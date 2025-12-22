Un general rus a fost ucis la Moscova în explozia unei mașini-capcană. Este suspectată o operațiune a serviciilor secrete ucrainene

Un general rus a fost ucis la Moscova în explozia unei mașini-capcană.FOTO: X/ Nexta

Un general rus a fost ucis în explozia unei maşini capcană la Moscova, potrivit agențiilor internaționale de presă care citează Comitetul de Anchetă Rus.

Generalul-locotenent Fanil Sarvarov, şeful direcţiei de instruire operaţională a forţelor armate din cadrul Statului Major General rus, a fost ucis, a anunţat comitetul.

Fanil Sarvarov a participat la războiul din Ucraina.

O explozie puternică a avut loc în curtea unui bloc de locuințe în jurul orei 7 dimineața. Potrivit anchetatorilor, un dispozitiv exploziv improvizat a fost plasat sub șasiul unui Kia Sorento și a detonat la câteva secunde după ce vehiculul a fost pus în mișcare.

Fanil Sarvarov, în vârstă de 56 de ani, a fost scos din mașină în stare critică, cu multiple fracturi și răni provocate de schije și a murit ulterior.

A fost deschis un dosar penal pentru omor comis în mod periculos pentru public și pentru trafic ilegal de explozivi, iar una dintre pistele pe care merg anchetatorii este că autorii acestui atentat cu bombă ar fi membri ai serviciilor de informații ucrainene.