Poate resortul „White Lotus” să salveze visul turistic al Arabiei Saudite? Mohammed bin Salman are un as în mânecă și o miză mare

Cristiano Ronaldo a cumpărat două vile de lux într-un complex exclusivist, format din vile pe apă și pe plajă, accesibil doar cu ajutorul unui hidroavion sau a unei bărci, Sursa: red Sea Global

De când s-a transferat la clubul saudit Al Nassr în 2023, Cristiano Ronaldo a fost văzut ocazional pe străzile din Riad la volanul uneia dintre numeroasele sale limuzine. Însă, la noua sa casă de vacanță din Arabia Saudită, un Ferrari nu-i va fi la fel de util. Chiar înainte de Crăciun, el a anunțat că a cumpărat două vile de lux construite în cadrul resortului „ultra-privat” „White Lotus”, pe o insuliță din Marea Roșie. Proiectul este important deoarece prințul Mohammed bin Salman vrea să reducă dependența regatului de petrol, prin dezvoltarea turismului.

Ronaldo a ales dintre cele 19 vile „ultra-private” de la Nujuma, un resort operat de Ritz-Carlton, aflat la aproximativ circa 26 km de coasta de nord-vest a Arabiei Saudite. La insulă se poate ajunge doar cu iahtul sau cu hidroavionul.

Fanii care ar fi vrut să i se alăture în perioada sărbătorilor de Crăciun ar fi trebuit să scoată din buzunar cel puțin 2.000 de lire pe noapte pentru a închiria o vilă acolo.

› Vezi galeria foto ‹

Nujuma este unul dintre numeroasele resorturi de acest tip care se construiesc rapid în arhipelagul din Marea Roșie al Arabiei Saudite, un grup de aproximativ 90 de insule împrăștiate în apele calde și de un turcoaz aproape ireal. Complexul are piscine private mici, mărginite de palmieri; spa-uri și yoga; gastronomia e rafinată; iar proprietarii au acces la programe de detox și „biohacking”; yachting și sporturi nautice de elită.

Proiectul „White Lotus” reprezintă o schimbare majoră pentru Arabia Saudită. „Până în 2019, dacă nu erai pelerin sau angajat în industria petrolieră, nu primeai viză pentru Arabia Saudită. Așa că a 12-a țară ca mărime de pe Pământ, cu unele dintre cele mai frumoase peisaje deșertice din lume și cu o istorie bogată, era mai puțin”, spune Hugh Fraser, directorul agenției londoneze de turism de lux Corinthian Travel.

Arabia Saudită nu este un loc obișnuit. Prințul Mohammed bin Salman se grăbește pentru că vrea să reducă dependența regatului de petrolul tot mai imprevizibil. El vrea ca turismul să ajungă la 10% din PIB până în 2030, de la 3% în 2019, așa că țintește direct spre segmentul de vizitatori puțini, dar dispuși să facă cheltuieli mari, atrași de resorturi de lux și de turism cultural.

Regatul are multe de oferit. Dar sunt și provocări

Monumentele sale istorice și întinderile de nisip sunt spectaculoase și exotice, iar plajele se numără printre cele mai bune din regiune.

Proiectele din arhipelag sunt dezvoltate în mare parte de Red Sea Global, o companie imobiliară susținută de fondul suveran saudit, Public Investment Fund (PIF), cunoscut pentru resursele sale uriașe. Însă dacă miza este să promoveze Arabia Saudită drept o destinație de referință pentru turiști cosmopoliți și expați, prințul are încă mult de lucru.

Dubai, Abu Dhabi și Qatar i-au luat-o înainte, cu oferte turistice mai ieftine și un stil de viață mai liberal pentru expați, cel puțin după standardele regionale. Iar prințul știe asta.

„Aud de la mulți oameni că, atunci când merg și fac prezentări pentru saudiți foarte importanți sau chiar pentru MBS, sunt mereu întrebați: «Va fi mai bine decât Dubai?»”, spune Neil Quilliam, expert pe Orientul Mijlociu la think tank-ul Chatham House. „Dubai este, în mod clar, reperul absolut. Dar să transformi Arabia Saudită și să o faci la fel de atractivă ca Dubai? Pur și simplu nu știu.”

El spune că Arabia Saudită rămâne o țară conservatoare prin natura ei, cu o populație mai mare și mult mai religioasă decât Emiratele.

Este posibil ca societatea să nu fie pe deplin pregătită pentru un aflux masiv de occidentali care, după cum a spus un agent de turism, „poate s-ar comporta în moduri care nu sunt considerate acceptabile”. Occidentalii, la rândul lor, ar putea ezita să își petreacă vacanțele de iarnă la soare într-o țară în care nu pot bea o bere și nu se pot plimba în ținuta lejeră.

Mohammed bin Salman e conștient de acest risc. În ultimele luni, se spune că ar fi dat undă verde pentru două magazine de băuturi alcoolice destinate non-musulmanilor, în orașele Jeddah și Dammam. Iar în Riad, localnicii spun că un magazin care înainte era deschis doar diplomaților străini, poate vinde acum și altor expați non-musulmani.

Un jurnalist Associated Press a vizitat magazinul la mijlocul lunii decembrie și a relatat că a văzut „cozi lungi de mașini și oameni” în față. Securitatea era strictă, iar prețurile, potrivit relatărilor, ridicate.

Hugh Fraser, de la Corinthian Travel, consideră că o relaxare suplimentară a legilor privind alcoolul, introduse pentru prima dată de bunicul prințului în 1952, este „aproape”.

„Primim întrebări [de la clienți] despre îmbrăcăminte, despre conduită și așa mai departe, dar situația se schimbă atât de rapid”, spune el. În Riad, afirmă Fraser, femeile pot fi văzute în „blugi la modă, fără acoperământ pe cap”, iar cuplurile mixte mănâncă împreună la restaurante.

„Bărbații și femeile pot înota în aceeași piscină în Riad și Jeddah, iar asta era pur și simplu de neconceput. Dacă te-ai fi trezit într-o astfel de situație înainte, ai fi ieșit repede din apă.”

Străinii expați preferau adesea să se stabilească în Dubai și să zboare în și din Arabia Saudită, spune Quilliam.

Întrebarea este dacă turiștii le vor urma exemplul. La resorturi precum Nujuma, cu siguranță nu există „probleme”. Există însă un preț pe măsură. „Oamenii sunt oarecum șocați când ajung la preț. În acest moment, acesta este unul dintre obstacolele de intrare pentru mulți”, spune Fraser. El speră că noul transportator național al Arabiei Saudite, Riyadh Air, va ajuta la reducerea acestui obstacol. Nu sunt prea multe îndoieli că prințul poate pune la punct infrastructura. Întrebarea este dacă turiștii vor veni.