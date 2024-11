Pe cea mai mică insulă locuită din lume încap doar o casă și un copac: „Faci un pas greșit și înoți”

Insula Just Room Enough FOTO: Wikimedia

Cea mai mică insulă din lume măsoară doar aproximativ 300 de metri pătrați și este situată la granița de nord a statului american New York, între SUA și Canada.

O insulă este definită ca un corp de pământ înconjurat de apă, care este mult mai mică decât un continent. Pe Terra există nenumărate tipuri de insule. Spre exemplu, Bora Bora și Santorini sunt paradisuri turistice, iar Java, Honshu și Marea Britanie se numără printre cele mai populate.

Potrivit oamenilor de știință, pe planeta noastră există aproximativ 11.000 de insule locuite, cea mai mare fiind Groenlanda, cu o suprafață de 2.166.000 kilometri pătrați. Noua Guinee (786.000 kmp) și insula Borneo (743.330 kmp) ocupă locul al doilea și al treilea.

Bineînțeles, există și cea mai mică insulă locuită.

Până în 1982, Bishop Rock - o insulă din largul coastei Marii Britanii - a fost cea mai mică insulă locuită, conform Guinness World Records.

Dar și-a pierdut statutul în momentul în care farul de aici a fost automatizat, astfel că prezența umană a devenit inutilă.

Acum, cea mai mică insulă locuită din lume este cea situată în Golful Alexandria, situat în raza administrativă a localității Alexandria din Jefferson county.

Acest teren minuscul înconjurat de ape măsoară doar 306 mp și este numit Insula Just Room Enough ori Insula Hub.

Insulița este considerată parte a arhipelagului Thousand Islands și a fost cumpărată de bogata familie Sizeland în anii 1950, potrivit Fox News.

Inițial trebuia să fie o casă de vacanță izolată pentru membrii familei, dar, în ultimii 40 de ani, a fost mai curând un loc care a atras curioșii.

„Pe peticul de pământ se află o casă și câteva bănci din fier forjat”, scria Washington Post în 2010. „Faci un pas greșit și înoți.”

Just Room Enough are o casă complet utilată și un copac. Alte insule din arhipelag sunt acoperite cu vegetație intensă și mai multe clădiri, însă sunt mai mari.

Nu este clar dacă insula este locuită în permanență, însă primește vizitatori destul de frecvent.