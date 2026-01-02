Unul dintre cele mai rare Porsche-uri ale anilor ’90 a fost scos la licitație. Are la bord doar 640 de kilometri

1 minut de citit Publicat la 14:31 02 Ian 2026 Modificat la 14:31 02 Ian 2026

Unul dintre cele mai rare Porsche-uri ale anilor ’90 a fost scos la licitație. FOTO: Profimedia Images

Unul dintre cele mai rare Porsche-uri ale anilor ’90, a fost scos la licitație. Modelul 911 Turbo S Lightweight din 1993 are la bord doar 640 km.

Un Porsche 911 Turbo S Lightweight din 1993, considerat extrem de rar, este acum disponibil pentru vânzare, după ce a fost scos la licitație.

› Vezi galeria foto ‹

Modelul, produs în doar 86 de exemplare, a fost dezvoltat integral de Porsche Exclusive și se află într-o stare remarcabilă, având la bord doar 640 de kilometri.

Mașina este echipată cu un motor turbo cu șase cilindri de 3,3 litri, care dezvoltă 381 de cai putere și poate atinge o viteză maximă de 290 km/h.

Potrivit informațiilor prezentate pentru licitație, acest 911 Turbo S Lightweight a fost comandat de un client VIP important al Porsche, care a solicitat modificări ample față de configurația standard.

Licitația este programată pentru 23 ianuarie, în Phoenix, Arizona, și va fi organizată de RM Sotheby’s.