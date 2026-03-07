De ce nu ar trebui să îți învelești niciodată bagajul în plastic, potrivit unui expert în securitate

2 minute de citit Publicat la 07:00 07 Mar 2026 Modificat la 07:00 07 Mar 2026

Folia poate preveni zgârieturile sau introducerea de obiecte interzise în bagaj, însă transmite și un alt mesaj. Foto: Getty Images

Furtul bagajului sau dispariția unor obiecte din interior poate transforma rapid o vacanță într-un coșmar. Pentru a evita drumurile la poliție în loc de momente de relaxare, un expert în securitate a oferit câteva recomandări despre cum să îți faci valiza mai puțin atractivă pentru hoți, scrie The Independent.

Sfaturile vin de la Ed Burnett, fost polițist militar în armata SUA și expert în securitate pentru UPS, în prezent consultant executiv la Cloudastructure Inc, companie specializată în supraveghere video cu inteligență artificială.

El explică ce greșeli fac frecvent călătorii, de la alegerea culorii bagajului și a brandului, până la folosirea dispozitivelor de urmărire sau a foliilor de plastic.

Greșeala „sigură”: înfolierea în plastic

Deși mulți cred că învelirea valizei în plastic oferă protecție suplimentară, Burnett spune că efectul poate fi invers.

Folia poate preveni zgârieturile sau introducerea de obiecte interzise în bagaj, însă transmite și un alt mesaj: că în interior s-ar afla lucruri valoroase. În plus, dacă suspectezi că bagajul a fost deschis, verificarea rapidă devine dificilă.

Culoarea contează

Potrivit expertului, culorile închise, precum negru sau bleumarin, sunt preferatele hoților, pentru că le permit să plece cu bagajul fără să atragă atenția.

În schimb, o valiză într-o culoare stridentă, verde neon, de exemplu, devine ușor de remarcat. În cazul unui furt, identificarea este mult mai rapidă.

Carcasă rigidă sau material textil?

Valizele cu carcasă rigidă oferă mai multă siguranță. Modelele textile pot fi tăiate rapid cu un cutter, fără ca hoțul să fie nevoit să forțeze sistemul de închidere.

O carcasă dură necesită mai mult efort și produce zgomot, ceea ce descurajează tentativele rapide.

Atenție la brand

Mărcile de lux pot atrage atenția nedorită. Branduri precum Tumi, Rimowa sau Louis Vuitton sugerează că și conținutul ar putea fi valoros.

Recomandarea este alegerea unor branduri solide, dar fără notorietate extravagantă.

Rucsac sau troller?

Ambele variante vin cu riscuri. Rucsacurile sunt vulnerabile la hoții de buzunare, deoarece fermoarele se află în spate.

Trollerele pot fi sustrase rapid în gări sau aeroporturi, mai ales când proprietarul își lasă pentru câteva secunde mânerul pentru a verifica telefonul sau panoul de plecări.

Dispozitive de urmărire și etichete

Dispozitivele de tip Apple AirTag nu previn furtul, dar pot ajuta la recuperarea bagajului. Important este să fie ascunse bine, în căptușeală sau în interiorul hainelor. Dacă sunt descoperite, vor fi aruncate imediat.

Autocolantele cu „GPS tracking” sau etichetele care indică „fragil” ori „echipament foto” pot avea efectul opus celui dorit, semnalând că în interior s-ar afla obiecte valoroase.

Lacăte și coliere de plastic

Lacătul poate descuraja tentativele rapide, însă multe fermoare textile pot fi deschise cu un simplu pix, ocolind sistemul de blocare.

Colierele de plastic nu opresc furtul, dar funcționează ca un sigiliu: dacă sunt rupte, vei observa imediat.

Etichetele cu date personale

Afișarea numelui și adresei pe exteriorul bagajului poate părea utilă pentru recuperare, dar transmite și faptul că locuința este, probabil, goală.

Soluția recomandată este plasarea cărții de vizită în interior și folosirea unei etichete acoperite la exterior, astfel încât datele să nu fie vizibile pentru cei din jur.

Zonele de risc

Printre locurile cele mai vulnerabile se numără rafturile de bagaje din trenuri și holurile hotelurilor, unde turiștii sunt distrași de formalitățile de check-in.

Și cafenelele sunt considerate momente de „relaxare a vigilenței”: mulți își lasă bagajul lângă scaun și își verifică telefonul. Recomandarea este ca breteaua rucsacului sau mânerul să fie prinse de picior sau de scaun.