Scutece pentru adulți și așteptări de 19 ore. Cum e cu adevărat să sărbătorești Revelionul în Times Square

Revelionul în Times Square devine mai degrabă o probă de rezistență decât o distracție. Foto: Profimedia Images

Utilizatorii TikTok dezvăluie realitatea deloc strălucitoare a Revelionului din Times Square — de la frigul chinuitor și înghesuială, la ore întregi de așteptare și lipsa toaletelor.

În fiecare an, mii de oameni din întreaga lume merg în Times Square, New York, pentru a urmări celebra coborâre a globului și a întâmpina Noul An. Însă, în timp ce la televizor totul pare spectaculos, cu confetti și aplauze, realitatea din mijlocul mulțimii este mult mai puțin plăcută, scrie People.

Așteptări de ore întregi, oameni înghesuiți umăr la umăr, măsuri stricte de securitate, acces limitat la mâncare și toalete, plus temperaturi scăzute, toate acestea fac ca Revelionul în Times Square să fie mai degrabă o probă de rezistență decât o distracție.

În ultimele zile, mai mulți utilizatori TikTok au început să arate ce înseamnă cu adevărat această experiență. Creatoarea mickmicknyc a vorbit cu diferiți oameni prezenți și a explicat pe rețelele sociale de ce unii aleg totuși să îndure condițiile dure.

Greg, un bărbat care a fost prezent în noaptea de Revelion, i-a povestit acesteia care este cea mai mare problemă:

„Dacă pleci și trebuie să mergi la baie sau să iei apă, ți-ai pierdut locul. Asta e problema.”

„Și atunci ce faci cu mersul la baie?” l-a întrebat ea.

„Ce faci? Îți arăt imediat”, a răspuns el, scoțând un scutec absorbant. „Vezi aceste paduri? În ele trebuie să urinezi.”

„Dar ești bărbat”, a spus creatoarea. „Ce fac femeile?”

Greg a ridicat din umeri: „Toți suntem egali...”

Întrebat dacă are pungi de schimb pentru absorbante pe parcursul zilei, el a spus că poartă unul singur toată ziua.

„Așa faceți?”, i-a întrebat ea și pe oamenii de lângă Greg.

„Și noi vom purta scutece”, i-a răspuns un cuplu.

Potrivit utilizatorilor TikTok, mare parte din frustrare ține de logistică. Deși evenimentul este gratuit, controalele stricte de securitate, lista lungă de obiecte interzise și așteptările de ore întregi îi obligă pe oameni să ajungă cu mult înainte de miezul nopții pentru a prinde un loc.

Conform secțiunii oficiale de întrebări frecvente a evenimentului din Times Square, zonele de vizionare se ocupă după principiul „primul venit, primul servit”, începând din cursul după-amiezii. Odată ce o zonă este plină, nu mai este permis accesul altor persoane. Cei care pleacă nu mai pot reintra, indiferent de motiv, inclusiv pentru a merge la baie sau a cumpăra mâncare, iar în interiorul zonelor baricadate nu există toalete publice sau vânzători de alimente.

O utilizatoare, cunoscută ca itsiyonce, a explicat pe TikTok de ce pentru ea situația cu toaletele și scutecele nu ar funcționa.

„Stomacul meu e foarte imprevizibil”, a spus ea. „Dacă trebuie să merg, trebuie să merg. Nu am timp să stau ore întregi într-un scutec înghețat, plin de urină, urmărind un glob care coboară, cu 500.000 de oameni lângă mine, … e prea mult.”

„Pe toți cei din comentarii vă rog: dacă sunteți acolo acum, dacă ați fost, dacă vă gândiți să mergeți sau dacă vi se pare ceva ce ați face, spuneți-mi de ce”, a continuat ea.

După ce a postat videoclipul, mulți au împărtășit propriile experiențe.

„Eu și soțul meu am petrecut Revelionul în Times Square, ca un cadou de 50 de ani pentru mine… acum câțiva ani. NU am stat acolo tot timpul… era PREA frig. Hotelul nostru era în Manhattan… m-am întors pe jos în cameră și, până a coborât globul, dormeam. Așa că am ratat TOT.”

„Am fost de câteva ori pe la 18–20 de ani. Am plătit o taxă mare ca să intru într-un restaurant doar ca să folosesc baia”, a scris altcineva. „Nu știu pe nimeni care să fi purtat scutec. Mi se pare pur și simplu scârbos.”

Totuși, în ciuda nemulțumirilor, unii spun că experiența merită. Pentru mulți, a vedea globul coborând în Times Square este un moment de pe lista de dorințe, o experiență unică în viață, o șansă de a face parte dintr-o sărbătoare globală, chiar dacă asta înseamnă să renunți la confort.

„Deci, mâine merg în Times Square de Revelion”, a spus utilizatoarea aprylanonymous pe TikTok. „Ies de la muncă pe la 3 după-amiaza, așa că o să trec rapid pe acasă să iau câteva lucruri și apoi ajung în Times Square pe la 4.”

„Sunt foarte entuziasmată”, a adăugat ea. „O să fie o noapte lungă, dar cred că va fi foarte distractiv… sincer, o să încerc să mă relaxez. O să mă duc acolo, o să mă distrez și va fi foarte fain. Ce mod mai bun de a întâmpina Noul An decât înconjurat de toată energia și vibrațiile acelea?”