Românii s-au speriat de vacanţele în străinătate după războiul din Orientul Mijlociu. Jumătate vor sta acasă

Peste jumătate dintre români aleg să călătorească cu familia / Sursa foto: Profimedia Images

Aproape jumătate dintre români aleg să îşi petreacă vacanţele exclusiv în România sau combină sejururile interne cu cele externe, în contextul tensiunilor internaţionale şi al incertitudinilor legate de zboruri, potrivit unei analize realizate de platforma de rezervări Travelminit, relatează Agerpres.

Conform sursei citate, cardurile de vacanţă sunt tot mai utilizate, iar reducerile şi serviciile incluse în pachetele de cazare rămân decisive pentru alegerea sejurului.

„Într-un context internaţional marcat de tensiuni şi restricţii de zbor, mulţi turişti preferă să rămână în ţară, considerând România o destinaţie sigură şi accesibilă. Datele Travelminit arată că aproape jumătate dintre români aleg să călătorească exclusiv în România sau combină sejururile interne cu cele externe. (...)

Peste jumătate dintre români aleg să călătorească cu familia, iar aproape 35% preferă vacanţele în cuplu, ceea ce arată că perioada concediilor este dedicată mai ales timpului petrecut împreună şi relaxării”, arată analiza.

În actualul context internaţional, cu tensiuni în Orientul Mijlociu şi incertitudini legate de zboruri sau destinaţii externe, mulţi români văd România ca o opţiune sigură şi flexibilă pentru vacanţă, menţionează sursa citată.

Astfel, aproape 38% dintre turişti combină planificarea cu deciziile last-minute, 32% îşi stabilesc sejururile cu mult timp înainte, iar 27% aleg în funcţie de destinaţie şi durata călătoriei.

„România oferă un mix variat de opţiuni: staţiuni montane, litoral, zone balneo şi oraşe culturale, care permit turiştilor să se bucure de experienţe relaxante şi în siguranţă, fără stresul de a călători în afara ţării.

Această combinaţie de siguranţă, confort şi flexibilitate devine pentru majoritatea românilor o alegere potrivită pentru acest sezon, mai ales într-o perioadă în care incertitudinea şi grija influenţează deciziile de călătorie”, susţin autorii analizei.

Potrivit sursei citate, preţurile şi serviciile incluse rămân principalele criterii în alegerea unei vacanţe.

„Aproape trei sferturi dintre turişti (72%) spun că tarifele avantajoase sunt decisive, în timp ce 56% se uită cu atenţie la facilităţile incluse, precum mic dejun, acces la piscină sau spa, pentru a se asigura că sejurul oferă tot ce au nevoie pentru relaxare.

Cardurile de vacanţă continuă să fie un instrument foarte apreciat: aproape jumătate dintre români au un card activ şi 29% plănuiesc să îl folosească pentru următorul concediu, împreună cu plata online sau chiar cash”, mai arată analiza.

Românii aleg durata şederii în funcţie de buget şi disponibilitate, iar majoritatea optează pentru sejururi de aproximativ 3 nopţi, suficient pentru a se relaxa fără să îşi afecteze programul de lucru, se mai arată în document.

Astfel, aproximativ 35% planifică vacanţele din timp, în timp ce alţii profită de reducerile Early Booking pentru a prinde cele mai bune tarife.

În medie, românii călătoresc de 2-3 ori pe an şi preferă destinaţii considerate sigure şi accesibile, precum litoralul românesc, Transilvania, Delta Dunării, Bucovina sau Banat, iar cardurile de vacanţă devin un aliat pentru românii care-şi doresc vacanţe sigure, fără să se streseze prea tare când vine vorba despre plata sejururilor.

„Românii caută mai mult ca niciodată siguranţă, confort şi o planificare atentă atunci când îşi aleg vacanţa. În contextul actual, ţara noastră rămâne cea mai sigură opţiune, iar cardul de vacanţă reprezintă un aliat de încredere pentru familii şi cupluri.

Cu ajutorul lui, turiştii pot să îşi organizeze sejururi relaxante şi accesibile, să profite de preţuri avantajoase şi să aibă totul pregătit fără stres, astfel încât timpul petrecut în vacanţă să fie cu adevărat de calitate”, a declarat Timea Ambrus, Travelminit.ro, citat în comunicat.

Fondată în Cluj-Napoca, compania Travelminit este unul dintre cei mai mari jucători pe piaţa rezervărilor hoteliere din România din 2017. Din 2020, Travelminit face parte din Szallas Group, care are în portofoliu 12 platforme hoteliere în Centrul şi Estul Europei (România, Ungaria, Polonia, Cehia, Croaţia), cu vânzări de peste 200 milioane de euro şi peste 500 de angajaţi.