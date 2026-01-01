Unde este cald în ianuarie 2026: Cele mai bune destinații de vacanță călduroase, cu soare pe timp de iarnă

1 minut de citit Publicat la 16:33 01 Ian 2026 Modificat la 16:33 01 Ian 2026

Apus de soare în Buenos Aires, Argentina. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Pentru turiștii care vor să scape de melancolia lunii ianuarie 2026, începutul noului an oferă celor care își organizează vacanța o oportunitate ideală pentru a se bucura de soarele de iarnă, în mai multe regiuni ale lumii.

În timp ce emisfera nordică tremură de frig, jumătatea sudică a globului se bucură de apogeul verii. Destinații precum Melbourne și Dubai oferă opțiuni tentante, de la escapade urbane până la vacanțe luxoase la plajă, potrivit The Independent.

Mai departe, Buenos Aires promite căldura Americii de Sud, iar Ho Chi Minh City oferă un farmec unic al Asiei de Sud-Est.

Destinații mereu populare precum Barbados și Tenerife rămân ideale pentru o vacanță relaxantă, scăldată în soare.

Jumătate din lume se bucură de temperaturi de peste 20 de grade Celsius. Iată lista celor mai bune destinații pentru o vacanță călduroasă în luna ianuarie.

Destinații călduroase recomandate în ianuarie 2026

Buenos Aires, Argentina

Ianuarie e mijlocul verii aici, cu temperaturi medii în jur de ~25 °C și mult soare.

Capitala vibrantă combină arhitectură europeană cu viață de noapte intensă și cultură locală bogată.

Barbados (Caraibe)

Temperaturile medii sunt ~26 °C, cu până la 9 ore de soare.

Plaje superbe cu nisip alb, ape turcoaz și o atmosferă relaxată.

Tenerife, Spania (Insulele Canare)

Una dintre cele mai calde destinații din Europa în ianuarie, cu ~19 °C și mult soare.

Perfectă pentru plajă, dar și pentru activități ca drumeții în parcul Teide.

Dubai, Emiratele Arabe Unite

~20 °C cu mult soare, ideal pentru plajă și explorarea orașului modern.

Poți combina relaxarea cu desert safari, shopping și arhitectură impresionantă.

Ho Chi Minh City, Vietnam

Temperaturile ajung până la ~27 °C, cu multe ore însorite.

Oraș plin de viață, bogat în istorie, mâncare stradală și culturi diverse.

Melbourne, Australia

Luna ianuarie este mijlocul verii australiene, cu ~21 °C și multe ore de soare.

Combinație între plaje, cultură, sport și artă într-un oraș foarte locuibil.