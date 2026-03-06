Insula pe care au loc doar o cabană, două scaune și un copac. Cum a ajuns să fie locuită

Insula Just Room Enough FOTO: Wikimedia

De mărimea a doua terenuri de tenis, „Just Room Enough Island” este cea mai mică insulă locuită din lume. Pe ea se află doar o casă, un copac și două scaune de grădină - nu există loc pentru nimic altceva.

Just Room Enough Island, cunoscută și sub numele de Hub Island, se află în râul Sfântul Laurențiu, în statul New York, foarte aproape de granița cu Canada și face parte din arhipelagul Thousand Islands.

Se află în mijlocul râului și abia se ridică deasupra suprafeței apei.

În timp ce insula pare pentru cei mai mulți dintre noi un loc nelocuibil, pentru familia Sizeland a fost, în anii 1950, loculul perfect pentru o casă de vacanță. Ei au cumpărat insula, au construit o casă pe stâncile plate și de atunci și-au petrecut vacanțele pe mica lor insulă din mijlocul râului. Totuși, după ridicarea casei nu a mai rămas mult spațiu liber, potricit Blic.

Întreaga insulă are o suprafață de doar 310 metri pătrați. Casa ocupă cea mai mare parte a spațiului. În fața cabanei există loc doar pentru două scaune de grădină și o mică fâșie de plajă. Copacul de lângă casă a rămas și el și încă se înclină strâmb în bătaia vântului. Prin alegerea lor neobișnuită a locului de vacanță, familia Sizeland probabil nici nu se gândea în anii 1950 că va stabili un record mondial.

Insulei i-a fost atribuit oficial acest titlu cu ceva timp în urmă. Potrivit Guinness Book, este considerată cea mai mică insulă locuită din lume. Totuși, „Just Room Enough Island” nu este locuită permanent. Astăzi, această insulă este o destinație populară pentru fotografi.