O tânără care a cumpărat o casă cu 17 camere în Sicilia cu banii de-o mașină spune cât au costat-o renovările și dacă a meritat efortul

Kiki Leigh, din Los Angeles, a cumpărat o casă în Mussomeli, Sicilia, și spune cât a costat-o investiția FOTO: Kiki Leigh/ TikTok/ Instagram

O tânără care trăia de 15 ani în Los Angeles, oraș care ia dat șansa să aibă o carieră de succes și să ducă o viață bună, și-a dat seama că nu mai avea parte de armonie pe care și-o dorea.

Kiki Leigh a simțit că ritmul era istovitor, în timp ce costul vieții crește constant, iar sentimentul de împlinire pe care îl simțea când era absent. La început a fost vorba doar de un anume disconfort, care treptat sa transformat în imposibil de ignorat, care a determinat-o să facă ceva schimbare cu adevărat semnificativă.

„Nu a fost un moment dramatic, ci mai degrabă o realizare lentă că viața pe care o trăim nu mai corespund valorilor mele”, a povestit Leigh, în vârstă de 28 de ani, pentru People . „LA ma învățat multe, dar, în timp, totul a început să pară rapid, competitiv și scump, în moduri care nu se traduceau, de fapt, într-o calitate mai bună a vieții”.

În iunie 2024, când acest sentiment devenise imposibil de ignorat, Leigh a început să observe un flux constant de videoclipuri pe rețelele sociale despre oameni care cumpărau și renovau case în străinătate.

Curioasă, a început să cerceteze mai în profunzime, întrebându-se dacă un astfel de stil de viață era realist și dacă și-l putea permite. „Când m-am documentat, am fost surprinsă de cât de accesibil și de simplu era, comparativ cu ce îmi imaginez”, a povestit ea.

Căutările lui Leigh au dus-o, în cele din urmă, la Mussomeli, unul dintre micile orașe din Sicilia care au atras atenția prin programul caselor de 1 dolar. Deși inițiativa ia stârnit inițial interesul, i sa părut prea copleșitoare pentru ceea ce ceea ce dorea să cumpere.

Abia după ce a văzut un alt creator de conținut distribuit videoclipuri cu locuințe din zonă a devenit cu adevărat interesată. De acolo, Leigh a început să cerceteze inițiativele locale imobiliare din Mussomeli și să vorbească direct cu agențiile locale.

„La început, sună aproape ireal, ca una dintre acele povești de pe internet care se destramă odată ce le analizezi mai atent”, recunoaște ea.

Însă, când a ajuns la fața locului și a pășit în casa medievală cu 17 camere, prețul de 32.000 de dolari la început să aibă sens. „Prețul reflectă lucrările necesare, nu lipsă de valoare”, explică Leigh.

„Să mergi printr-o casă istorică cu 17 camere, cu secole de istorie, și să realizezi că un costat mai puțin decât Honda Civic a fost ireal”, subliniază ea. „A fost în egală măsură șocant și entuziasmant, dar și foarte real, odată ce am înțeles responsabilitatea care venea la pachet cu readucerea și la viață”.

Italia nu era o pasiune noua pentru Leigh. Vizitase Sicilia și înainte, dar Mussomeli ia lăsat o impresie puternică. „L-am simțit autentic, neșlefuit și profund uman”, spune ea. „Există o frumusețe aici care nu pare regizată; pare trăită”.

Mai mult decât atât, relația Siciliei cu timpul, mâncarea și comunitatea au rezonat profund cu ea, oferindu-i ceva ce nu reușise să găsească în altă parte. Mutarea la peste 10.000 de kilometri distanță a părut mai puțin un nou început și mai mult o reconectare cu ceva ce simțea că îi lipsise mereu.

Leigh a cumpărat oficial casa în iulie 2024 și a început renovările la scurt timp după aceea. Până în prezent, a cheltuit aproximativ 94.000 de dolari pentru restaurarea structurilor vechi de secole și estimează că va avea nevoie de încă 30.000 de dolari pentru finalizarea lucrărilor rămase.

„Renovarea unei case vechi de școală înseamnă mai puțin să vă grăbești spre linia de sosire și mai mult să respecți structura, măiestria și ritmul procesului”, a mai spus ea.

Astăzi, Leigh împarte timpul între Sicilia, Statele Unite și, ocazional, Canada, în funcție de cerințele jobului. Sicilia este „baza” ei, iar odată ce renovări vor fi finalizate, plănuiește să petreacă și mai mult timp acolo.

Potrivit lui Leigh, viața de zi cu zi în Mussomeli arată dramatic diferit față de rutina ei din LA „Viața în Sicilia se desfășoară după ritm, nu după program”, spune ea. Zilele ei sunt pline de plimbări prin oraș, conversații cu vecinii, decizii legate de renovare și întâlniri în comunitate.

Leigh a învățat rapid italiana și acum poate comunica fără probleme, preluând pe parcurs și câteva expresii siciliene. Deși îi lipsesc oamenii din LA, recunoaște că nu îi lipsesc stilul de viață. „Sicilia nu mi-a înlocuit viața veche; mi-a clarificat ce conta cel mai mult pentru mine”, spune ea.

Deși mutarea ia adus împlinire, nu a fost lipsită de provocări. Răbdarea, spune Leigh, a fost cea mai dificilă lecție. „Lucrurile se mișcă lent aici și nu poți pentru a urma. Sicilia te învață să renunți la control, ceea ce poate fi inconfortabil, dar incredibil de transformator”, împărtășește ea.

Pentru oricine visează să urmeze un drum similar, sfatul ei este clar și sincer. „Vizitați mai întâi. Stați mai mult de o săptămână. Vorbiți cu localnicii”, a spus ea.