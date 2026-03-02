Ce pot face românii blocați în Thailanda din cauza zborurilor anulate. Care sunt despăgubirile

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Autoritatea Aviației Civile din Thailanda (CAAT) a oferit o serie de posibilități de care persoanele ale căror zboruri sunt afectate din cauza războiului din Iran dispun. Spre exemplu, dacă zborul lor este întârziat cu mai mult de două ore, compania aeriană trebuie să le ofere gratuit mâncare și băuturi sau cupoane pentru mâncare și băuturi, precum și dispozitive de comunicare, scrie Bangkok Post.

Potrivit CAAT, Iranul și-a închis complet spațiul aerian, în timp ce Israelul și-a închis spațiul aerian pentru zborurile comerciale. Emiratele Arabe Unite, Qatar și Kuweit au închis părți și ele, parțial, spațiul aerian din motive de securitate, iar acest lucru afectează zborurile către destinații europene, asiatice și din Asia-Pacific. Luni, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a anulat alte 35 de zboruri către mai multe destinații din Orientul Mijlociu.

Multe companii aeriene trebuie să își redirecționeze zborurile, iar acest lucru ar putea afecta zborurile internaționale prin Orientul Mijlociu. Călătorii care se îndreaptă spre Europa și Orientul Mijlociu ar trebui să verifice în permanență actualizările de la companiile aeriene respective.

Dacă oamenii care pleacă din țară sosesc la aeroport fără a fi fost informați că zborul lor a fost anulat sau întârziat, au dreptul la asistență. Dacă zborul lor este întârziat cu mai mult de două ore, compania aeriană trebuie să le ofere gratuit mâncare și băuturi sau cupoane pentru mâncare și băuturi, precum și dispozitive de comunicare.

Dacă zborurile sunt întârziate cu mai mult de cinci ore, călătorii au dreptul la asistența pentru mâncare, băuturi și comunicare menționată mai sus, precum și la cazare și 1.500 baht (aproximativ 41 de euro) în numerar, carduri de credit, vouchere de călătorie sau echivalente.

Dacă zborurile sunt întârziate cu mai mult de 10 ore, companiile aeriene trebuie să ofere mâncare, băuturi, dispozitive de comunicare, precum și cazare și o altă compensație la alegere: în numerar cuprins între 2.000 și 4.500 de baht (între 54-122 euro), în funcție de distanțele de zbor, credite, vouchere de călătorie, puncte de fidelitate sau echivalente.

Dacă pasagerii își anulează călătoriile, companiile aeriene trebuie să le ofere o alegere între trei opțiuni. Prima este o rambursare integrală, credite, vouchere de călătorie, puncte de fidelizare sau echivalente. A doua este schimbarea zborurilor pentru a ajunge la destinație sau la o destinație din apropiere, iar a treia opțiune este utilizarea unui alt tip de transport pentru a ajunge la destinație sau la o locație din apropiere.

Dacă zborurile sunt anulate fără notificare prealabilă, companiile aeriene trebuie să ofere călătorilor afectați aceeași compensație pentru zborurile întârziate cu mai mult de 10 ore.