Nobelul pentru Literatură: De ce Mircea Cărtărescu e cotat cu șanse la pariuri și de ce asta nu are nicio legătură cu cine ia premiul

Premiul Nobel pentru literatură vine cu un cec de 1 milion de euro. Foto: Profimedia Images

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură va fi anunțat joi de Academia Suedeză, într-o ceremonie care va fi transmisă live pe site-ul oficial nobelprize.org. Numele scriitorului român Mircea Cărtărescu apare și în acest an printre cei mai bine cotați autori cu șanse la câștigarea marelui premiu. Cota de la la casele de pariuri nu are însă nicio legătură cu decizia finală a juriului și nici nu garantează sporirea șanselor la câștigarea premiului în valoare de peste 11 milioane de coroane suedeze, echivalentul a puțin peste 1 milion de euro.

„Se vorbește de foarte multă vreme despre aceste șanse, notorietate externă este una foarte mare”, a declarat, pentru antena3.ro, criticul literar Paul Cernat, care a adăugat că Mircea Cărtărescu beneficiază de o „notorietate externă” pe care alți scriitori români nu o au în prezent.

Mircea Cărtărescu are, conform SportsGeek, cele mai mari șanse (11,1%) de a câștiga Nobelul, alături de Can Xue, Anne Carson, și Haruki Murakami

Prezența scriitorului român la cotele de pariuri poate fi explicată și prin prisma premiilor literare importante câștigate în ultimii ani, care au adus, astfel, puncte suplimentare la capitolul „notorietate”.

Cărtărescu, în aceeași „categorie” cu scriitori precum Haruki Murakami sau Salman Rushdie

Romanul „Solenoid” s-a aflat pe „lista lungă” a premiilor Booker Prize, cel mai important premiu pentru ficțiune în limba engleză (roman tradus în această limbă de Sean Cotter). Romanul a câștigat însă în 2024 premiul International Dublin Literary Award, iar Cărtărescu a obținut, cu acest prilej, 75.000 de dolari.

De asemenea, scriitorul român a câștigat în 2022 un premiu pentru Literatură în limbi romanice, în valoare de 150.000 de dolari.

Dar notorietatea unui scriitor și faptul că acesta are poate chiar o cotă cu șanse mari de câștig la pariuri nu garantează deloc primirea prestigiosului premiu

„Haruki Murakami e și el pe listă de foarte mult timp. Este unul dintre cei pe care toată lumea îi cunoaște, dar care sunt evitați. Sunt foarte mulți despre care se vorbește de fiecare dată și care, până acuma, nu au primit încă premiul. Sunt foarte notorii: Salman Rushdie, Thomas Pynchon... Până la urmă, iese altceva decât s-au așteptat cei mai mulți”, a spus criticul literar.

Un exemplu ilustrativ îl reprezintă chiar câștigătoarea-surpriză de anul trecut a Nobelului pentru Literatură: scriitoarea Han Kang. Cărtărescu figura și el, anul trecut, printre favoriții caselor de pariuri.

„Nici măcar nu a fost sud-coreeanul Ko Un, el era cu notorietate, el era vedeta zonei, nu el a fost cel care a primit. Iată că notorietatea și rezultatul final sunt povești foarte diferite”, a spus Paul Cernat.

În 2023, Mircea Cărtărescu apărea, de asemenea, printre favoriții caselor de pariuri, alături de Jon Fosse, Laszlo Krasznahorkai, Gerald Murnane, Mircea Cărtărescu și Yan Lianke. Premiul a fost câștigat de Jon Fosse.

Cazul din 2023, când un scriitor bine cotat la pariuri (Jon Fosse) a luat și Nobelul e, mai degrabă, o excepție.

„Parcă a fost un fel de fugă față de numele celor care se află pe buzele tuturor. Nu există o rețetă, tocmai de aici suspansul și surpriza. Iar surprizele sunt, totuși, autori cu cotă, traduși și ale căror calități converg cu mesajul lui Alfred Nobel legat de angajamentul umanist al operei”, a spus criticul literar român.

