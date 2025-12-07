De ce limuzinele fac coadă la un magazin din Arabia Saudită. Nu se știe nici al cui e și nici nu apare pe Google Maps

Un magazin misterios din capitala Riad vindea fără probleme whisky și șampanie străinilor bogați. FOTO: Hepta

Arabia Saudită a interzis alcoolul de peste 70 de ani, așa că atunci când s-a răspândit zvonul că un magazin misterios din capitala Riad vindea fără probleme whisky și șampanie străinilor bogați, nu a durat mult până când afară s-a format o coadă de mașini.

În ultimele săptămâni, magazinul de băuturi alcoolice, deschis anterior doar pentru diplomați, care sunt exceptați de la interdicție, a vândut băuturi străinilor non-musulmani care dețin un permis de rezidență premium costisitor, au declarat pentru The New York Times mai multe persoane. Rezidența premium este un statut limitat, acordat în general străinilor bogați sau cu studii superioare care lucrează pentru institutții guvernamentale sau în sectoare strategice precum asistența medicală.

Clienții, rezidenți bogați și diplomați, s-au ferit să vorbească public despre acesr subiect, ca să nu piardă beneficiul. Public, nu s-a făcut niciun anunț cu privire la o schimbare a politicii privind alcoolul în regatul islamic conservator. Dar, în fața magazinului din Riad era coadă de mașini.

Clădirea unde se află magazinul semăna cu alte zeci din Cartierul Diplomatic al orașului, un cartier retras unde sunt doar ambasade. Magazinul se distingea doar printr-un semn enigmatic pe care scria „bunuri scutite de TVA doar pentru diplomați”, cu referie la taxa pe valoarea adăugată, care este similară cu o taxă pe vânzări.

SUV-uri de lux stau la coadă la poarta metalică, unde un agent de securitate verifică atent legitimațiile șoferilor și decid cine poate trece.

Cumpărătorii care au ieșit din magazin au descris o scenă frenetică, cu cumpărători nerăbdători care se înghesuiau pe culoare și cumpărau băuturi în valoare de mii de dolari.

Diplomații plătesc prețuri duble, iar rezidenții premium plăteau și mai mult. O sticlă medie de vin alb costa aproximativ 85 de dolari, de peste cinci ori prețul din Statele Unite.

Deși nu este clar cine deține magazinul, detalii despre modul în care funcționează sugerează că este implicat guvernul.

Clienții au declarat că li s-a permis să cumpere o cotă lunară care era legată de numărul lor de identificare emis de guvern, iar aplicația pentru smartphone pe care diplomații o folosesc pentru a accesa magazinul a fost creată de autoritatea fiscală și vamală.

Centrul pentru Comunicare Internațională, un birou media al guvernului saudit, nu a răspuns solicitărilor de a comenta situația.

Timp de un deceniu, prințul Mohammed bin Salman a remodelat politica din regat. Odinioară faimos pentru poliția religioasă, codul vestimentar strict și interdicția femeilor de a conduce, Arabia Saudită găzduiește acum rave-uri mixte, iar femeile saudite sunt libere să conducă, să lucreze și să călătorească în străinătate după bunul plac.

În urmă cu doar câteva săptămâni, un consilier al prințului moștenitor a declarat pentru The Times că nu este la curent cu niciun plan de legalizare a alcoolului.

„Nimic nu s-a schimbat până acum”, a declarat într-un interviu luna trecută consilierul Ahmed al-Khateeb, ministrul turismului și șeful programului „Calitatea vieții” din regat. „Vom vedea cum vor merge lucrurile în viitor.”

Chiar și găsirea magazinului este dificilă. Nu apare pe hărțile online, așa că prietenii află unde e trimitându-și unii altora locația.