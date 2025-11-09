Bulgaria trece la euro de la 1 ianuarie 2026. Cum arată noile monede pe care le va folosi ţara vecină

2 minute de citit Publicat la 09:51 09 Noi 2025 Modificat la 10:14 09 Noi 2025

Bulgaria trece la euro de la 1 ianuarie 2026. Sursa foto: captură video / Banca Naţională a Bulgariei

Banca Națională a Bulgariei a prezentat imagini cu designul monedelor euro din ţara vecină, care vor intra în circulație la 1 ianuarie 2026. Au fost lansate două videoclipuri - unul care prezintă aspectul monedelor, iar altul oferă informații audio și vizuale detaliate despre designul, specificațiile și simbolistica acestora, conform Novinite.

Monedele euro vor prezenta motive distinct bulgărești. Moneda de un euro va purta imaginea Sfântului Ioan de Rila, în timp ce restul monedelor îl vor înfățișa pe Călărețul de la Madara.

Cele mai mici - de 1, 2 și 5 eurocenți - etichetate „stotinki” în bulgară - vor păstra nuanța galbenă familiară, în timp ce monedele de 10, 20 și 50 de cenți vor fi de culoare argintie. Prezentarea detaliată include descrieri ale greutății fiecărei monede, ale benzii, ale aliajului metalic și ale imaginilor de pe fața europeană comună.

Cât costă kiturile

Vânzarea kiturilor de început care conțin monede euro cu fața națională bulgară va începe la 1 decembrie 2025. Seturile vor fi disponibile pentru achiziționare atât de către persoane fizice, cât și de către companii. Prețul este stabilit la 20 de leva pentru persoane fizice și 200 de leva pentru persoane juridice.

Pachetele de început pot fi achiziționate de la centrele de numerar BNB, băncile comerciale și, pentru persoane fizice, de la anumite sucursalele „Poștei Bulgare”.

Kiturile de început fac parte din procesul mai amplu de încărcare și reîncărcare inițială cu bancnote euro, monede euro și materiale conexe. Regulamentul definește termenii, conținutul și procedurile de distribuție.

Banca Naţională a Bulgariei organizează sesiuni de instruire privind recunoașterea bancnotelor și monedelor euro. Aceste sesiuni sunt organizate pentru reprezentanții poștelor bulgare, ai Asociației Băncilor din Bulgaria, ai Asociației pentru Comerț Modern și ai Asociației Naționale a Municipalităților.

Participanții selectați sunt așteptați să devină ei înșiși formatori, asigurându-se că angajații din cadrul instituțiilor și companiilor sunt bine pregătiți pentru tranziția la euro.