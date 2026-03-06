O cafenea din București a fost inclusă, pentru al doilea an consecutiv, pe lista celor mai bune 100 de cafenele din lume

1 minut de citit Publicat la 16:29 06 Mar 2026 Modificat la 16:35 06 Mar 2026

Foto: Bob Coffee Lab / Facebook

O cafenea de pe strada Lipscani din Capitală a fost inclusă, pentru al doilea an consecutiv, în The World’s 100 Best Coffee Shops (N.r. - Cele mai bune 100 de cafenele din lume). Bob Coffee Lab, care ocupă locul 55 în clasament, este singurul business autohton prezent pe listă, scrie HotNews.

Dintr-un total de peste 38.000 de cafenele înscrise, businessul pornit dintr-un spațiu de pe strada Lipscani din Capitală a fost inclus pentru al doilea an consecutiv în The World’s 100 Best Coffee Shops. Bob Coffee Lab, care ocupă poziția 55 în ierarhia mondială, este singurul business autohton prezent în clasamentul anunțat la evenimentul CoffeeFest Madrid 2026.

Evaluarea a fost realizată printr-un sistem mixt, care a combinat votul unui juriu internațional format din peste 800 de experți cu votul publicului global, analizând criterii precum: calitatea cafelei, consistența, expertiza echipei și experiența clientului.

Rețeaua operează, în prezent, nouă unități în București, în zone precum Băneasa Shopping City sau Piața Charles de Gaulle.

„Nu construim doar locuri unde se bea cafea, ci un sistem care trebuie să funcționeze impecabil, zi de zi, în fiecare locație. Faptul că suntem din nou în acest top arată că standardele pot fi menținute fără compromisuri”, spun reprezentanții companiei.

În ediția din 2025, brandul românesc s-a clasat pe locul 46. Afacerea este operată prin firma Board of Beans SRL, care a raportat, conform celor mai recente date, o cifră de afaceri de 8,3 milioane de lei, în creștere cu 21%.

Această performanță vine într-o piață locală în expansiune, unde activează aproape 200 de cafenele de specialitate, dintr-un total de peste 5.200 identificate la nivel european.