Lista nominalizărilor și procesul de selecție a laureaților Nobel sunt ținute secrete timp de 50 de ani

Spre deosebire de premiile Oscar (ca să dăm exemplul extrem de cunoscut al modului în care sunt făcute propunerile, nominalizările oficiale și anunțate premiile), în cazul Nobelului, procesul de selecţie și nominalizare a laureaților rămâne complet necunoscut publicului.

„Toate informațiile referitoare la nominalizările făcute și procesul de selecție ai laureaților premiului Nobel sunt ținute secrete timp de 50 de ani”, precizează Comitetul Nobel.

Comparativ, lista cu persoanele nominalizate și cei care au câștigat Nobelul pentru Literatură în perioada 1901-1950 poate fi consultată aici.

În același timp, este disecată compoziţia Academiei Suedeze, forul care decernează premiul după ce trece în revistă propunerilor unui colegiu de literaţi şi de cadre universitare prin intermediul comitetului Nobel, conform AFP, preluată de Agerpres.

Scandal #Metto și șansele ca un scriitor „occidental alb” să câștige premiul în acest an

Bulversată de un scandal #Metoo în 2018, Academia a fost reorganizată şi mai mult de jumătate din membrii săi au fost schimbaţi.

După ce sud-coreeana Han Kang a devenit în anul 2024 prima femeie asiatică laureată a Nobelului pentru literatură, Academia Suedeză ar putea opta joi pentru un autor occidental, sunt de părere mai mulţi critici literari, potrivit unei analize AFP.

Scriitorul elveţian Christian Kracht, considerat unul dintre cei mai importanţi autori germanofoni, dar şi australianul Gerald Murnane figurează printre numele cele mai frecvent menţionate.

La Târgul de carte de la Göteborg, care are loc cu câteva săptămâni înainte de sezonul premiilor Nobel, „membri ai Academiei Suedeze au fost prezenţi acolo, aşezaţi în primul rând” la o conferinţă susţinută de Christian Kracht, a spus Björn Wiman, redactor-şef al departamentului cultural din cadrul cotidianului Dagens Nyheter.

„Iar în general, acesta este un semn care nu dă greş”, a mai spus el, în cadrul unei discuţii cu AFP. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi când dramaturga austriacă Elfriede Jelinek a primit premiul în 2004.

Potrivit lui Björn Wiman, după Han Kang, „este rândul unui bărbat alb, venit din sfera lingvistică anglosaxonă, germană sau francofonă” să fie recompensat.

Câştigătorul ar putea proveni şi din America de Sud, care nu a mai avut un premiat din 2010, când peruanul Mario Vargas Llosaa câştigat Nobelul, speculează Lina Kalmteg, jurnalistă culturală la postul de radio public suedez SR. Ea o menţionează şi pe scriitoarea mexicană Cristina Rivera Garza.

Din 121 de laureați, doar 18 femei au primit Nobelul pentru Literatură

De la înfiinţarea sa, Nobelul pentru literatură este dominat de bărbaţi şi de scriitori occidentali. Dintre cei 121 de laureaţi, doar 18 femei au obţinut recompensa şi doar o minoritate dintre autorii recompensaţi scriu în limbi asiatice sau sunt din Orientul Mijlociu. Nicio limbă africană nu este reprezentată.

Premiul Nobel pentru Literatură a fost instituit în anul 1901, în urma dorinței exprimate în testamentul inventatorului suedez Alfred Nobel. Distincția este acordată anual unui autor care, potrivit formulei consacrate, „a produs în domeniul literaturii cea mai remarcabilă operă într-o direcție ideală”.

De-a lungul timpului, premiul a devenit un simbol al excelenței și al contribuției durabile la cultura universală. A fost decernat scriitorilor care au schimbat felul în care privim lumea, limbajul și condiția umană.