îndeplinesc anumite condiții.

Condițiile ar putea include utilizarea oțelului verde pentru a produce vehicule. Blocul comunitar ar putea permite, de asemenea, vehiculelor electrice să utilizeze extensii de autonomie - motoare mici cu combustibil de rezervă - care anterior urmau să fie interzise începând cu 2035. Însă condițiile sunt încă discutate de factorii de decizie politică înainte de prezentarea propunerii, iar orice modificare ar trebui aprobată de guvernele UE și de Parlamentul European înainte de a deveni lege.

Stimularea vehiculelor electrice mici

O inițiativă separată se va concentra pe stimularea vehiculelor electrice mici — o cerere înaintată de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, în discursul său despre starea Uniunii din septembrie.

În planul actual, extensiile de autonomie - motoare cu combustie mică care oferă bateriilor o autonomie mai mare - vor conta pentru o reducere mai mare a emisiilor decât hibridele plug-in, care au atât un motor cu combustie, cât și un motor electric.

În esență, schema ar oferi producătorilor auto mai multe credite de emisii pentru extensiile de autonomie decât pentru hibridele plug-in, deoarece acestea emit mai puțin CO2 decât hibridele, au declarat doi oficiali.

Reforma din 2035 face parte dintr-un pachet auto mai amplu prezentat de Comisie marți, care va include un nou regulament privind ecologizarea flotelor corporative - vehicule deținute sau închiriate de companii în scopuri comerciale, potrivit POLITICO.

Interdicția motoarelor cu ardere internă a UE a fost văzută ca o prevedere cheie a Pactului Verde Ecologic al blocului comunitar. Producătorii de automobile au făcut lobby intens împotriva acesteia, argumentând că le-ar fi imposibil să o îndeplinească din cauza adoptării lente a vehiculelor electrice și a infrastructurii de încărcare neuniforme.

Presiuni făcute de Germania și Italia pentru eliminarea interdicției

Guverne precum Germania și Italia au fost, de asemenea, extrem de critice față de interdicție, cancelarul german Friedrich Merz declarând vineri că susține relaxarea acesteia. „Realitatea este că vor exista în continuare milioane de mașini cu motor cu ardere internă în întreaga lume în 2035, 2040 și 2050”, a spus el.

Anterior, un grup de șapte state - Bulgaria, Cehia, Germania, Ungaria, Italia, Polonia și Slovacia – au cerut amânarea interdicției.

Alte țări precum Spania și Franța au susținut aplicarea interdicției în bloc. Într-un document comun din octombrie, Parisul și Madridul au declarat că măsura propusă „nu trebuie pusă sub semnul întrebării” și că viitorul industriei auto europene „va fi electric”.

Cu toate acestea, cele două țări au pledat pentru o anumită flexibilitate, cum ar fi „super-creditele” pentru mașinile fabricate cu materiale europene, pentru a reduce presiunea asupra industriei, care se luptă, de asemenea, cu un aflux de vehicule electrice chinezești ieftine și cu prețuri ridicate la energie.

Comisia trebuia să revizuiască regulile anul viitor, dar a avansat revizuirea sub presiunea industriei.

Schimbările vin chiar dacă vânzările de vehicule electrice în UE au crescut cu 26% din ianuarie până în octombrie anul acesta, reprezentând 16% din piața autovehiculelor noi, potrivit organismului industriei auto europene Acea.

„Eliminarea interdicției ar fi o greșeală majoră pentru Europa”, a declarat Simone Tagliapietra, cercetător senior la grupul de experți Bruegel, cu sediul la Bruxelles. „Ar ajuta prea puțin producătorii de automobile, deoarece electrificarea este viitorul industriei și ar submina serios ceea ce a mai rămas din reputația Europei ca lider global în domeniul climei.”

Însă producătorii, de la BMW și Renault până la Stellantis, au susținut cu toții că ritmul tranziției a fost mai lent decât se aștepta, în timp ce industria se află sub o presiune suplimentară, deoarece vehiculele electrice generează un profit mai mic decât modelele tradiționale cu motor cu ardere internă.